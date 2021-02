Am găsit în mine puterea de a materializa ceea ce-mi doresc cu adevărat. Ce resurse am activat

Însă, dacă ar fi să dai timpul înapoi și să te gândești la experiența anilor trecuți, îți dai seama că și aceștia au început în forță, cu multe planuri însă, pe parcurs, ai întâmpinat diverse situații care te-au împiedicat să bifezi tot ceea ce ți-ai propus. Și nu-ți dorești ca acest scenariu să se mai repete.

Timpul este cel care stă de multe ori în calea materializării dorințelor, pentru că este o resursă limitată. Însă sunt atât de multe resurse care depind de tine și pe care le poți valorifica pentru a-ți îndeplini visurile. Povestim pe larg despre ele!

Azi mă consider o femeie fericită în multe circumstanțe. Am învățat să-mi mențin această bucurie interioară, această fericire indiferent de situațiile și de experiențele pe care le trăiesc. Am găsit în mine puterea necesară pentru a materializa ceea ce-mi doresc cu adevărat. Mi-am oferit susținerea necesară. La fel cum îi susțin pe alții, m-am susținut pe mine!

La sfârșitul anului 2020, am ajuns într-un loc magic la care nici nu visam într-un an atât de greu. Și mi-am dat seama că tocmai devenise realitate o dorință pe care o pusesem la începutul anului. A fost o ocazie bună de a deschide lista de dorințe notate la începutul lui 2020. Mi-am dat seama că, deși a fost un an greu, mi-am îndeplinit tot ceea ce-mi doream. Nu mi-am permis depresii, frică, anxietate, panică. Oricum nici un eveniment global nu intră în zona mea de control. Am căzut, m-am ridicat, mi-am setat valorile și convingerile , le-am dat la o parte pe cele limitative și mi-am trăit viața în plăcere, satisfacție și acceptare. Într-adevăr ca sa mențin același rezultat, a fost nevoie de triplu efort în toate aspectele vieții, dar a meritat.

M-am gândit profund care este acel tipar după care mă ghidez când reușesc să transform dorințele în realitate.

În ultimii cinci ani am lucrat mult cu mine și pentru starea mea de bine. Am îmbunătățit aspecte legate de starea financiară, de relaționare. Am crescut copila interioară și am transformat-o într-o femeie matură și asumată. Femeia matură și asumată va fi ea iubirea. Ea va învăța să genereze iubire în interiorul său, va fi mereu inspirată. Va începe cu iubirea, încrederea față de Univers și va continua cu iubirea față de sine.

Toate aceste experiențe m-au învățat să las în urmă tot ceea ce m-a încărcat în drumul spre realizare și să plutesc mai ușor prin viață. Acesta este secretul meu: nu mă încarc cu lucruri inutile în drumul spre realizarea dorințelor.

Am interiorizat și mai mult ideea că există un drum drept, există cale scurtă spre fericire. Fericirea este o stare, este starea mea, este starea ta interioară. Numai tu îți poți controla starea de fericire. Nu depinde nici de copii, nici de părinți, nici de partener sau de carieră. Nimeni nu-ți poate lua starea de bine.

Colaborez cu Universul prin emoția autentică

M-am bucurat că sfârșitul anului 2020 m-a găsit pe malul Oceanului Indian și de Luna Plină. Am profitat de acest moment pentru a-mi amplifica dorințele.

Luna Plină se consideră a fi o perioadă magică și mistică. Strămoșii noștri foloseau energia lunii în aceste zile pentru a-și amplifica puterea și a îmbunătăți viața.

M-a inspirat mult și locul nou, pe care mi-am dorit să-l vizitez. A fost cumva o sinergie între noi. Eu mi-am dorit să-l văd, el m-a atras și mi-a oferit o stare de bine, dar și conștientizări noi.

Am profitat de moment, dar și de loc și mi-am declarat dorințele, cu bucuria sinceră de parcă acele lucruri mi se întâmplaseră. Pentru că Universul reacționează la emoția autentică, nu la ceea ce gândim. Am învățat să colaborez cu Universul doar prin emoția autentică, prin ceea ce simțeam în acel moment, prin ceea ce credeam cu adevărat despre ceea ce merit în viață.

Mă relaxez și astfel mă încarc cu energie pentru materializarea dorințelor

De Lună Plină am trăit o emoție atât de autentică cum niciodată nu mai trăisem până atunci. Am simțit că merit acest moment pe care l-am trăit din plin, în armonie cu Universul.

