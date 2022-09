(P) ASUS Zenbook 14 OLED (UX3402): design atemporal, dar în pas cu vremurile

ASUS Zenbook 14 OLED (UX3402 ) este cel mai nou venit în familia Zenbook, un model sofisticat care păstrează spiritul Zen, reușind să fie un produs curajos care sparge orice barieră din punctul de vedere al designului, dar și atunci când vorbim de performanță și portabilitate, aspecte esențiale pentru un ultraportabil care nu te va dezamăgi în niciun moment.

Design sofisticat, contemporan și minimalist

ASUS Zenbook 14 OLED (UX3402) te va uimi prin dimensiuni, cântărind doar 1.39 kilograme datorită carcasei de doar 16.9 mm grosime, și se remarcă prin designul orientat către utilizator care se va putea autentifica rapid prin simpla atingere a senzorului de amprentă precis integrat în butonul de pornire.

Vei aprecia și noile tastaturi și touchpad-uri ASUS ErgoSense și ASUS NumberPad 2.0, componente care au fost reconcepute pentru o senzație incredibil de satisfăcătoare. Folosirea componentelor de ultimă generație și a unui set complet de porturi permite abordarea cu succes a unor fluxuri de productivitate complexe, ajutate și de portabilitatea superbă conferită de autonomia tipică de până la 18 ore.

Toate aceste avantaje se regăsesc într-un design contemporan, elegant, cu un capac ale cărui linii au fost desenate pornind de la principiile artei japoneze a reparației obiectelor ceramice, Kintsugi. ASUS Zenbook 14 OLED (UX3402) este disponibil în două culori deosebite: Aqua Celadon, o nuanță subtilă de verde pal care simbolizează puritatea și claritatea, și Ponder Blue, o culoare mai închisă care te duce cu gândul la înțelepciune și introspecție.

Acuratețe superbă a culorilor cu ajutorul ecranului ASUS OLED

Componenta care te va atrage de la primul contact este noul ecran de 14 inch cu tehnologie ASUS OLED (Organic Light Emitting Diode), un panou caracterizat de margini extrem de subțiri NanoEdge care îi oferă un senzațional raport ecran-corp de 90, contribuind în acest fel la crearea unui design compact și care îți permite să vezi mai mult decât pe ecranul tipic al unui laptop de 14 inch.

Ecranul ASUS OLED are o rezoluție fină de 2880 x 1800 pixeli și utilizează un aspect vertical modern 16:10 pentru mai mult spațiu de lucru. În plus, fiecare panou este validat PANTONE din fabrică, lucru care garantează o precizie ridicată a culorilor folosite pentru afișarea imaginilor de un realism incredibil. În plus, prezența celei mai înalte certificări VESA DisplayHDR True Black 500 îți permite să vizionezi filmele și serialele în condiții de calitate cinematografică, lucru posibil și datorită capacității panoului de a reda 100% gamutul de culoare DCI-P3, standardul curent folosit la Hollywood.

Succesiunile rapide de imagini în mișcare sunt greu de distins de realitate datorită folosirii unei rate de împrospătare superioare, de 90 Hz, și, în egală măsură, datorită timpului de răspuns ultra-rapid de doar 0.2 milisecunde.

Experiența multimedia foarte naturală este posibilă datorită sistemului audio dezvoltat în colaborare cu experții de la Harman Kardon care folosește un amplificator Smart Amp ce poate reda un volum sonor de 3.5 ori mai puternic, fără distorsiuni la volum maxim. Sistemul atrage, astfel, și certificarea Dolby Atmos.

Performanță pe care te poți baza

Componenta cea mai importantă care motorizează acest incredibil ultraportabil face parte din cea de-a 12-a generație de procesoare Intel, până la puternicul model Intel Core i7. Unitatea de procesare centrală este asistată de placa grafică Iris Xe, de până la 16 GB RAM LPDDR5 la viteza superioară de 4800 MHz, și de o unitate de stocare SSD pe interfață PCI-E Gen 4 care citește foarte rapid datele cu viteze de până la 6500 MB/s.

Conectivitatea este una dintre caracteristicile esențiale ale unui portabil, astfel încât te vei putea baza pe cele mai rapide transferuri wireless grație compatibilității cu noul standard WiFi 6E. Perifericele rapide se pot conecta și ele la viteze extreme de până la 40 Gbps datorită conectorilor compatibili Thunderbolt 4.0 cu mufă USB Type-C. Aceștia permit de asemenea încărcarea rapidă a bateriei până la nivelul de 60% în doar 49 de minute. Odată încărcată, bateria cu capacitate de 75 Wh poate oferi până la 18 ore de autonomie.

ASUS Zenbook 14 OLED (UX3402) este un ultraportabil complet, un veritabil Zenbook, și te așteaptă să îl comanzi direct din ASUS eShop România .