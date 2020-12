El ar cuceri o femeie care a intrat în adicție? Cum ajungem la dependență și cum ne tratăm de ea

De multe ori însă aici mai păstrezi schițat ceva din trecut despre care povestești partenerului tău. Când ai în față fosta relație aduci în scenă aspecte care poate nu au funcționat, cu potențial de a se replica și în actuala ta relație. Și greșelile nu se opresc aici. Te invit să descoperi care sunt acestea și cum poți face trecerea de la o femeie care este dependentă de fostele relații la o femeie care se iubește pe sine destul cât să-și asume Punctul.

Povestești cum ai fost tu în fostele relații

Să ne imaginăm că ești la primele întâlniri cu partenerul tău și începi să povestești despre experiențele negative din fostele relații. Unele dintre cele mai comune experiențe sunt cele în care poate ai pierdut totul, el te-a înșelat sau nu a acordat atenție copilului.

Dacă găsești bărbatul care să te asculte, te vei simți înțeleasă, relaxată alături de el și vei începe să povestești, cu lux de amănunte, toate aceste aspecte negative din fostele relații. Practic, tu îi dai instrucțiuni partenerului cum să se comporte cu tine.

Bărbatul se va întreba: „De ce fostul iubit s-a comportat așa cu tine?” Sau „de ce toți s-au comportat așa cu tine”? „De ce nu ai fost poate fericită?”

Însă gândește-te că atunci când faci cunoștință cu un bărbat, acesta este ca o foaie albă. Și tu, practic, pe această coală albă poți să începi să scrii instrucțiunile cum să se comporte el cu tine. Este important însă să reții că ceea ce tu transmiți, aceea primești. Ceea ce exprimi din interior vei avea în exterior.

Dacă nu ai avut o experiență frumoasă în trecut, tu ar trebui să transmiți dorințele tale adevărate, intențiile tale. Poți spune: „Mie îmi plac bărbații care… sunt atenți, iubitori, bărbații care au o stabilitate”. Tu știi ce-ți dorești, care este intenția ta, ce este important pentru tine.

Nu încerca însă să-i provoci gelozia, ci comportă-te natural. Dacă ajungi la discuțiile despre fostele relații, povestește doar lucrurile pozitive. Evită pe cât posibil lucrurile negative. Poți spune: „Am avut interese diferite, nu ne-am potrivit în gândire”. Pune accent pe lucruri sincere, dar în nici într-un caz nu merge pe negativ. În acest context, tu trebuie să fii conștientă că vorbești mai mult de tine, nu despre fostul partener al tău.

Dacă tu povestești că foștii parteneri s-au comportat frumos cu tine, cu atât mai frumos se va comporta actualul tău partener. Dacă tu vei arăta că ai fost respectată, el te va respecta. Practic, el va înțelege că ești o astfel de femeie. El va înțelege instrucțiunile către tine.

Nu accepți că bărbatul nu este interesat de tine și devii dependentă





O altă experiență care poate avea efecte nu tocmai plăcute în relație este cea în care nu te poți obișnui cu ideea că el te ignoră. De obicei cauți motive și scuze pentru acest bărbat.

Însă dacă el nu te sună, înseamnă că el nu vrea să te audă. Dacă nu te caută înseamnă că nu vrea să vă vedeți. Dacă nu face ceva pentru tine înseamnă că nu vrea să te cucerească. Dacă nu te ajută înseamnă că nu-l interesează problemele tale. Până când tu nu vei accepta acest punct pe care trebuie să-l însușești, niciodată nu se va deschide ceva nou pentru tine.

O să-ți povestesc din experiența personală. Cel pe care l-am vrut cel mai mult în viața mea nu m-a vrut. M-a durut mult timp acest lucru și îmi era foarte greu să accept. Așa am ajuns la feminitate, la ceea ce fac acum, la evoluția mea, la conștientizări. Eu consider că acesta a fost cel mai mare Punct pe care trebuia să-l însușesc în viața mea și, drept dovadă, acest punct însușit mi-a permis evoluția maximă din viața mea. Astăzi am mai mult decât mi-am dorit vreodată. Trăiesc mai mult decât mi-am dorit vreodată. Nu pot decât să fiu recunoscătoare pentru că el nu m-a dorit. Eu nu pot să-mi imaginez viața mea dacă acest om m-ar dori.

Este o etapă grea în viața ta, dar până când tu nu vei accepta că el nu este interesat de tine, tu nu vei putea trece la ceva nou. Pe bărbat îl caracterizează doar faptele, în nici într-un caz doar vorbele.

În momentul în care el vorbește și nu face nicio faptă pentru tine este clar că el nu vrea să te cucerească. Cel mai important lucru pentru ca el să se simtă bărbat, în raport cu o femeie, este ca el să o cucerească. Să facă ceva pentru ea. Dacă aceste lucruri nu se întâmplă, noi trebuie să acceptăm. De obicei nu acceptăm și cădem în relații dependente.

