Cum poți atrage banii în viața ta în starea de plăcere și satisfacție

Eu am ales să nu fiu o luptătoare pentru că am fost în această poziție mulți ani și știu prea bine ce presupune această experiență. Am ajuns să trăiesc în armonie cu banii și să-i atrag mult mai ușor în viață și chiar să dau un nou tonus relației prin abordarea mea față de partea financiară. Cum am reușit acest lucru, îți povestesc în continuare.

Ca să ajungi la starea de relaxare e nevoie să treci printr-o stare de încordare. Aceasta este legea vieții. Pentru a te relaxa, trebuie să treci printr-un moment mai tensionat. Eu am experimentat această stare, iar acum trăiesc viața în plăcere și satisfacție.

Acum 6 ani am urmat cursurile Școlii Gândirea Milionarului susținută de discipolul lui Tony Robbins (cunoscut coach, antreprenor, speaker). Scopul era să învățăm să fim manageri foarte buni și toate informațiile deprinse m-au ajutat în afaceri și în proiectele mele. Din cei 400 de participanți doar 10 au devenit însă milionari, deși toți am plătit aceeași bani pentru curs, am fost prezenți și am lucrat temele propuse. Oamenii aveau o idee și au găsit bani pentru a materializa această idee, au găsit oportunități. M-am întrebat: „De ce”?

Mi-am dat seama că există și un alt aspect decât partea „tehnică”. Am văzut cum oamenii relaxați și pozitivi obțin lucruri în viață mult mai ușor decât cei care muncesc din răsputeri. Am fost preocupată să găsesc răspunsul la întrebarea: „De ce unii oameni au baftă mereu”? Așa am început să studiez partea energetică a fluxului de abundență, relația cu Universul și cât de mult influențează această relație partea financiară.

Abundența este ceva abstract, dar în momentul în care știi să te împrietenești cu ea, va veni în toate aspectele vieții.

Cum atragi abundența financiară

Cel mai important lucru este să trăiești eco și bio. Trebuie să te întrebi în toate activitățile tale dacă nu faci rău. Dacă tu nu faci rău nimănui prin acțiunile tale înseamnă că trăiești eco și bio.

Din păcate, oamenii pentru abundență sunt gata să facă absolut orice. Se spune: „Dă-i omului bani și vei vedea cine este!”. Dacă omul în interiorul său are lucruri frumoase, odată cu abundența financiară lucrurile frumoase ies la iveală. Banii sunt precum o lupă care-ți permit să vezi și mai bine aceste lucruri frumoase.

Dacă omul are în interiorul său lucruri mai puțin frumoase, odată cu abundența financiară, aceste lucruri vor ieși la suprafață. Și asta se va observa în caracterul lui, în principii, în valori.

Eu am găsit modalitatea prin care pot trăi eco și bio făcând în același timp bani și relaționând frumos cu Universul.

Mi-am dat seama cât de important este confortul psihologic. El ne oferă suma confortului minim. De multe ori poate crezi că dacă vei ajunge la o anumită sumă de bani, atunci vei fi fericită. Vei începe probabil să pui presiune pe tine, să produci mai mulți bani și ajungi chiar la suma pe care ți-ai propus-o. Dar nu te poți opri. Vrei mai mult. Nu îți dai seama ce cauți. Banii, cu cât sunt mai mulți, nu oferă confort psihologic. De aceea este important să definești suma minimă care-ți acoperă toate nevoile. Acesta este confortul tău psihologic. În momentul în care faci mai mulți bani decât această sumă minimă, aceasta este abundența. Este libertatea ta financiară.

Oamenii care nu-și asigură confortul psihologic vor fi dependenți psihologic de bani.

Gândește-te la lucrurile care-ți lipsesc în viață și la nivelul tău de energie. Este posibil să nu-ți ajungă energia pe care să o transformi în aceste lucruri. Dacă pe lista ta cu lucrurile care-ți lipsesc sunt și banii, înseamnă că nu ai suficientă energie pe care să o transformi în bani.

Ia în considerare ce ai cel mai mult în viață, unde îți canalizezi energia. De exemplu, poate știi să mărești durata timpului liber. Dacă tu deții acest secret, oamenii vor veni și vor plăti bani pentru asta. Vor dori să afle cum pot face la fel. Sau poate deții secretul tinereții fără bătrânețe ori secretul frumuseții. Sunt doar câteva exemple despre cum poți face bani cu energia ta. Tu convertești energia ta în activitate. Dacă tu ai multă energie, tu vei avea multe, de toate. Succesul financiar depinde de energia personală.