Vacanța a venit după o perioadă de epuizare și oboseală. Mi-am dat însă seama că după momente de încordare, am nevoie de relaxare. Exact cum după Noapte vine Zi, cum după furtună iese soarele. Orice sistem tinde spre echilibru.

Dacă tu ești doar tensionată și încordată, fără a-ți aloca dreptul de a te relaxa, de a te detensiona nu poți fi în echilibru. În schimb, dacă înțelegi că după o tensiune maximă vine relaxarea poți face lucruri care să te ajute să te destinzi. În momentul în care simți că ți-ai consumat energia, lasă totul și începe să-ți încarci bateriile. Poți face asta acasă, fără să pleci nicăieri. Tot ceea ce trebuie să faci este să închizi telefonul și să-ți permiți să acumulezi energie. Nu-ți impune să mergi mai departe dacă simți că ești epuizată la maximum. Asta te-ar face să ieși din flux.

Relaxarea, fericirea, satisfacția înseamnă feminitate. Acțiunea și succesul tău sunt atributele masculinității. De aceea e foarte important să-ți recunoști esența. Să-ți recunoști feminitatea, puterea.

Puterea femeii stă în feminitatea sa, în liniștea sa. Doar femeia care este conectată la esența sa este în flux, are o viața mult mai ușoară și mult mai frumoasă. Ea poate accesa fericirea autentică și emoția autentică.

Asta nu înseamnă însă că nu ar trebui să te folosești de energia masculină. Orice sistem tinde spre echilibru. Gândește-te cum după Absolut energiile s-au separat în cea feminină și în cea masculină: Soare-Lună, Noapte-Zi.

Pentru a avea echilibru în viață trebuie să știi cum te folosești de această energie. Dar pentru a te folosi de ea, trebuie să fie amplificată

Starea de relaxare, accesarea emoției autentice îți amplifică energia și te ajută să-ți materializezi dorințele. Femeile sunt cele care-și îndeplinesc dorințele. Bărbații își ating scopurile.

Femininitatea este o stare, prin care atragi tot ceea ce-ți dorești.

Masculinitatea înseamnă acțiune și nicidecum relaxare.

În momentul în care crezi în îndeplinirea dorințelor, în momentul în care trăiești această bucurie, această emoție autentică, Copila ta interioară (ajunsă acum la maturitate) joacă un rol activ. Este energia bucuriei care te ajută în viață.

Există însă și o mentalitate magică. Să crezi că toate dorințele se vor întâmpla fără să faci nimic. Mentalitatea această copilărească are la bază o limitare: nu-ți poți asuma faptul că ești autoarea propriei vieți, preferi să pasezi responsabilitatea. Este însă important să-ți crești Copila interioară până la stadiul de femeie matură și asumată care simte ceea ce trebuie să facă pentru a-și îndeplini dorințele.

Regulile dorințelor. Când și cum le pui





Alege cele mai bun moment pentru a-ți pune dorințele - Luna Nouă. Luna guvernează apele, energia feminină, femeile care alăptează. Femeia este considerată Copila Lunii. Momentul propice pentru a-ți pune dorințele este de Lună Nouă când totul naștere. Dorința ta crește, așa cum Luna crește pe cer.

Poți urmări fazele lunii pentru a afla când este Lună Nouă, Lună în Creștere, când este Lună Plină și când este Lună în descreștere. Îți sunt de ajutor aplicațiile pentru telefon, cum ar fi Daff Moon Phase sau My Moon Phase.

De Lună Nouă, eu chiar am un ritual, îmi exprim dorințele. Ritualul de Lună Nouă îl dublez de Lună Plină. Simt că astfel îmi merge totul mult mai ușor, sunt auzită și văzută mult mai bine de Univers.

Scapă de lucrurile care nu-ți mai folosesc. Aruncă cât mai multe dintre cele care nu-ți mai folosesc. Ideal ar fi ca dintr-o cameră să arunci 20 de obiecte. Oferă cuiva încălțăminte pe care nu o mai porți pentru că această acțiune te va ajuta să te eliberezi energetic. Acordă atenție celor două zone importante din casă: intrarea și bucătăria care reprezintă bunăstarea ta financiară. Când arunci lucruri, faci spațiu și crești abundența financiară.

Odată ce te-ai eliberat de lucrurile care nu-ți mai folsoesc, notează 30 de motive de recunoștință. Poți face o listă de recunoștințe pentru anul trecut. Este o practică care te ajută în momentul în care simți greutatea pe suflet. Dar când intri în această atmosferă a recunoștinței, simți cum începi să-ți „dizolvi” greutățile pe care le simți.

