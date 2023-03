3 locuri de poveste la o oră jumate cu avionul de România: trece pe lista de vacanță cele mai frumoase orășele din Puglia, Italia

Unde am zburat ca să vizitez Puglia

Pentru city break-ul din Puglia, Italia, am rezervat un zbor la Bari, acolo unde am luat și cazarea. Pentru că am avut mașină închiriată, am ales o cazare cochetă la ieșirea din Bari, aproape de plajă, la care ne-am simțit excelent – Villa Pina. Însă, fără mașină închiriată, recomand cazarea în oraș, pentru că de la Villa Pina până în centru făceam 25 de minute în trafic, iar fără mașină nu merită efortul. Cu parcările prin centrul orașului e mare foială, ne-am chinuit să găsim ceva după ora 6. În weekend e aproape imposibil. Oricum, zona se poate vizita foarte bine și cu trenul.

Foro: Matera, Puglia

Dacă aveți mașină închiriată, e bine de știut că zonele marcate cu alb pe marginea drumului sunt parcări gratuite, cele cu galben sunt destinate localnicilor sau persoanelor cu handicap, iar cele marcate cu linie albastră sunt cu plată. Veți găsi automate la care să plătiți parcarea – costă cam 80 centi/1 euro pe oră în zonele centrale.

Prima zi în Puglia: Gravina, Altamura și Matera

Direct de la aeroport am închiriat mașina și am luat-o pe urmele lui James Bond – la Gravina di Puglia Acolo au fost filmate câteva scene spectaculoase din No Time To Die, cu Daniel Craig. Merită o oră din timpul vostru să vă plimbați un pic pe podul de pe care s-a aruncat James Bond.

Înainte de Gravina, ne-am plimbat un pic pe străduțele din Altamura, iar Matera am lăsat-o la final. Un loc fermecător, încărcat de istorie. Drumul dintre Gravina și Matera este și el o bijuterie :)

Unul dintre cele mai vechi orașe din lume, Matera atrage anual milioane de oameni cu ale ei sassi – case construite în piatră, care datează chiar și din urmă cu 9000 de ani înainte de Christos. Până prin anii ’50, acolo era o mizerie de nedescris, familii de câte 10-12 oameni locuiau cu cățel și purcel, chiar și cai (la propriu) în aceeași cameră.

Bolile erau la ordinea zilei, iar mortalitatea crescută. Oamenii au fost relocati în apartamente noi, iar acum majoritatea sassi sunt hoteluri, restaurante și magazine. Regret că nu am făcut un mic research înainte, pentru că, mai mult că sigur, mi-aș fi luat cazarea într-o sassi din asta în loc de Bari. Evident, au fost reabilitate și multe arată senzațional.

A doua zi în Puglia: Alberobello, Ostuni și Polignano a Mare

Dis de dimineața am luat mașina către Alberobello, cu celebrele căsuțe trulli, cu acele acoperișuri specifice zonei. Fiind final de februarie, am prins liber și am cercetat străduțele cu căsuțe trulli, fără forfota specifică vârfului de sezon. După ce ne-am luat “doza” de trulli, am degustat celebri covrigei din zonă și am savurat o cafea cu view către căsuțe, am plecat către Ostuni.

În Ostuni ne-am pierdut pe străduțele cu căsuțe albe și am urcat până în vârful orașului, de unde am admirat marea. Ne-am tras sufletul la o terasă din centru, după care am pornit spre Polignano a Mare. Desigur, nu am ratat celebra plajă Cala Porto/ Lama Monachile, pe care o vedeți în toate pozele din Polignano, și nici șansa de a mă poza cu statuia lui Domenico Modugno. Interpretul piesei Nel blu, dipinto di blu, cunoscută și ca Volare, este un fel de erou local.

Toate distanțele între orășele sunt de circa 40 de minute – o oră.

A treia zi: Bari și o fugă până în Matera, să vedem sassi pe seară

Ultima zi am lăsat-o pentru a explora Bari. Am mers câțiva kilometri pe malul mării, am ajuns și la plaja din oraș, ne-am plimbat prin centru și, desigur, prin Bari Vecchia, centrul lor vechi. A fost o surpriză plăcută Bari pentru noi, în condițiile în care nu știam prea multe și nici nu aveam așteptări prea mari.