Pământul și Apa te ajută să atragi abundența financiară. Sunt elementele feminine. Apa este emoția, Pământul este puterea de materializare. Pentru femeie, Pământul este ca un dressing. Imaginează-ți că ai resurse financiare și în fiecare zi mergi la shopping. Îți cumperi haine, încălțăminte și vii acasă. Dar acasă nu ai dressing. Ce se întâmplă cu toate aceste cumpărături? Nu te vei putea bucura de ele. Nu vor fi aranjate, nu le vei vedea. Nu vei putea să le asortezi. Exact acesta este rolul elementului Pământ. Este acest dressing care-ți permite să menții viața în ordine.

Practică un ritual zilnic de împământare prin respirație. Prin inspirație vei simți cum energia urcă în corpul tău și se stochează în pântec, în locul puterii feminine. Femeia de acolo trăiește. Vei face astfel loc pentru mai multă energie care va intra în viața ta. Energia abundenței.

Tehnicile și practicile meditative te ajută să lucrezi cu subconștientul tău, de a te pregăti psihologic pentru abundență. Au menirea de a te maturiza psihologic. Însă situația ta financiară nu depinde de practicarea unui ritual. Este important să-ți asumi abundența financiară și maturizarea psihologică. Să știi exact la ce nivel de abundență financiară te afli, ce aspecte mai ai de acoperit și când ar trebui să treci la următorul nivel. Cel mai bun moment pentru a face acest scurt audit, dar și pentru a-ți planifica și amplifica abundența financiară este în a doua zi a Calendarului Lunii (care este diferit de cel tradițional).

Cele trei niveluri de abundență financiară:

Siguranța. Ai o locuință într-o zonă sigură, îți permiți o asigurare medicală, o asigurare de călătorii. Acesta este nivelul de bază al abundenței financiare. Analizează care este situația ta la acest nivel și notează-ți de ce sumă ai nevoie pe lună pentru a-ți oferi acest nivel de siguranță.

Confortul personal. Să spunem că locuiești într-un cartier prestigios, mergi la restaurante bune. Îți permiți să angajezi oameni pentru anumite servicii. Îți permiți să-ți cumperi ceea ce-ți dorești, tratamente de relaxare înfrumusețare. Selectezi hoteluri în funcție de confortul tău.

Libertatea financiară. Îți oferă posibilitatea să călătorești în orice colț al lumii și să stai cât timp îți dorești. La bază stă doar dorința ta și nevoile tale. Faci doar ceea ce-ți place. Și. cel mai important: îți permiți suficient timp pentru tine însăți.

Cum gândești ca un om bogat?





Odată ce ai identificat nivelul de abundență financiară, este important să lucrezi cu subconștientul tău pentru a ajunge sau a te menține la un anumit nivel.

Gândirea abundenței este ca un mușchi care se antrenează sau ca o abilitate care se dezvoltă. Abundența se amplifică cu fiecare gând corect, cu fiecare acțiune în direcția necesară. Să știi anumite teorii și informații nu este suficient. Imaginează-ți că vrei să-ți lucrezi corpul. Ai citit mult despre acest subiect, l-ai studiat în profunzime. Cunoști toate detaliile. Dar fără să te antrenezi, nu vei avea rezultate. Fără antrenament nu există schimbare și, cel mai important, nu există rezultat.

Oamenii care practică zilnic antreprenoriatul știu foarte bine cum să culeagă rezultate din fiecare oportunitate. Știu cum să-și convertească acțiunile în bani. Își antrenează creierul. Își creează noi obiceiuri.

Te afli probabil la un anumit nivel din cele pe care tocmai le-am menționat. Ar fi greșit să te compari cu cineva în gândirea abundenței. Tu îți cunoști foarte bine nivelul și pe baza acestuia poți merge mai departe.

Cum ai putea să-ți crești veniturile cu 30%?

Începe să rezolvi această ecuație, să te antrenezi. Ca să-ți antrenezi finanțele, este important să lucrezi la convingerile limitative, la stima de sine și să-ți mărești valoarea profesională.

Lucrează la a deveni omul greu de înlocuit. Visezi la o viață frumoasă, abundentă, îți dorești bani mari, dar ce înseamnă bani mari? Începe să analizezi cifra personală a banilor mari. Calculează suma veniturilor într-un an de zile, indiferent de unde provin. Imaginează-ți cum ții toți acești bani în mâini. Trebuie să simți că îi ai. Trebuie să simți o emoție, sentimentul de Al Meu.