Când intri în adicție începi să-l controlezi. Să vezi dacă este online, dacă ți-a dat mesaj, vrei să afli unde a fost, când a fost. Începi să te superi des pe el și vrei lămuriri. Pentru un bărbat este însă foarte important să nu-i confirmi că tu ești pe veci a lui. El are nevoie să se simtă cuceritor. Femeia prețioasă pentru el este cea care se află la un pas de plecare. Femeia care mereu vrea, care are dorințe.

El ar avea motive să cucerească o femeie care a intrat în adicție?





Un bărbat nu are nevoie să cucerească o femeie dacă intră în adicție. Când își dă seama de acest lucru de obicei el dispare.

Normal ar fi ca relația să se termine pentru că s-au inversat rolurile. Dispare interesul, el nu mai vrea relația. Dacă ai demnitate personală și iubire de sine nu ai de ce să vrei lămuriri. Trebuie doar să accepți că el nu este interesat de tine. Însă doar gândul că trebuie să rupi o relație îți provoacă panică.

De multe ori ajungem însă să alergăm la propriu bărbatul pentru că avem probleme cu stima de sine încă din copilărie. Atunci nu te întreba nimeni ce simți tu, ce crezi despre tine. Stima ta de sine depindea de oamenii din jur. Dacă profesorii și părinții te lăudau atunci asta îți forma stima de sine. Dacă, din contră, de criticau stima de sine scădea. Din copilărie avem nevoia de confirmare și o ducem mai departe în relații.

Cartea „Femeile care iubesc prea mult” te poate îndruma când simți că ești dependentă de el. Vei descoperi poveștile multor femei, cu vârste diferite, meserii și niveluri de educație sau bani diferite, care au căzut în aceeași capcană, din cauza unor tipare construite în copilărie și replicate la maturitate. Cartea prezintă pași clari pentru recuperare și te îndeamnă să-ți asumi schimbarea, să-ți îndrepți efortul către tine, către evoluția ta personală. Pentru că relația cu tine este cea mai importantă relație din viața ta. În momentul în care schimbi ceva la tine și relațiile tale se vor schimba. Îți vei putea da seama cât de nocivă este dependența relațională și afectivă. Sfaturile autoarei Robin Norwood sunt esențiale pentru transformarea ta dintr-o femeie care iubește pe altul pana la suferință într-o femeie care se iubește pe sine destul ca să pună capăt suferinței.

Iubirea, pentru tine, înseamnă suferință

Pornești de multe ori de la premisa: atunci când iubești suferi. Dacă ar fi să povestești despre cea mai mare iubire a ta, vei povesti de iubirea unde ai suferit cel mai mult. Noi, femeile, considerăm că-l iubim pe cel după care am suferit. De fapt, noi ne eliberăm cu ajutorul lui.

Iubirea înseamnă însă bucurie, fericire. Este acolo unde poți să-ți desfaci aripile alături de partenerul tău. Iubirea este atunci când tu ești inspirată. Inspirația este cea mai înaltă tonalitate a iubirii. În momentul în care tu simți un surplus uriaș de energie, în momentul în care tu simți că vrei să creezi - aceasta este iubirea adevărată.

Iubirea înseamnă divinitate. Poate fi iubirea de sine, iubirea față de partener, iubirea față de copii. Iubirea care trăiește în tine. Un sentiment divin nu poate fi suferință.

Dar te-ai gândit: Aș putea să iert un partener după ce m-a înșelat?

De multe ori poate poți ierta, dar îți aduci aminte de suferință, retrăiești emoțiile dintr-un moment nu tocmai favorabil și nu faci decât să te îndepărtezi de partenerul tău. Deși ți-ai propus să treci peste acel episod.

Prin comunicare fără pretenții, fără acuzații îi poți spune partenerului că îți este greu să treci peste momentul dificil. Încearcă să-i lansezi invitația la o discuție deschisă în care să puneți cărțile pe masă: ce a înțeles el, de ce a hotărât să rămână, ce l-a îndemnat să te înșele. Totul fără critică.

Este important să fii martor în relația ta. Martor și să accepți. În momentul în care tu accepți atunci are loc vindecarea. Femeia are nevoie de foarte multă resursă.

De multe ori însă nu poți să comunici. Ai vorbit cu mama, cu prietenele, tu știi clar ce nu-ți place. Ce te-a afectat. De ce te simți trădată. Dar tu nu poți să-i spui lui ca el să te înțeleagă. Tu nu poți să comunici eficient cu el. Pentru că chakra gâtului este blocată. Însă tu o poți antrena zilnic prin respirație conștientă, care te ajută să treci peste un moment interior dificil și faci primul pas în discuția cu partenerul tău.

Nu îți alegi partenerul. Intri în relație doar ca să nu fii singură

O altă experiență, nu tocmai plăcută, este să-ți dai seama că alături de el ești oricum singură. Nu aveți interese comune. În trecut era această tradiție că nu trebuie să fii singură, că trebuie să te căsătorești, să faci copil.

Azi însă te conectezi tot mai mult la esența ta, la cine ești, la ceea ce-ți dorești și, la un moment dat, îți dai seama că toată această perioadă ai trăit-o singură.

