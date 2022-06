De ce atâtea femei tinere, frumoase sunt singure?

Doar că în timp confundăm sex-appeal-ul cu sexualitatea. Sexualitatea nu înseamnă fusta scurtă, machiaj provocator, piele și tocuri. Sexualitatea este despre starea ta interioară.

Sexualitatea este nevoia de bază a femeii. Ea doar așa simte că este centrată, conectată la esența sa, la cum a creat-o Dumnezeu, simte încredere în sine. Sexualitate înseamnă să te simți Femeie! Te simți femeie când te simți atrăgătoare, anume din această cauză chirurgia estetică este o industrie de top. Exteriorul este energia masculină ( tot ce se vede), Interiorul este energia feminină (tot ce simți). Degeaba arăți sexy dacă nu te simți sexy.

Bărbații au nevoie periodic să se îndrăgostească. Ei caută la femeii ceea ce nu există în lumea bărbaților - emoția. El ar fi bucuros să se îndrăgostească de aceeași femeie, dar dacă ea nu are grija de propria sexualitate - este imposibil. Dacă tu știi să te folosești de puterea ta feminină și îi oferi ocazia de fiecare dată să se îndrăgostească de tine, îi oferi tot buchetul de emoții, senzații și impresii el chiar poate fi monogam. Unde există rutină, nu există pasiunea.

Pentru o femeie la fel de importantă este starea de îndrăgosteală. Dacă ea nu se află în stare de resursă, nu are energie, ea se va închide pentru bărbat și trăiri. Doar focul ei interior crează exteriorul. Doar având grijă de focul tău interior tu ești pregătită să oferi și să primești. Femeile nu au grija de propria sexualitate și așteaptă să fie iubite. Iubirea ta, pasiunea ta, relația ta este doar responsabilitatea ta. Ca să fii fericită trebuie să știi să te faci iubită și dorită.

Poate te întrebi de ce tu trebuie să te strădui, de ce el nu face nimic. De ce tu frecventezi cursuri, citești, vrei să îmbunătățești relația și el nimic. Draga mea, trebuie să înțelegi că femeia răspunde de partea emoțională a relației. Femeia aduce în viața bărbatului frumosul, blândețea, iubirea, pasiunea, copiii, oportunitățile. În lumea lui în afară de luptă, concurență, scopuri nu există nimic (fără femeie).

Femeia care nu are dezvoltată sexualitatea, nu poate primi. Bărbatul este bucuros să ofere acelei femei care știe să primească. Dar sunt foarte multe femei cu “ vreaul” stins, care nu știu ce vor sau nu vor nimic. Sau mai rău: “ eu pot și singură”. Cu cât mai mult vrea femeia, cu atât mai mult poate bărbatul. Tu ca femeie îi dăruiești dorința ta, el caută oportunități.

Femeia care nu are dezvoltată sexualitatea este deconectată de la esența sa. Adesea ea intră în relație sau se află acolo cu programul: “Iubește-mă, am nevoie de iubire, am nevoie de atenție” și bărbatul se sufocă. Fericirea ei depinde de atitudinea lui. Ea cerșește iubire pentru că nu simte extaz de la propria existență. Vrea să rezolve prin el deficiența de iubire din copilărie. Tu nu trebuie să cerșești atenție, tu trebuie să știi cum să-i trezeșți dorința de a fi lângă tine, de a face pentru tine.

Femeia își crește copila interioară până la femeie matură și asumată doar prin dezvoltarea și amplificarea propriei sexualități. Plăcerea, satisfacția, relaxarea, bucuria, iubirea, armonia înseamnă sexualitate pentru o femeie.

Femeia care nu este conectată la esența sa prin propria sexualitate, adesea vine în relație să învingă bărbatul, să demonstreze. Inclusiv ea vrea să demonstreze că este atrăgătoare, frumoasă, valoroasă.

Prima reacție a unui bărbat la o femeie este excitarea. Vreau nu vreau! Bineînțeles că aspectul exterior atrage în primul rând. Dar de ce atâtea femei tinere, frumoase sunt singure? Sau de ce femeile frumoase atrag și nu mențin?

De ce unele femei atrag și altele nu? Cum să oferi și să primești iubire? Cum să ai grijă de propria sexualitate ? Cum să blochezi instinctul poligamic al bărbatului? Cum să-i dăruiești energia succesului? Cum să-i amplifici carisma?