Dacă ții în mâini suma veniturilor tale, creierul înțelege că este reală și, cel mai important, nu este un lucru periculos. Ai putea avea frica de bani și de responsabilitate. Însă misiunea ta este să antrenezi creierul cu suma banilor mari. Este posibil să ajungi la o sumă mare, dar să nu știi cum să o menții, să intervină situații prin care să fii nevoită să dai această sumă.

Dacă simți că nu ai bani mulți, mărește suma. Indentifică până unde te lasă să mergi subconștientul, fiind în același timp atentă la corpul tău. Dacă simți cel mai mic disconfort, înseamnă că nu este suma ta.

Principalul semnal că totul este bine și corect este relaxarea. Atât timp cât ești relaxată, fii sigură că totul este foarte bine, indiferent de situație. De regulă ignorăm această stare, ne spunem că nu este bine să fim relaxate. Ne punem presiune, considerăm că e nevoie de încordare.

Relaxarea e cel mai mare secret în viața femeii. Universul adoră femeile relaxate.





Universul reacționează doar la emoție autentică. Dacă tu îți notezi că îți dorești un anumit lucru, dar tu nu simți emoție, Universul nu va reacționa. El va reacționa la acele lucruri pe care le simți, la emoția ta.

Banii sunt un schimb cu Universul. Îi primești de regulă de la companii pentru care ești utilă și oferi un serviciu unic. Dacă ești utilă pentru oameni care nu au bani, nu vei putea atrage banii.

Banii vin la cei care știu să-i câștige. Dacă vrei o viață abundentă, plină de lucruri frumoase, înconjoară-te de oameni care au etică în a face bani și spre mediile cu bani. Următorul pas este să-ți crești energia personală ca să corespunzi nivelului așteptat în aceste medii și chiar să le depășești.

Cum poți fi utilă pentru partenerul tău și cum poți contribui la bunăstarea financiară a familiei?





Relaxează-l. Cu cât se simte mai relaxat alături de tine, cu atât mai valoroasă ești pentru el. Bărbatului îi place starea sa alături de femeie. În fiecare zi trebuie să-ți amplifici nivelul de a fi utilă. Să te gândești cum poți aduce valoare. În cazul în care te străduiești și nu ești răsplătită, înseamnă că omul care trebuie să te răsplătească nu este etic.

Știi care este valoarea ta? Aceasta depinde de cât de simplu ești de înlocuit. Oameni de neînlocuit nu există, dar există oameni greu de înlocuit.

Banii sunt energie. De multe ori îți vei da seama că banii nu au morală. Nu ai de ce să-i critici. Doar tu alegi cum să-i obții.

În istoria modei vei găsi o poveste care-ți va schimba perspectiva asupra banilor

Pe Coco Chanel o asociezi cu little black dress, cu celebrul costum Chanel, cu parfumul Chanel nr. 5 și cu bunăstarea financiară. Însă viața ei nu a început în bogăție.

Gabrielle Bonheur Chanel s-a născut în 1883 și a avut o copilărie foarte aspră, în sărăcie. Când avea doar 12 ani, mama ei a pierdut lupta cu viața și tatăl a decis să o trimită împreună cu cele patru surori la o mănăstire din Aubazine, Franța, unde a rămas șase ani. În ciuda faptului că a avut o experiență de viață foarte grea la o vârstă fragedă și a primit o educație foarte strictă în orfelinat, a existat o parte bună în toate acestea. Călugărițele au învățat-o să coasă și acesta a fost chiar începutul carierei sale de designer. Dificultățile pe care le-a trăit la o vârstă fragedă au inspirat-o cumva să urmeze un stil de viață complet diferit.

Viața lui Coco Chanel s-a schimbat când aceasta a plecat la Moulins să lucreze într-o croitorie. În același timp a avut și o scurtă carieră de cântăreață de cabaret în Vichy și Moulins, unde a adoptat numele, Coco. Unii spun că pseudonimul ei provine de la una dintre melodiile pe care le cânta acolo. Pe de altă parte, potrivit unui articol din „The Atlantic”, Chanel însăși a spus că pseudonimul său Coco era o versiune scurtă a cocotte, termenul francez pentru „femeie întreținută”.

Când avea 20 de ani, Chanel l-a cunoscut pe Etienne Balsan - un om de afaceri francez, care avea afaceri cu textile și patrona curse de cai. Acesta a ajutat-o să-și înceapă afacerea. Deși a crescut mult din punct de vedere profesional alături de Etienne nu a mai putut accepta să rămână amanta acestui om de afaceri influent și l-a părăsit pentru prietenul său și mai bogat, Arthur „Boy” Capel. S-a îndrăgostit pentru prima și singura dată în viața ei. Împreună au deschis în 1910 primul magazin de pălării și accesorii pentru cap, în centrul Parisului. Ulterior și-au extins afacerea în Deauville și în Biarritz. Cei doi bărbați au ajutat-o și la găsirea clientelor în societate, astfel că pălăriile ei simple au devenit extrem de populare. Pălăriile și linia de haine au ajutat-o pe Coco să dezvolte o clientelă dedicată care i-a adus succesul în business.

