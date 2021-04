Cum să-ți găsești scopul în viață, păstrând în același timp feminitatea

Am depus mult efort și, practic, am consumat mai multă resursă pentru un scop anume decât am estimat. Au fost momente când a fost nevoie să iau decizii foarte importante, să-mi asum responsabilități mari. Să mă implic cu tot sufletul și să acționez repede. Dar în acele momente am consumat și o resursă uriașă.

Nu am conștientizat că femeia focusată pe scop, pe succes, pe rezultat, este o femeie care produce hormoni masculini și din aceasta cauză, o dată cu amplificarea succesului îi este tot mai greu să relaționeze cu un bărbat. Ea își pierde feminitatea și intra în concurență cu bărbatul. Ea pierde abilitatea de a simți, de a trăi acum și aici. Se hrănește doar cu rezultate, cu scopul său. În timp, respectul pentru bărbatul de alături scade și, în general, pentru toți bărbații. Ea consuma energie pentru a corespunde țelurilor și nu pentru plăcerile sale.

Cândva, am avut ocazia să cunosc o femeie milionară, dar foarte fericită alături de soțul sau. Ea mi-a spus că o femeie nu poate fi fericită dacă nu-și accesează feminitatea. Feminitate înseamnă fericire. Tot ea mi-a spus că sunt prea serioasă și sperii bărbații. Ascultând-o, am început căutările. Așa am pășit pe drumul evoluției feminine. După decepții în dragoste, două divorțuri, pierderi financiare foarte mari, anxietate , depresie, furie și agresivitate am început să mă caut pe mine… Recunosc ca transformarea mea a avut loc prin criza personală. A fost nevoie sa ajung la „nu mai pot” ca să schimb ceva.

Mi-am dat seama că dacă nu știu ce vreau în viață, voi materializa ceea ce nu vreau. Dacă nu am un scop, voi materializa un gol. Femeia de la natură are putere de materializare și doar de ea depinde ce va materializa.

Draga mea, cât de mult conștientizezi scopul tău?

Cât de des îți oferi momente de liniște doar pentru a te asculta pe tine?

Scopul este impactul natural pe care îl ai asupra altora. Este misterul pentru care ești aici. Atunci când nu înțelegem că suntem făcuți cu un scop, începem să trăim sub așteptări.

Îți sunt alături în această călătorie în care poți da contur scopului tău în viața, păstrând în același timp doza ta de feminitate.

Sursa foto: performanceexcellencenetwork.org

Această diagramă simplă, realizată de matematicianul John Venn, sintetizează atât de bine definiția „scopului” în viață. Dacă urmezi îndrumările, scopul tău în viață ar trebui să fie ceva care definește cine ești și cariera care ți se potrivește.

Scopul tău în viață ar trebui să fie:





• Pasiunea

• Misiunea

• Profesia

• Vocația

Dacă oricare dintre aceste aspecte îți lipsește, atunci scopul tău va rămâne slab definit. Vei face un job care te poate conduce repede spre burnout. Dacă munca nu te bucură sau nu este „pasiunea” lor, devotamentul față de carieră va dispărea și va duce la niveluri scăzute de motivație și, în cele din urmă, la o lipsă de interes și angajament.

Draga mea, pentru a-ți defini scopul, este important să răspunzi la următoarele întrebări:





Ce îmi place să fac?

Dacă scânteia nu este acolo și pentru tine fiecare zi la job este copleșitoare este un semn clar că nu iubești ceea ce faci. O femeie este în stare să treacă mult mai ușor peste obstacole dacă îi place ceea ce face. Contează să nu te lași amăgită de aparențele în nuanțe aurii. Privește spre tine și reflectează dacă îți place ceea ce faci. Gândește-te la hobby-urile tale, la ceea ce te relaxează sau la ceea ce-ți dă energie. Poate fi sportul, fotografia, călătoriile, cititul, meșteșugurile, animalele. Poate fi legat de munca ta, de familia ta, de activități de voluntariat sau de interesele tale personale. Gândește-te la ceea ce-ți plăcea să faci în copilărie și nu ai materializat. Alege un drum pe care l-ai putea hrăni, care simți că-ți va da bucurie.

La ce mă pricep cel mai bine?

Întreabă-te dacă ai abilități pentru jobul tău de acum sau dacă ai putea face altceva într-un mod mult mai bun. Și nu trebuie să pui presiune pe tine, ci să-ți arăți îngăduință. Nu toți putem fi artiști, directori, programatori. Rolul tău în carieră ar trebui să se potrivească punctelor tale forte și personalității tale.

Lumea are nevoie de ceea ce am de oferit?