Curajul de a ierta. Gândește-te la o persoană pe care să o ierți. Ideal ar fi chiar trei persoane. Printre alegerile tale pot fi și oameni cu care n-ai mai vorbit demult. Poate că ai plecat de lângă ei fără să le dai explicații. Practic tu ai lăsat „noduri” în relația cu ele. În viață contează însă să dezlegi aceste noduri, nu să înnozi și mai multe. Vorbește cu persoanele respective și, dacă este cazul, cere-ți iertare.

Toate aceste ritualuri te vor ajuta să-ți fie mult mai ușor când scrii lista de dorințe. Însă contează mult și energia ta vitală (numită și energie sexuală, sau energia vieții) pentru a te simți inspirată să scrii. O femeie care are multă energie, poate scrie fără să se oprească. Femeia cu energie vitală, cu energia sexuală amplificată vrea. Motto-ul ei este: „Eu vreau. Eu pot. Eu sunt”.

Este important să nu declari prea multe dorințe. Ia în calcul că resursele tale sunt limitate: nu poți mări timpul dintr-o zi, nu poți crește numărul de zile dintr-un an. Este important să fii obiectivă și să-ți pui dorințe realizabile. Dacă îți mai rămâne timp, îți poți propune și altele.

Odată ce ai declarat dorința tu trebuie să ți-o asumi. Este mai bine să nu declari prea multe dorințe pentru că dacă nu ai timp pentru materializarea acestora, rămâi cu ceva neterminat în trecut. Îți lași energia în trecut.

Creează dorințele din prisma ta, nu a altora





Pentru mine cifra 12 are o simbolistică deosebită. Sunt 12 luni într-un an, 12 ore trebuie să fim active, 12 trebuie să fim pasive, sunt 12 case astrologice, prin urmare îmi pun 12 dorințe. Am însă grijă să țin cont de câteva reguli care-mi dau o stare de bine.

Dorințele sunt ale tale, nu ale altora. Evită să-ți pui dorințele astfel: „Vreau ca iubitul meu”. Dar te-ai gândit că ceea ce-ți dorești tu poate să nu corespundă cu ceea ce-și dorește el? Tu nu poți să-ți dorești pentru alte persoane. Ai putea formula dorința ta astfel: „Aș dori să fiu o femeie fericită alături de un soț care duce un mod de viață sănătos”. Creează textul dorințelor din prisma ta și evită să pui Nu în față.

Dorințele sunt fără Nu în față. Ți s-a întâmplat ca o dorință să ți se materializeze peste cinci ani? Universul nu-ți spune Nu. În Univers nu există acest cuvânt.

Dorințele trebuie să fie eco și bio. Alege acele dorințe care nu fac rău nimănui. De exemplu, îți poți dori un bărbat care este căsătorit cu o altă femeie. Dorința ta poate face rău acelei femei sau copiilor. Tu ai fi împotriva fluxului.

Stabilește un deadline pentru dorințele tale. Poate îți dorești o casă, dar poate reușești să-ți cumperi una peste 30 de ani, când poate nu mai ai nevoie de el sau nu mai ai energie să te bucuri de ea. De aceea este important ca atunci când îți pui dorințele să-ți stabilești și un deadline, așa cum faci cu task-urile de la job. Când ai un termen, lucrezi pentru a-l respecta. Contează însă să nu pui presiune pe tine sau să stai cu privirea pe ceas așteptând acel termen la care se va împlini dorința. Nu ar trebui însă să te atașezi de acel termen. Ar trebui să simți când e bine să lucrezi la o dorință și să o transformi în realitate. Și să lași dorința liberă.

Fricile sau cum îți sabotezi dorințele

Pe lângă arta de creare a dorințelor, ia în calcul și ceea ce ar putea să-ți stea în cale în îndeplinirea dorințelor. Fricile. Ele stau în calea realizării tale în viață și în calea realizării dorințelor.

Cea mai bună modalitate de a scăpa de frici este ca la fiecare dorință să-ți scrii maximum trei frici. Gândește-te chiar și ipotetic de ce ar putea să-ți fie frică în drumul spre realizarea dorințelor tale. Eu mi-am privit fricile în ochi. Și am reușit să scap de ele.

Gândește-te și la convingerile tale limitative, care, asemenea fricilor, stau în calea realizării dorințelor. Scrie convingerile tale limitative și analizează apoi de unde provin. Pot veni de la părinți, de la bunici, din echipa în care lucrezi. Aceste convingeri nu-ți aparțin, le-ai preluat și le-ai asimilat ca fiind ale tale. Acum trebuie să le privești în ochi.

