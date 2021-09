Despre energia banilor și abundența financiară – cum le atragi în viața ta 

Banii sunt energie. Cum atragem această energie?

Banii sunt energie. În momentul în care achiziționezi ceva, de fapt faci un schimb de energie. Dacă stai să analizezi, sunt oameni de la care îți place să cumperi, ai magazinele tale preferate, ai locuri în care pur și simplu îți face plăcere să lași bani, iar acest lucru se întâmplă pentru că intervine un schimb benefic de energie. Trebuie să înțelegi faptul ca pe lângă produsul sau serviciul cumpărat, mereu primești și o emoție.

Totodată, în momentul în care o persoană vinde un produs sau serviciu, alături de acesta vinde și energia sa, iar schimbul trebuie să fie mereu echitabil. Dacă, spre exemplu, eu aș oferi absolut toate cunoștințele mele gratuit, schimbul nu ar mai fi corect. Ca urmare, Universul m-ar pedepsi și cel mai probabil, m-aș îmbolnăvi. Din acest motiv, se spune că trebuie să dai din prea plinul tău și să îți valorizezi corect resursa. Când tu știi și simți că ai de oferit, când lumea din jurul tău știe și simte că ai de oferit, acest schimb de energie se produce cu o foarte mare ușurință.

Pentru a atrage bani, este strict necesar să oferi ceva în Univers. Ce poți da în Univers?

În primul rând, bani. Cumperi, plătești, iar banii, cum explicam anterior, sunt energie.

Puterea respectă puterea. La locul puterii nu poți veni fără putere sau, altfel spus, la locul puterii nu poți veni fără bani. Trebuie să înțelegi că unele produse sau servicii mai scumpe reprezintă puterea, reprezintă energia de care ai nevoie și nu o vei putea face fără bani. Plătind, oferi în Univers. Oferind în Univers, atragi bani. Cu cât mai mulți bani, cu atât mai multă energie, care, în final, se transformă în (și) mai mulți bani.

Să luăm exemplul unei rochii de designer foarte scumpe. Cu siguranță, ți-ai putea găsi și una mai ieftină, dar pentru că cei ce au creat respectiva rochie au un nivel energetic atât de ridicat, practic, trebuie să plătești mai mulți bani pentru a face schimbul de energie, atât de important pentru tine. Pe scurt, este vorba despre resursa personală și, cu cât mai mulți bani oferi pentru aceasta în Univers, cu atât vei face schimburi cu mai multă energie și mai mulți bani.

În al doilea rând, poți oferi în Univers fapte bune. Ajutorul pe care îl oferi celor din jur, atunci când este cerut, te va face să atragi abundența. Nicio faptă bună nu rămâne nerecompensată, dar, ai grija – nici faptele rele nu rămân nepedepsite.

În al treilea rând, dar foarte important, poți da în Univers emoție și creativitate. Când creezi, întotdeauna banii vor veni către tine. Când îți folosești resursa personală și oferi emoție prin creație, prin artă, de orice fel ar fi ea, înseamnă că ai atins un prag superior al relației cu Universul și banii, iar energia pe care o trimiți îți aduce schimburi echitabile și din ce în ce mai profitabile.

Ține, așadar, mereu cont de faptul că pentru a atrage, trebuie întâi să oferi – bani, ajutor și emoție!

Câmpurile banilor

În continuare, trebuie înțeles că banii sunt atrași (sau respinși) prin trei câmpuri: cel mental, cel emoțional și cel fizic.

Câmpul mental se referă la percepția noastră asupra banilor. În cazul în care crezi că banii se fac greu, banii vor veni greu. Câtă vreme crezi că banii se fac cu plăcere și satisfacție, așa vor veni. Este foarte important să analizezi cum anume atragi banii prin câmpul mental și să înțelegi că, în final, îi atragi exact așa cum gândești.

Câmpul emotional al banilor, cel mai important, se referă la atitudinea emoțională pe care o ai față de ei. Îi iubești? Îi admiri? Te bucuri când te gândești la ei? Ți-i dorești sincer? Dacă da, cu siguranță îi vei atrage în viața ta. În mod contrar, dacă îți este frică de ei, dacă îi urăști, dacă îi asociezi cu lucruri negative, atunci, bineînțeles că niciodată nu îi vei atrage prin câmpul emotional.

