7 diferențe între femei și bărbați

„După cum spune John Gray, bărbaţii sunt de pe Marte, femeile de pe Venus. Uneori chiar cred că suntem de pe planete diferite. Avem viziuni total opuse la acelaşi lucru, comportament şi reacţii diferite în situaţii asemănătoare, chiar şi la nivel fizic simţim altfel. Creierul funcţionează diferit”, explică Elena Cucicovschi, psiholog şi trainer în feminitate, care punctează 7 diferenţe dintre femei şi bărbaţi.

1. La femei este dezvoltată partea de “feeling”

Ele imediat înţeleg şi simt dispoziţia celor din jur, observă mici detalii în comportament, sunt mai empatice. Chiar şi ochii femeii văd mai multe nuanţe de culori, urechile aud mai multe tonalităţi. De aici clasica întrebare a femeilor: “De ce îmi vorbeşti pe tonul ăsta?”. În schimb, la bărbaţi este mai dezvoltată orientarea în spaţiu: ei foarte simplu găsesc drumul în orice localitate şi identifică cu uşurinţă de unde provin sunetele.

2. Senzaţii diferite la atingeri

Pielea bărbatului este mult mai groasă decât cea a femeii şi este înzestrată cu receptori de atingere mai puţini, ceea ce înseamnă că sensibilitatea bărbatului este scăzută de 10 ori comparativ cu cea a femeii. E clar de ce pentru ei mângâierile nu sunt printre cele mai mari plăceri.

3. Preferăm mâncăruri diferite

La bărbaţi, receptorii gustativi identifică mai bine gustul sărat şi amar (carne, bere); la femei – gustul dulce şi acru (dulciuri, fructe). Preferinţele spre carbohidraţi ale femeilor pot ţine şi de cauze hormonale. În ceea ce priveşte simţul olfactiv, femeia poate mirosi feromoni, pentru bărbaţi rămâne doar o teorie.

4. “Multitasking” şi “multivorbă”

V-aţi prins deja care cui îi e atribuit. Creierul bărbatului este specializat, nu are compartiment pentru “a vorbi mult”. “Vorbesc mult bărbaţii în energie feminină. Poate din acest motiv sexul puternic are rezultate mai mari în medicină şi sport, iar femeile în arta oratorică şi management? În plus, femeia nu-şi cunoaşte limitele, se apucă de o sută de lucruri neştiind că nu poate să le facă, află pe parcurs. Bărbatul ştie foarte bine să-şi estimeze posibilităţile”.

5. Femeile au nevoie de mai mult somn

A fost demonstrat oficial, în cadrul unor studii realizate pe un eşantion de peste 200 de persoane, că femeile au nevoie să doarmă încă 20 de minute în plus faţă de bărbaţi. Asta din cauza activităţii neurologice mai „complexe” pe care o au de-a lungul zilei. Practic, ele îşi „obosesc” creierul mai mult decât bărbaţii, fac mai multe lucruri în acelaşi timp, sunt mai flexibile, mai concentrate. Iar una dintre funcţiile cele mai importante ale somnului este că ajută acele părţi ale creierului responsabile cu memoria, limbajul etc. să se recupereze.

6. De ce înşală fiecare

Femeile o fac atunci când se simt singure emoţional. Se gândesc mai mult decât bărbaţii până să facă acest pas. Însă în momentul în care apare altcineva care îi oferă un umăr pe care să se sprijine, ajung să calce strâmb. Caută mai mult iubire decât sex. Bărbaţii înşală când nu se mai simt apreciaţi în cuplu şi caută în altă parte confirmarea că sunt doriţi, apreciaţi.

7. Reacţii diferite la stres

Într-o ceartă, bărbaţii şi femeile au comportament total diferit. El evită atingerile, se dă la o parte, “fuge” pentru a gândi şi a analiza situaţia. Bărbaţii nu scot o vorbă dacă nu e gândită. Chiar când vă certaţi, el tace. Femeia dimpotrivă, caută să zică tot, îşi mai aminteşte pe parcurs ceva de anul trecut. “După cum înţelegeţi, dacă fiecare nu primeşte ce-şi doreşte, spiritele se încing şi mai mult. Bărbatul e predispus să propună soluţia lui, ignorând sentimentele şi emoţiile femeii, ea de obicei începe să dea neîntrebată sfaturi. Cum se spune: femeii îi este suficient să cunoască un singur bărbat pentru a înţelege toţi bărbaţii. Bărbatul poate cunoaşte o sută de femei şi să nu înţeleagă nici una. Noi nu putem evita contactul sau colaborarea cu sexul opus, doar trebuie să ţinem cont de toate aceste diferenţe pentru a mări şansele unei căsnicii reuşite”.