Black Friday 2020. Cele mai frumoase ceasuri de mână! Ție care ți se potrivește?

Black Friday este momentul potrivit pentru a ne cumpăra tot ce am strâns în ultimele luni pe “lista de dorințe”. Ceasul este și va rămâne un accesoriu la modă și tocmai de aceea nu trebuie să ratezi ofertele din Vinerea Neagră, când poți să adaugi un model nou la colecția ta. Cu siguranță vei găsi accesoriul mult dorit și vei economisi și o sumă importantă de bani.

Dacă nu te-ai hotărât încă în privința unui ceas, îți arătăm noi câteva modele în tendințe. Unele dintre ele au deja un preț avantajos și le poți comanda de AICI.

Ceas din colecția Guess Jeans

Este un model în tendințe, cu logo-ul brandului inscripționat pe ecran. Curea este de piele, iar carcasa din oțel inoxidabil. Poate fi purtat atât la o ținută casual, dar și la una elegantă, dacă optezi pentru bijuterii aurii. Mai multe detalii și preț vezi AICI.

Ceas din colecția Calvin Klein

Avem aici un model cu cadran rotund și curea din piele neagră. Faptul că nu are cifre îi conferă un plus de eleganță. Ceasul are sticla armată, foarte rezistentă la zgârieturi. Îl poți comanda de AICI.

Ceas din colectia Karl Lagerfeld

Un model cu cadran dreptunghiular și brățară tip bijuterie pentru doamnele și domnișoarele care sunt mereu elegante. Nu vei putea trece neobservată cu acest ceas decorat cu cristale Swarovski. Mai multe imagini și detalii găsești AICI.

Ceas din colectia Dkny

Un model cu cadran rotund și brățară tip bijuterie, din oțel inoxidabil. Ceasul este decorat cu cristale, iar culoarea cadranului te va cuceri pe loc. Mai multe informații găsești AICI.

Ceas din colectia Parfois

Modelul are cadranul rotund și brățară argintie cu segmente. Este un model clasic, care va întregi cu succes ținutele de zi cu zi. Mai multe detalii și preț găsești AICI.