Câmpul fizic al banilor se referă la modul în care ne comporți cu banii în lumea materială. Unde îi păstrezi? În ce fel de portofel? Cum îi atingi? Ai bani cash sau nu? Toate aceste manifestări personale raportate la bani determină cât de mult îți pasă de ei. Și, normal, cu cât îți pasă mai mult, cu atât vor veni mai mulți la tine.

Suma de bani pe care o atragi corespunde cu felul în care ești scanat prin prisma acestor trei câmpuri. Analizează-ți așteptările, convingerile, gândurile, sentimentele și modul în care de comporți cu banii și vei descoperi, cu siguranță, ce poți îmbunătăți pentru a atrage abundența.

Piramida banilor

Acest concept se referă la stadiul în care te afli vis-à-vis de bani și are patru niveluri. Cu cât te situezi pe o treaptă mai înaltă în această piramidă, cu atât mai mulți bani ai. Importanța înțelegerii acestui concept vine din faptul că în funcție de nivelul la care ești, ai nevoie de anumite eforturi și de folosirea anumitor resurse, pentru a-l atinge pe următorul.

Pe prima treaptă, pe cea mai de jos, ai nevoie doar de energie fizică, practic, de munca fizică. Problema este ca aceasta energie se epuizează la un moment dat, din diferite cauze - boli, bătrânețe și așa mai departe, iar în acel moment nu mai poți face bani. În plus, pe această treaptă intervine o mare doză de ego, iar egoul nu face altceva decât să deconecteze omul de Univers. Cu siguranță ai auzit ”Măcar eu sunt onest”, ”Mai bine sărac și onest, ca mine”, ”Mai bine fără bani, dar dorm liniștit”. Acestea sunt forme ale egoului, iar persoanele care cred sau spun aceste lucruri nu se vor conecta niciodata cu Universul. Așadar, nu vor avea niciodată parte de schimburi benefice și nu vor atinge abundența.

Cu cât urci pe treptele piramidei, cu atât dispare problema ego-ului, pentru că fiecare nivel în plus aduce cu sine o nevoie de mai multă energie psihică, așadar, de mai multă resursa personală: ai de luat decizii, materializezi idei, îți asumi riscuri.

Pe treapta a doua, omul începe să se gândească la o serie de scopuri, la punerea în practică a ideilor, la planuri și obiective. Aici este locul în care descoperă întrebarea interioară referitoare la propria-i misiune. Aici începe căutarea vocației, a adevărului și tot aici începe aprofundarea.

Al treilea nivel presupune înțelegerea faptului că viața este un joc, propriul joc. Nu îți este frică să pierzi, nu îți este frică să riști, trăiești ușor și nu iei lucrurile prea în serios. Pentru a putea trăi pe această treaptă, este necesară foarte multă energie psihică. Nu este ușor să pierzi, dar știai că 90% dintre miliardarii lumii au dat faliment de cel puțin trei ori, înainte de a câștiga? Este vorba despre puterea de a cădea și a te ridica foarte repede, de a o lua de la zero și de a ști ce trebuie să faci. Dacă nu ai suficientă resursă personală, pur și simplu nu poți, nu suporți și cedezi.

Al patrulea nivel se referă la a fi autorul propriei vieți. Aici nu mai există riscuri, nu mai cazi, nu mai pierzi. Ești în vârful piramidei lângă ceilalți oameni care, practic, conduc planeta.

Cele cinci simțuri

În lumea oamenilor cu bani, persoanele au bine dezvoltate cele cinci simțuri, raportat, bineînțeles, spre abundență.

Primul simț, văzul – oamenii văd bani, văd oportunități, văd locurile cu bani, văd alți oameni cu bani. Aceștia cumpără produse scumpe, se îmbracă în haine de calitate și au stil.

Al doilea simț, auzul – acești oameni aud sunetul banilor, aud hârtia banului și vei observa că ascultă și altfel de muzică - selectă: jazz, muzică clasică, operă.

Al treilea simț, mirosul – oamenii cu bani știu mirosul banilor. Dar aici este interesant faptul că și alte elemente au mirosul banilor – cafeaua, biroul, parfumurile de nișă. Acești oameni au simțul mirosului mai bine dezvoltat și pun mare accent pe arome raportat la calitate.