Dacă nu ai o relație sau o familie, bucură-te de această posibilitate de a-ți alege partenerul. Nu intra într-o relație doar pentru ca să nu fii singură. Femeia nu se identifică doar prin bărbat.

Ai putea spune în sinea ta: „Dacă știam asta mai devreme…” Acestea sunt însă mecanismele victimei și este important să ieși din acest tipar de victimă. Inițierea femeii este durerea. Inițierea femeii este frica. Când îți depășești frica de a acționa, de a-ți asuma responsabilități.

Relație dependentă? Există un antidot

Cele mai mari probleme în relaționare au femeile care nu-și simt unicitatea. Așa ajung să se identifice prin partener.

Tu, în relație, ar trebui să fii ca o sursă de creație. Tu creezi relația prin felul tău de a fi, prin energia ta și prin ceea ce ai în interior. Tu creezi relația cu partenerul din prea plinul tău.

Contează mult și starea ta, ce crezi tu despre tine. Aceasta va defini relația ta cu partenerul și, în general, cu viața ta.

Dacă tu nu te afli în starea de resursă, mereu vei avea nevoie de el. Prin el vei avea nevoie de confirmări pentru cine ești tu. Dacă el te vede frumoasă, înseamnă că ești frumoasă. Dacă el se comportă bine înseamnă că tu sigur ești ok. În momentul în care el te vede așa și tu te simți bine, identitatea ta este prin el. Ajungi să vezi prin intermediul lui, chiar să menționezi des: „Noi facem…”

Nu trăiești în starea de plinătate, nu ai energie și automat devii dependentă. Simți că el este cel care-ți confirmă ție cine ești tu.

Dar ce se întâmplă însă când bărbatul nu-ți acordă atenție? Când este preocupat de altceva și nu de tine? Te induci în starea că nu ești suficient de bună. Apare anxietatea, starea de singurătate, impresia că nimeni nu are nevoie de tine. Copila nu vede bărbatul. Nu este rațională în relație. Ea vrea ca bărbatul să fie proiecția ei.

Femeia matură însă recunoaște adevărată valoare a bărbatului fără proiecții proprii. Fără să fie concentrată doar pe ceea ce simte. Fără a se căuta pe ea în alți oameni. Are o relație în care e de la sine înțeles că ambii parteneri au ce căuta. Știi momentul acela când simți că aveți interese comune, că puteți construi lucruri împreună? Când aveți viziune în aceeași direcție. Când împreună puteți construi un imperiu. Când vă completați. Fiecare are resursa proprie în interiorul său.

Iar puterea ta stă însă în liniștea ta. Într-o stare interioară zen. Când tu accepți viața cu bune și cu rele. Când trăiești în armonie și echilibru. Când știi cine ești și care este sensul în care mergi.

Să fii o femeie puternică înseamnă să ai starea de resursă amplificată. În momentul în care ai starea de resursă amplificată, treci mult mai ușor peste anumite situații. Poate ai observat că în urmă cu un an te dezechilibra o situație care azi ți se pare nesemnificativă. Situația este aceeași, dar atitudinea ta este alta. Esta starea ta interioară.

Iubirea feminină vs Iubirea Masculină

Femeia care se află în starea de resursă iubește. Ea simte dragostea de sine, acceptarea. Iubește copiii, animalele, florile, natura. Își iubește lucrurile, își iubește rutina zilnică. Ca să te simți fericită, iubirea se naște în interiorul tău. Starea de iubire nu are cum să depindă de cineva. Poziția ta în viață este să-l iubești pe el, să trăiești în iubire.

Când vei întâlni un bărbat puternic îți va da de înțeles că iubirea nu este cel mai important lucru în viața lui. Este unul dintre lucrurile esențiale. Însă de multe ori nu știi cum să te comporți cu un bărbat puternic. Iubirea lui este locul unde el se odihnește, unde se relaxează, unde-și reface puterile. El iubește doar dacă primește relaxare. Dacă este mereu în stare de conflict cu partenera lui nu mai vrea afaceri, nu mai vrea sex. Este esențial să schimbi mindsetul, să înțelegi că el se încarcă din iubirea ta pentru a face și alte lucruri.

Esența vieții tale este ca tu mereu să te umpli de iubire. Misiunea ta este să nu cauți iubirea ci să o trăiești. El te va iubi atât de mult cât te iubești tu.

Dă-ți voie ca în noul an, care se anunță bun pentru schimbare și pentru evoluție, să fii ceea ce ești, descoperă iubirea din tine și vei găsi puteri nebănuite, iar viața ta se va schimba considerabil în bine. Te invit să faci un pas important în evoluția ta, să te bucuri de un program de autocunoaștere, special gândit pentru tine „Școala de Feminitate Elite Premium!”

Acest program te va ajuta să te conectezi esența sa, la unicitate și la încrederea în sine. Vei descoperi acceptarea de sine, dragostea de sine, demnitatea personală, esențele unei relații în care voi vă alegeți reciproc, nu sunteți dependenți unul de celălalt. Este o Școală cu informații Premium, care se adresează elitei feminine!