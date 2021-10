(P) Vitamina C – ingredientul indispensabil pentru o piele sănătoasă

Astăzi vorbim despre miraculoasa vitamina C, atât de necesară și benefică organismului, recomandată cu precadere în sezonul rece.

Despre aceasta știm că poate fi consumată în diverse forme și probabil o aveți inclusă în lista cu vitamine esențiale pentru întărirea sistemului imunitar. Nu există însă nicio modalitate de a garanta că efectele sunt vizibile și pe piele, aplicarea serumurilor și a altor produse similare, fiind cea mai sigură cale de a vă bucura de beneficiile acesteia pentru ten.

Vitamina C este recunoscută pentru proprietățile sale anti-îmbătrânire și efectele sale asupra pielii, menținând tenul neted, uniform și strălucitor.

Aplicată pe piele, vitamina C are efecte miraculoase: ajută la eliminarea petelor, uniformizarea tenului, refacerea fibrelor de colagen și calmarea pielii, grație proprietăților anti-inflamatorii. Este, totodată, un excelent antioxidant, îmbunătățind sistemul defensiv al pielii împotriva semnelor de îmbătrânire prematură. Pe scurt, este un ingredient anti-ageing senzațional, cu rezultate rapide atunci când este aplicată corect și consecvent.

Majoritatea oamenilor pot utiliza produsele cu vitamina C pentru o perioadă îndelungată de timp fără a prezenta reacții adverse. De asemenea, aceasta poate fi aplicată pe ten în combinații diverse, împreună cu alte substanțe active de îngrijire a pielii, inclusiv acizi alfa, retinoizi și SPF.

Prin aplicarea serumurilor cu Vitamina C în combinație cu produse pentru hidratare, acestea oferă un rezultat optim și o mai bună absorție a substanțelor și ingredientelor active, oferind pielii acel aspect sănătos de “plump skin”.

Produsele din gama Elmiplant Vitamin C, conțin Vitamina C stabilizată, protejează tenul de iritații și ajută la prevenirea procesului de îmbătrânire prematură a pielii, devenind în felul acesta un must have al rutinei de skincare.

• Fiolele cu efect de iluminare & anti-ageing conțin 95% ingrediente de origine naturală, 5% complex de Vitamina C și aminoacizi pentru strălucire.

• Cremele de zi și de noapte, din aceeasi gamă, a căror formulă conține Vitamina C, extracte naturale de portocală și lime, bogate în antioxidanți, vitamina B3, D Panthenol și acid Hialuronic, constituie o combinație unică de ingrediente active ce ajută la menținerea unui aspect sănătos al tenului.

• Pentru a oferi un răsfăț instant pielii, prin iluminarea, revitalizarea și energizarea acesteia, masca tip șervețel este soluția perfecta. Infuzată cu Vitamina C, Niacinamide (Vitamina B3) și Extract de Portocale, rezultatele se observă după doar 15 minute de la folosire – tenul va arăta împrospătat, mai sănătos și mai radiant.

Trebuie să ne asigurăm de fiecare dată că verificam data de expirare a produsului. Dacă produsul s-a întunecat sau și-a schimbat culoarea, cel mai probabil, vitamina C s-a oxidat. Deși acesta este încă sigur de utilizat, nu mai are aceleași beneficii.

Let’s Glow Up