Eu am profitat de vacanța de la finalul anului 2020 pentru a lucra la convingerile mele limitative. Am scos toate convingerile limitative pe o foaie și am început să lucrez, analizând ceea ce am realizat pe mai multe planuri ale vieții: în relaționare, pe partea financiară, sănătate, carieră, hobby-uri. În funcție de rezultate, mi-am dat seama astfel unde am întâmpinat limitări. Am analizat când s-au format pe linia timpului și am creat reguli noi pentru fiecare convingere limitativă. Mi-am notat noile convingeri după care doresc să trăiesc, cum vreau să mă manifest în Univers. Astfel mi-am deschis drumul spre realizarea dorințelor.

Mi-am propus ca în noul an, să pun pe lista de dorințe și cărți de dezvoltare personală, esențiale în drumul spre atingerea visurilor:

Dream Big: Know What You Want, Why You Want It, and What You’re Going to Do About It - autor Bob Goff.

Bob Goff, autorul și bestseller-ului New York Times Love Does îți asumă misiunea de a ajuta oamenii să-și recapete viața de dinainte de a se confrunta cu fricile. Bob te conduce într-o călătorie pentru a-ți redescoperi visurile și a le transforma în realitate. În Dream Big, îți arată cum să definești clar ceea ce-ți dorești, cum să identifici obstacolele care te trag înapoi, cum să realizezi un plan specific pentru atingerea dorințelor și ce instrumente să folosești pentru a acționa conform planului.

Dream Big este cartea de care ai nevoie pentru a descoperi visurile îndrăznețe pe care ți le-ai ascuns și drumul spre materializarea lor.

Live well, dream big: The Ultimate Guide to Becoming Your Best Self and Living Life on Your Own Terms, autor Suzanne Monroe.

Poate cea mai mare dorință a ta din ultimii ani este să ai un stil de viață sănătos și să găsești acea stare interioară de bine. Dacă aceasta este preocuparea ta, acest ghid este pentru tine. Vei descoperi povești ai unor oameni care și-au transformat viața. Pe măsură ce și-au rezolvat problemele legate de sănătate au descoperit scopul. Au decis că misiunea lor nu e decât să trăiască bine, ci să viseze îndrăzneț și să facă diferența prin cunoștințele pe care le-au dobândit. Autoarea Suzanne Monroe îți arată că a trăi bine și a visa îndrăzneț începe cu tine, cu pasul pe care-l faci în față. Află propria ei poveste de transformare, dar și poveștile unor antrenori wellness care au o nouă perspectivă asupra vieții și asupra corpului.

Trăiește bucuria dorințelor și gândește-te ce ar fi dacă s-ar îndeplini. Ai poate multe dorințe, dar nu știi cum sa le pui în practică sau nu-ți ies așa cum îți dorești? Vrei să știi calea scurtă spre îndeplinirea dorințelor tale? Simți că ești creativă, însă te simți limitată de propriile convingeri?

Te invit la cursul „Materializarea dorințelor”, cel mai nou program care se bazează 100% pe experiența mea din anul 2020. Prin tehnici și practici vei descoperi adevărul despre tine, despre ce-ți dorești cu adevărat și cum poți să obții ce-ți dorești. Acest nou program este o provocare în dezvoltarea ta personală care are menirea să te ajute să-ți identifici personalitatea și dorințele adevărate în 12 aspecte importante din viață printre care finanțe, sănătate, iubire, sexualitate, parteneriate.

Vei învăța cum să-ți folosești energia de care dispui pentru a da formă dorințelor tale, dar și cum să pui capăt limitărilor proprii. Vom lucra foarte mult și profund, personalizând cursul cu idei în care te vei regăsi. Va fi o experiență interactivă, cu mai multă practică decât teorie și periodic te vei bucura de podcast-uri cu tehnici și practici pe care să le aplici pentru materializarea dorințelor.

Cursul va începe pe 8 februarie, fiind un moment ideal pentru punerea dorințelor pentru că Anul Nou Chinezesc, conform calendarului antic, va veni pe 12 februarie 2021. Data este calculată în funcție de fazele lunii, așa că oamenii numesc momentul „Anul Nou Lunar”. Cursul și întreaga experiență durează trei săptămâni.

Te poți înscrie aici https://artadeafifemeie.ro/product/curs-practic-materializarea-dorintelor/.

Descoperă cine ești și ce-ți dorești cu adevărat, care sunt punctele tale forte și bucură-te de o viață în care deții secretul îndeplinirii dorințelor.