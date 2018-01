Cine este Cosmin Curticapean, barbatul pe care Laura Cosoi il face tatic la 40 de ani

Laura si Cosmin sunt impreuna de sase ani si casatoriti de doi. Inainte sa devina sot si sotie, cei doi au fost buni prieteni. Ei doi se cunosteau din copilarie si se pare lui Cosmin i-a trebuit mult timp ca s-o cucereasca.



Originar din Targu Mures, Cosmin Curticapean are afaceri in Romania, Germania si Austria. Sotul Laurei Cosoi are mai multe firme, unele dintre ele in domeniul comunicatiilor. "Imi doresc foaret mult sa nu devin persoana publica. Nu sunt nici macar fotbalist. Pentru mine, importante sunt alte lucruri. Apreciez foarte mult linistea." , spunea el in 2012.



La 5 ani distanta, cei doi par mai fericiti ca niciodata, mai ales ca vor deveni parinti pentru prima data. Laura a facut anuntul pe blogul sau. "Asteptam o fetita in viata noastra! Acestia suntem noi, viitorii parinti, binecuvantati, emotionati si foarte fericiti." a scris frumoasa actrita care a implinit recent 36 de ani.