Ca să poți să apeși accelerația, e important să știi când și cum să pui frână! În viață, nu doar la volan  

Până nu le înțelegi pe astea, nu intri în trafic! Teoretic! Întâiul meu instructor, când a văzut că prima dată am apăsat accelerația parcă eram Kimi Räikkönen, iar pedalei de frână i-am dat un super bocanc, desi purtam sandale, a înghițit în sec și-a zis că, dacă nu m-a învățat nimeni ilegal să conduc, de ce și-ar strica el bunătate de motor să mă învețe legal? Așa că ce-am făcut preț de câteva lecții a fost să ne fâțâim prin trafic – el cu picioarele pe pedale și eu cu cu mâinile pe volan!





NU GLUMESC!

Până să mă prind că din femeie la volan (chestiune cu semnul întrebării deja pentru unii, mrr) devenisem gâscă la volan, mi-a luat un pic! Într-un final, m-am răzvrătit, adică picioarele mele s-au răzvrătit și au dat să își facă treaba! Dar, ce să vezi, eram în ditai intersecția, așa că am încurcat pedalele și, nu, nu am făcut BUF! A făcut tot instructorul POC că îi stric mașina! Între timp și-a amintit că, de fapt, el nu mă învățase ce trebuia, dar eu deja îl salutam din mers pietonal către alt instructor! Mai cu pedale, HA!





Accelerația în viață - de ce am ținut eu morțiș să vă spun povestea asta de Mița-Șoferița?->>>