Abilitățile pe care le ai și lucrurile pe care le creezi ar trebui să fie unice și utile pentru oameni. Să ai acel diferențiator care te deosebește. Să-l identifici și să-l hrănești astfel încât să aduci bucurie oamenilor, iar aceștia să te răsplătească pentru ea.

Pot fi plătită pentru asta?

Este una dintre întrebările dure, dar care nu trebuie neglijată, deoarece pune bazele unei observații cu sens. Nu poți să realizezi visuri sau scopuri dacă acestea nu pot fi remunerate. Fie că ești antreprenor sau un profesionist care lucrează pentru o organizație, banii contează pentru investițiile viitoare și pentru motivația ta de a merge mai departe.

Pentru a începe să-ți descoperi ikigai-ul (motivul tău de a fi în viață), este important să reflectezi la aceste patru întrebări cheie. Eu simt că nu există un răspuns perfect pentru fiecare dintre cele patru întrebări, ci mai degrabă opțiunile se schimbă continuu, dar atunci când sunt combinate, produc un echilibru complementar, ceva care se apropie de mijlocul diagramei lui Venn.

Dar cunoașterea ikigai-ului tău nu este suficientă: trebuie să îți pui în practică scopul vieții. Dacă descoperi că ești în dezechilibru, atunci ar trebui să faci schimbări – fie în carieră, în educație, în dezvoltare profesională. Ceea ce îți place să faci și ce are nevoie lumea se poate schimba în timp; dar la ce te pricepi cel mai bine (vocația / profesia ta) ai cel mai mult control. Așadar, acțiunea ta ar trebui să aibă legătură cu îmbunătățirea abilităților și/ sau schimbarea carierei, astfel încât pasiunea, misiunea, profesia și vocația ta să fie aliniate.

Bill George, membru al Harvard Business School numește această stare de echilibru „Adevăratul Nord”. Este punctul tău de orientare, punctul tău fix într-o lume în continuă schimbare, care te ajută să rămâi pe drumul cel bun. Este busola ta internă, unică pentru tine, este cea care te reprezintă cel mai profund nivel.

Îți poți căuta echilibrul și împlinirea, continuând să-ți pui întrebări din ce în ce mai profunde:

• Cum pot fi un exemplu de iubire, curaj, acceptare și pasiune în viața mea?

• Care este acel lucru care-mi place și contribuie la îmbunătățirea vieții altora?

• Cum pot fi mai creativă în viața mea?

Deși fiecare dintre noi avem scopuri diferite în viață, adevăratul scop al vieții unei femei este acela de a crea. Să îți trăiești pasiunea, astfel încât să poți fi un exemplu pentru ceilalți. Să găsești împlinire și să cauți tot timpul să crești și să contribui la o lume mai bună. Să rămâi în adevăratul tău nucleu feminin.

Una dintre cele mai mari capcane pe care o trăim este aceea de a face carieră și bani cu tot dinadinsul. Pentru că și prietena X a făcut asta sau pentru că părinții ne-au îndrumat pe un drum unde trebuie să ne realizăm.

Însă cultura noastră se schimbă. Nu mai trebuie să ai un loc de muncă de la 9 la 17.00 pentru a face bani, ci să încerci pe cât posibil să-ți trăiești scopul vieții; pasiunea ta numărul unu și să te hrănești prin ea. Să câștigi din pasiunea ta.

Cu toți ne dorim împlinire, iar sentimentul meu este că celor mai mulți dintre noi le lipsește într-adevăr o împlinire profundă. Pentru că alergăm după bani, după carieră. Dar te-ai întrebat dacă o femeie ar trebui să-și lase bărbatul să facă bani? Sentimentul meu este că o femeie ar trebui să se simtă complet OK dacă bărbatul ei este singurul „susținător”. Dar DOAR dacă ea este FEMEIA în relație. Și a fi feminină este destul de greu pentru majoritatea femeilor în zilele noastre.

Banii sunt doar un aspect al vieții, nu toată viața. Banii sunt un instrument care ne permite să avem o viață frumoasă și confortabilă, dar în nici un caz nu trebuie să facem din bani scopul vieții. Pentru o femeie, cel mai important lucru este să învețe să atragă banii în plăcere și satisfacție. Să facă ceea ce o împlinește cu adevărat,

Când îți descoperi felul de a fi, lucrurile se întâmplă mai ușor, ai parte de conversii care parcă vin de la sine: vânzarea, colaborarea cu parteneri, clienți. Lumea va dori să-ți dea bani pentru a primi o parte din energia ta. Acesta este schimbul corect de energie. Gândește-te de câte ori ți-ai cumpărat ceva și nu ai folosit acel lucru? Dar ai avut acel impuls de a face o conversie, un schimb de energie. Oamenii cumpără plăcerea și satisfacția, emoția, cumpără pasiunea ta. Cu cât pui mai multă plăcere și satisfacție în ceea ce faci, cu atât va crește abundența ta financiară.