Al patrulea simț, cel tactil – oamenii știu cum se simte banul atunci când îl atingi, dar și pe cum se simte un material calitativ, o mașină calitativă, o piesă de mobilier calitativă și așa mai departe.

Al cincilea simț, gustul – persoanele cu bani au gustul bogat, se pricep la ceaiuri, la dulciuri, la asocieri culinare, dar și la băuturi fine.

Așadar, dezvoltarea celor cinci simțuri ajută în atragerea banilor și ne putem da seama de acest lucru din exemplele de mai sus. Odată ce reușești să apreciezi elemente fine, percepute doar de simțuri bine dezvoltate, vei ști ce înseamnă calitatea și îți vei dori cu adevărat abundența.

Cum raportăm suma veniturilor personale la nivelul de putere?

Există șase niveluri de putere feminină. Astfel, primele patru niveluri sociale sunt foarte ușor de atins. Al cincilea și al șaselea sunt niveluri care presupun foarte multă resursă, energie psihică, misiune și vocație.

Primul nivel se referă la momentul în care femeia face foarte puțini bani personali. Nu își folosește resursa și încă nu este pregătită pentru a primi abundența în viață.

Al doilea nivel, considerat și nivelul sexual, derivat fiind din a doua chakră, include femeia care face bani cam cât media populației. Aici încep să apară obiective, planuri, dar și dorința clară de a avansa.

Al treilea nivel, cel social, necesită plexul solar și se referă la femeia care face bani mai mulți, dar din energie masculină. Ea ajunge să fie energie masculine și nu își fructifică energia feminină. Se consumă, se complace și nu se poate bucura de banii pe care îi obține.

Dacă femeia trece la al patrulea nivel, înseamnă că a trecut la energia feminină. Acesta este nivelul emoțional, în care ea este cunoscută, banii vin de la sine către ea, iar sumele sunt mari. Aici femeia face bani din creativitate și talent, fiind deja conectată la esența sa. Cum am mai spus, femeia este întruchiparea energiei creative, iar cea care își descoperă talentul, care creează este cea care are succes, bani și cu toate acestea, nu își pierde din energia feminină. Scopul ei nu este să facă bani, ea nu mai are scopuri, ci dorințe și se manifestă liber. Devine o sursă de inspirație, o muză. Putem încadra aici vedetele.

Nivelul cinci este cel al avionului privat, al miliardelor și presupune o foarte mare putere în societate – roluri înalte în politică, proprietare de companii mari și foarte mari.

Nivelul șase, în schimb, este puterea mentală și include femeia care decide ce și cum gândește omenirea. Are abundență pe toate planurile, are tot ce îți dorește. Poate fi o autoare best-seller. Poate fi Ecaterina care a creat o nouă țară. Poate fi Coco Chanel care a creat o nouă modă.

Este important să îți identifici corect nivelul, pentru că doar atunci vei putea avansa – știind către ce și înțelegând de unde pleci.

Așadar, cum vin banii? În doi pași.

Pasul numărul unu constă în a identifica unde anume te afli acum. Fii sinceră cu tine și înțelege exact unde te situezi.

Pasul doi constă în a recunoaște sincer unde anume vrei să te afli, în a determina clar locul în care vrei să ajungi.

În Univers există foarte mulți bani. Practic, există surplus. Tocmai din acest motiv, nici nu ar trebui să îți treacă prin minte că banii nu vor veni la tine. Înțelege doar că sunt din abundență și se fac ușor. Dar banii vin în acea cantitate pentru care omul este pregătit. Așadar, depinde doar de pregătirea ta și nimic în plus.

Am creat pentru toate femeile care vor să se dezvolte și să atragă banii în viața lor un joc interactiv – ”Femeia cu bani – Manifest al luxului și confortului ”. Participantele celor trei ediții trecute au declarant că de la o săptămână la alta au început schimbările care le-au motivat să meargă mai departe și să atingă abundența financiară.

Universul vrea să îți dăruiască mai mult, iar eu am învățat pe propria piele ce înseamnă să pornești de la zero și să ajungi la abundență, iar acum nu fac decât să împărtășesc!