Nu a fost mulțumită de moda corsetelor de dinaintea Primului Război Mondial, așa că a spart barierele și a confecționat hainele din tricot (jerseu), o țesătură neobișnuită, care era folosită mai des pentru lenjeria de corp a bărbaților în acel moment. Alegerea de a folosi acest material pentru linia vestimentară i-a adus și mai mulți admiratori.

Începuse să lucreze cu tricot în primii ani ai carierei sale datorită costului redus al acestui material, dar a continuat să-l folosească chiar și după ce afacerea sa a devenit populară. Jerseul se potrivea foarte bine pieselor de modă simple, elegante și practice, care erau deseori inspirate din hainele bărbătești. A fost, de asemenea, o alegere bună pentru uniforme când a început Primul Război Mondial, în 1914.

În 1919 Arthur și-a pierdut viața într-un accident de mașină. În ciuda momentului greu, Chanel a mers mai departe. În 1922, a lansat parfumul Chanel nr.5, care a rămas un produs popular și foarte profitabil. În 1925 a creat acum legendarul costum Chanel cu jachetă fără guler și fustă bine ajustată, iar în 1926 a creat little black dress care se presupune că a fost gândită pentru tinerele femei care își pierdeau soții în timpul războiului.

Chanel însăși s-a îmbrăcat în haine bărbătești și a adoptat aceste tendințe mai confortabile, care au fost foarte eliberatoare și pentru alte femei. Putem spune că majoritatea design-urilor sale sunt atemporale. Nu s-au schimbat mult de la an la an și chiar de la generație la generație și i-au adus creatoarei câștiguri însemnate.

Coco Chanel a fost nevoită să închidă toate magazinele sale din cauza izbucnirii celui de-al doilea război mondial. S-a retras în Elveția, dar nu a renunțat la pasiunea sa. A revenit triumfător în lumea modei la vârsta de 70 de ani. A primit mai întâi recenzii negative de la critici, dar design-urile ei feminine și simple au câștigat în curând cumpărătorii din întreaga lume.

Astăzi imperiul Chanel are venituri anuale de peste 7 miliarde de dolari, are peste 300 de magazine şi este prezentă pe toate continentele, având în jur de 1.500 de angajați.

Ce semnificație are povestea lui Coco Chanel?

Oricine poate atinge abundența financiară, indiferent de condiția socială sau materială! Credințele limitative sunt doar în mintea noastră.

Gabrielle Bonheur Chanel a pornit de jos. Această femeie a știut cum să atragă banii in viața ei, folosindu-se de talentul ei, de forța creatoare, de șarmul personal și de multe alte trucuri.

Cu siguranță ați văzut persoane care atrag banii și bunăstarea materială, luxul și confortul, liniștea zilei de mâine și răsfățul, fără a depune mare efort. Aceia sunt oamenii care știu să relaționeze cu energia banilor.

Cum au reușit să deprindă această abilitate? Te invit la cursul online „Femeia și Banii” care îți va deschide noi orizonturi și posibilități financiare. Vei învăța să faci bani în energie feminină.

Dacă ați reușit să ajungi până aici, este pentru că Universul vrea să-ți dăruiască mai mult. Iar eu am învățat pe propria piele ce înseamnă să pornești de la zero și să ajungi la abundență. Vreau să-ți dezvălui toate tehnicile prin care poți atrage această abundență financiară.

Pas cu pas, te vei elibera de energia stagnantă, de blocajele mentale și energetice, de convingerile limitative prin care pierzi răsplata pe care o meriți. Îndoielile, incertitudinea, frica și multe altele resping banii, blocând fluxul energetic al acestora în viața ta. Vei învăța să faci loc prosperității, în cadrul celui mai complex curs dedicat abundenței financiare feminine. Cursul online „Femeia si Banii” îți oferă idei și soluții foarte eficiente despre cum să atragi banii în viața ta.

Femeia care știe cum să atragă banii în viața ei, o va face folosindu-se de talentul ei, de forța creatoare, de șarmul personal și nu în ultimul rând, o va face într-o stare de plăcere și satisfacție.

Foto: Shutterstock

Olimpiada Mamicilor - episodul 2: Ce trebuie să știe o gravidă despre greutatea corporală în timpul sarcinii