În drumul spre definirea scopului, ai nevoie și de perspective noi, de inspirație. Iată câteva cărți care te pot îndruma:

Purpose: Find Your Truth and Embrace Your Calling (autor Jessica Huie)

Jessica Huie a trecut de la a fi o mamă adolescentă, exmatriculată de la școală la o carieră strălucitoare în relații publice. A fondat două companii și a câștigat de la Regina Marii Britanii titlul de Membru de onoare al Ordinului britanic. În timpul carierei sale a lucrat cu unele dintre cele mai mari vedete și oameni de afaceri din lume, cu Simon Cowell, Samuel L. Jackson, Mariah Carey și Meghan Markle.

Dar povestea ei este mai mult decât atât. În Purpose, Jessica împărtășește lecțiile pe care le-a învățat pe măsură ce a trecut de la o persoană care s-a simțit fără scop și nefericită la cineva își recunoaște puterea completă de a proiecta și de a crea o viață de succes, semnificativă și nelimitată construită din autenticitate. Folosind acele tool-uri pe care Jessica le prezintă, și tu te vei simți mult mai hotărâtă să începi să faci schimbări reale în viața ta și să trăiești după scopul tău adevărat.

Aspire: Discovering Your Purpose Through the Power of Words (autor Kevin Hall)

Un expert recunoscut pentru descoperirea sensului ascuns și adesea secret al cuvintelor, Kevin Hall te ajută să înțelegi semnificația pură a cuvintelor și să dezvolți un vocabular nou în gândire.

Așa cum scrie și autorul Stephen R. Covey în prefață, „această carte scrisă magistral te va ajuta să înțelegi cuvintele care au o putere inerentă, o forță capabilă să lumineze căile și orizonturile”. Folosite corect și pozitiv, cuvintele sunt calea lină spre succes și pace interioară. Folosite incorect și negativ, sunt capabile să submineze chiar și cele mai bune intenții în afaceri, în relațiile personale și în orice alt domeniu al vieții.

Vei învăța cum să folosești 11 cuvinte pentru a ajunge la succes și pace interioară. Cuvintele, de la cele foarte familiare, la cele neobișnuite te vor ghida în dezvoltarea personală și în carieră.

Chasing the Bright Side: Embrace Optimism, Activate Your Purpose, and Write (autor Jess Ekstrom)

Vei descoperi că succesul nu se naște din abilități. Venim pe lume cu ceva mult mai important decât abilitățile, cu Optimism – sămânța succesului. Optimismul alimentează convingerea că tu poți fi cel care creează binele de care are nevoie lumea. Trebuie doar să-l perfecționezi. Să-l practici. Să trăiești din el.

În Chasing the Bright Side, autoarea Jess Ekstrom împărtășește propria sa poveste inspirațională despre modul în care optimismul a ajutat-o să depășească provocările multiple și să treacă de la antreprenor, la speaker internațional și filantrop.

Ai vise pentru tine și pentru lume și le-ai ascuns bine într-o cutie? Ce s-ar întâmpla dacă azi ai deschide acea cutie? Și dacă această cutie ar fi cheia unui mâine mai bun?

Călătoria lui Jess te va inspira să îmbrățișezi puterea optimismului în propria ta viață și să-ți regândești scopul, astfel încât să creezi bine în lume, în timp ce îți îndeplinești propriile visuri – chiar acolo unde te afli.

Draga mea, în ultimii trei ani trăiesc în plăcere și satisfacție, restul a fost o luptă. Stau uneori și mă gândesc că femeile doar trebuie să învețe să trăiască din binele lor pentru binele lor.

Dă-ți voie să fii ceea ce ești, descoperă puterea din tine, iar viața ta se va schimba considerabil în bine. În această perioadă dificilă ai nevoie de echilibru și poți ajunge la acest echilibru când îți cunoști și îți urmezi scopul în viață, când te folosești de energia ta creatoare.

Poți face asta! Răspunsul se află în tine, draga mea, trebuie doar să te lași ghidată în Arta de a fi femeie. Te invit la Școala de Feminitate Online, unde vei descoperi tehnici și metode de echilibrare care îți reconfigurează complet traseul și perspectiva asupra vieții. Vei învăța să descoperi scopul în viață, să te iubești pe tine necondiționat și să ai încredere că o să-ți îndeplinești acest scop.