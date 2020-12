Dacă el nu s-ar schimba, eu l-aș accepta așa cum este încă 20 de ani?

El își dorește să aibă alături femeia care să fie atentă la nevoile și dorințele lui, indiferent dacă vorbim de comunicare sau sex, de dorința de a fi întrebat cum se simte sau ce gândește. Bărbatul vrea să vadă că femeii îi pasă de el și de universul lui. Bărbatul își dorește să fie alintat, complimentat, lăudat.

Relația cu mama lui îi face să caute, poate inconștient, atenție și la parteneră. Din păcate, multe dintre femei sunt obișnuite doar să ceară aceste lucruri, fără să le și ofere.

El își dorește sprijin și înțelegere. În acest mod, el se poate simți împlinit și poate oferi, la rândul lui, ceea ce femeia își dorește. Dar cel mai mare secret este să-l asculți cu atenție. În felul el va crește garantat, voi veți evolua frumos.

Dedică câteva minute pentru a te gândi la relația voastră, cum e seara, când terminați activitatea de la job sau când el vine acasă. Îți vei da poate seama că îți este greu să-l asculți. El vorbește, dar tu te gândești la alte lucruri. Nu ești implicată în discuție. El îți povestește ceva, dar tu poate îți dorești să termine mai repede. Sau îl întrerupi și începi să povestești despre ale tale sau despre tine. Însă ascultarea activă joacă un rol atât de important în relația voastră, în evoluția ta încât este momentul să o descoperi pas cu pas. Iată cât de important este să citești „contractul” relației voastre pentru a evita o relație toxică.

Rolul magic al ascultării în evoluția buna a relației voastre





În momentul în care îți faci timp să asculți se întâmplă magia. Poți trece din energie masculină în energie feminină. Tot ceea ce trebuie să faci este să-ți pregătești un ceai și să te așezi lângă partenerul tău pentru a-i da ocazia de a povesti despre el, despre cum a fost ziua lui, despre provocările pe care le întâmpină. Încearcă să nu te gândești la altceva sau să verifici rețelele de socializare. Privește-l ca pe cel mai de preț om din viața ta. Absoarbe fiecare cuvânt al lui. Umple lumea lui cu energie feminină.

Bărbatul când vorbește, el expune lumea lui interioară, algoritmii lui masculini. E ca și cum ar vorbi despre condițiile contractului dintre voi doi. Misiunea ta este să-l asculți chiar daca de abia ai făcut cunoștință cu el sau ai o relație de lungă durată cu el. Dacă tu știi să-l asculți, tu știi să înțelegi acest contract. Daca nu-ți faci timp să-l asculți, nu poți să-l înțelegi niciodată.

Daca nu-l asculți, înzestrezi acest contract cu ceea ce vrei tu. La final îți poți da seama că nu este totul așa cum ai fi crezut sau ți-ai fi imaginat. Însă explicația este intuitivă. Ai menționat în acest contract condițiile pe care le vrei tu. Tu ai avut așteptările pe care le-ai vrut. Dar nu ai analizat prin a asculta acest contract.

Abilitatea ta ar trebui să fie nu numai cea de a asculta, dar și cea de a pune întrebări. Întrebările potrivite. Misiunea ta este să afli cât mai multe, ceea ce te interesează pe tine. Încearcă să tratezi acest moment cu maximum de discreție. Cu subtilitate și zâmbetul pe buze îți conduci partenerul în direcția care te interesează pe tine. Descoperă ce-ți povestește el despre trecut, despre prezent. Acorda atenție daca vorbește despre viitor. În felul acesta poți afla foarte multe despre el.

Comunicarea în cuplu este esențială. Daca tu știi să-l asculți și să pui întrebările potrivite, tu mereu vei ști cum gândește partenerul tău, ce-l preocupă. Nici tu, dar nici el nu veți avea surprize.

Cum pot apărea surprize mai puțin plăcute în relația voastră?





De exemplu, el îți povestește despre acest contract, tu nu îl asculți, nu te implici trup și suflet sau nu ești de acord cu ceva de acord și nu îi spui. Însă rolul tău este să umpli acest contract. Cu ființa ta, cu prezența ta. Pentru că el este structura, tu ești energia feminină, cea care umple. Misiunea ta este să umpli casa, dar și relația cu energia ta. Tu ești cea care dăruiește.

Daca tu umpli acest contract cu o energie care nu este sinceră, el își va da seama că ceva nu este în regulă. E ca și cum ai simula orgasmul. E ca și cum nu ai fi sincera emoțional. Însă nu-ți poți permite să ajungi la o astfel de situație. În momentul în care nu ești de acord cu ceva, trebuie să spui acest lucru. Foarte sincer și foarte clar. Cu intenții bune.

