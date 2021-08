Nu m-a interesat dintotdeauna să știu ce au de demonstrat oamenii după ce se despart. E o preocupare recentă, izvorâtă din experiența personală. Deși situația mea s-ar putea să fie puțin diferită de a ta, există o constantă care îngreunează orice discuție pe subiect.

Ca s-o descoperi, trebuie să apelezi la experți; dacă nu ești, cumva, chiar tu specialist în relații. Am găsit răspunsul pe care-l căutam, după ani de căutări, dar am realizat că e mult mai simplu și mai productiv să vorbești cu cineva care se pricepe. La timp.

Află pe www.danbrumar.ro de ce devin oamenii niște nesuferiți după ce se despart, în relație cu cei cărora le întorc spatele, firește!

Poate povestea lui Marius e și a ta și, poate, te va ajuta să înțelegi cum să gestionezi mai bine sfârșitul a ceva frumos.

Foto: Shutterstock