Nu ar trebui însă să-ți dorești că bărbatul să fie ca tine. Să analizezi acțiunile lui prin propriul filtru al vieții. De multe ori când nu ai alături acel bărbat care trebuie să acționeze cum vrei tu, să gândească cum vrei, să trăiască, poți avea tendințăa de a începe să formezi din tine acel bărbat ideal. Varianta din vise ar fi ca bărbatul să fie la fel că tine, dar cu testicule.

Ajungi adesea aici pentru nu înțelegi psihologia bărbatului și ritmul lui psihic, relația se transforma în suferință. Și asta pentru că ne este greu să înțelegem că suntem diferiți. Condiția nu este că el să fie la fel că tine. Să aibă aceleași valori. Contează mult că mergeți într-o direcție și că sunteți în aceeași barcă. Contează ca experiențele pe care le trăiești alături de el să fie interesante. Numai așa vei putea evolua.

Bărbatul poate colabora cu tine. Eficient sau ineficient. Eficient este atunci când voi vă energizați unul pe altul și ineficient este când stagnați. Relația perfectă nu este atunci când el face ceea ce vrei tu și corespunde. Criteriul unei relații armonioase și constructive este să simți că reușești mai mult, că ai mai multa energie.

De aceea este important ca o relație să o începi prin a asculta și prin a-ți pune cea mai importantaă întrebare:

Daca nu s-ar schimba, eu l-aș accepta așa cum este încă 20 de ani?

Este dificil să-l poți schimba. De multe ori nu vei putea face asta. De aceea contează mult să citești contractul cu atenție, nu printre rânduri. Să eviți să înzestrezi bărbatul cu anumite calități, pe care ulterior ai putea constata cu dezamăgire că nu le are. De aici până la o relație toxică nu ar fi decât un pas.

Punct și de la capăt, mai bogată din experiență trăita





Ascultarea activa și parcurgerea contractului cu atenție te poate ajuta să pui capăt unei relații nepotrivite pentru tine. Relațiile cărora le-ai pus Punct și ți-ai însușit acest punct înseamnă pentru tine trecerea la o noua etapă, evoluția. Asta înseamnă să nu-ți pui întrebări distructive, precum: De ce? Ce n-am făcut cum trebuie? Ce s-a întâmplat? De ce n-a mers? Daca vei trăi acest Punct din poziție distructivă, nu vei putea trece la următoarea etapaă de evoluție și feminitate.

Cea mai inspirataă decizie este să accepți viațăa așa cum este. Să descoperi unde este ascunsă puterea ta. Dacă îți însușești finalul unei relații, asta înseamnă că tu îți înveți lecțiile. Analizezi, accepți că te doare și, dintr-o poziție de maturitate, cauți puterea. Și evoluția ta. Abordarea aceasta te pregătește să intri într-o noua relație.

Gândește-te câte femei încep o viață nouaă după un divorț? Câte femei își încep evoluția după ce au trăit un moment dificil în relație? Răspunde-ți la întrebări. Răspunsurile îți dau puterea înapoi. Îți dau puterea de a fi fericită.

Învață echilibrul între succes și fericire





Eu, de exemplu, mereu am fost o femeie carieristă. Eram determinată, aveam putere de voință. Când am urmat cursurile care m-au format ca trainer am constatat că atât persoana care coordona acest proiect, cât și colegele erau singure. Mi-am dat seama că femeile care fac

carieră, care vor să iasă în față, fac un sacrificiu foarte mare pentru că succesul îți schimbaă total algoritmul de gândire. A fost revelația mea, mi-am dat seama cât de important este echilibrul dintre succes și fericire. Cât de important este să înțeleg algoritmul și psihoenergia bărbatului pentru a ajunge la acea stare de fericire.

Daca tu înțelegi aceasta psihologie și înveți să-ți asculți partenerul, tu faci față bărbatului din tine. Aduci armonia în interiorul tău și o manifești în exterior.

Pentru a crea armonie ai nevoie atât de energia Ying, cât și de energia Yang. De energia feminină și de energia masculină. Tu poți fi fericită cu adevărat doar prin colaborare, când energia ta feminină colaborează cu energia masculină. Dacă tu ai spus Da acelui bărbat pe care ai simțit că l-ai accepta și peste ani, gândește-te cât de mult ai realizat alături de el, cum ai evoluat. Câtă fericire ți-a adus această evoluție.

