Elena Cucicovschi răspunde problemelor sexuale și de cuplu: ”Soțul meu mi-a dezvăluit că are aventuri cu femei”

O cititoare care a dorit să anonimă a scris: ”Bună ziua! Sunt într-o situație imposibilă. După doua luni de certuri si discutii cu sotul meu în care ii reprosam ca pleaca des de acasa, si mai ales in week end, ca neglijează viața de familie si pe mine ca femeie, unde el imi spunea că nu este treaba mea, si sa imi vad de viata mea, sotul meu mi-a dezvăluit ca are aventuri cu femei de pe site-uri de socializare. Când cer detalii, că nu pot pricepe deloc aceasta situație, el devine nervos si invocă tot felul de motive din care tot eu reies ca as fi vinovata.

Ceea ce nu imi da deloc pace este ca nu ma neglijeaza deloc sexual, iar eu ii raspund sperand ca in acest fel il pot motiva sa nu mai plece in alta parte. Am pus in discutie si divortul, insa el nici nu vrea sa auda. Din contră, face si mai rau. Cert este ca in aceasta situatie eu nu mai rezist. As vrea sa ma ajutati cu un sfat in aceasta privinta deoarece inca mai sper ca familia mea nu este pierduta, si ca sotul meu isi va reveni. Va multumesc anticipat!”.





Răspunsul Elenei Cucicovschi pentru cititoarea perfecte.ro

Buna, draga mea!

Majoritatea femeilor acceseaza programele de feminitate din cauza barbatilor. Recunosti sau nu, dar este adevarat. Fiecare femeie vrea sa stie cum sa atraga barbatul ideal sau in general un barbat.

Raspunsul este unul foarte simplu. Invata sa traiesti in placere si satisfactie. Placerea si satisfactia este o stare in care tu trebuie sa inveti sa intri. Fericirea este o stare! Succesul este o stare! Aceste stari au vibratii, energii diferite si noi trebuie sa invatam sa le accesam. Starea placerii si satisfactiei este despre magnetismul femeii. Cu cat mai puternica este placerea si satisfactia, cu atat mai multi barbati vor dori sa traiasca aceste sentimente si emotii alaturi de tine. Cu o astfel de femeie barbatul se simte ca in vacanta. Unde iubeste barbatul, acolo unde se relaxeaza. Pentru ca acolo unde se relaxeaza, el se umple de puteri. Femeia care il relaxeaza, ii amplifica puterea.

Energia satisfactiei este cel mai puternic instrument in a atrage oamenii. Energia satisfactiei este de fapt acest magnetism feminin despre care se vorbeste atat de mult. Secretul succesului pentru o femeie este foarte simplu si sta la suprafata. Invata sa te iubesti, sa te iubesti cu adevarat. Si sa primesti placere de la tot ceea ce faci. Barbatul vine in viata femeii sa o iubeasca la fel de mult cat se iubeste ea.

Energia personala joaca cel mai important rol in viata ta si ce fel de energie emani depinde doar de tine.

Femeia poate avea energia satisfactiei, energia placerii sau energia suferintei, energia de victima. Femeia in satisfactie este pentru placere si viata frumoasa. Femeia victima este pentru agresori.

Tu ca femeie, detii un camp energetic foarte puternic si acest camp energetic il poti folosi cu usurinta in interese proprii pentru a atrage cu usurinta evenimentele dorite. Ca sa nu traiesti impotriva curentului, ca sa nu faci efort si sa simti mereu tensiune, acest camp energetic trebuie sa fie format 70% din energie feminina si 30% din energie masculina. 70% energia placerii, relaxarii si 30% energia actiunii.

O singura abilitate a femeii poate atrage in viata ei tot ceea ce isi doreste. Barbatul. Fericirea. Succesul.

Spune-mi si mie, draga mea, care barbat sanatos psihic nu-si va dori sa se afle alaturi de o femeie care primeste placere si satisfactie de la propria existenta. Crede-ma ca cei din jur simt acest vibe al tau si-si doresc sa se afle in preajma ta. Tu trebuie sa poti sa primesti placere si satisfactie de la tot ceea ce te inconjoara, sa traiesti cu bucurie fiecare clipa si incepe draga mea de la lucruri simple. Placerea de la o cana de ceai sau cafea. Placerea de la plimbatul de seara. Placerea de la flori. Priveste lumea prin prisma placerii si satisfactiei. Invata sa primesti placere de la momentele cand esti singura. Adica sa primesti placere de la tine insuti. Doar o astfel de femeie inspira.

Cum poti invata sa te bucuri de fiecare clipa din viata? Foarte simplu. Trebuie sa incepi de la iubirea de sine.

Femeia care se iubeste nu depinde de iubirea barbatului. Si in general, relatiile dependente se vindeca doar prin dragostea de sine. Doar prin dragostea de sine femeia isi creste copila interioara pana la femeie matura si asumata. Femeia auto suficienta este fericita pur si simplu, cu barbat sau fara. Ea nu cerseste, nu asteapta iubirea pentru ca este plina de iubire si traieste in sentiment de plinatate. Ea daruieste iubire. In momentul cand intelegi ca poti fi fericita si fara barbat, tu vei incepe sa te bucuri de viata. Sa nu ma intelegeti gresit. Eu nu promovez viata fara barbat. Ba dimpotriva. Doar ca o femeie auto suficienta, matura si asumata nu-si doreste barbatul care va aparea sa o iubeasca, sa o ocroteasca, sa o salveze. Ea isi doreste un barbat pentru a darui din preaplinul sau. A darui iubire si energie feminina. In momentul in care femeia invata sa traiasca in placere si satisfactie, apare si partenerul care isi doreste alaturi de ea sa savureze aceste trairi. Daca femeia este plina de suferinta, tristate si victimizare, bineinteles ca si barbatul va fi atras de aceasta stare. Ea va atrage barbatul corespunzator.

Amplifica zilnic placerea, satisfactia si bucuria vietii. Inconjoara-te cu ceea ce-ti place. Fa ceea ce-ti place, fii ceea ce-ti place. Fii mereu ingrijita si frumoasa. Acorda-ti timp de calitate. Nu economisi bani pentru tine si cel mai important este sa intelegi ca tu nu te stradui pentru cineva. Tu te straduieși pentru tine, trebuie sa-ti placa tie in primul rand. Creaza-ti in casa interiorul care sa-ti placa, aranjeaza frumos masa chiar daca esti singura. Asculta muzica preferata. Stimuleaza-ti emotiile pozitive prin aromele preferate.Danseaza. Misca-te. Rasfata-te. Fa o baie cu petale de trandafiri si aroma uleiurilor. Cumpara-ti cea mai frumoasa lenjerie de pat. Schimba-ti stilul. Mergi la masaj. Fa-ti manichiura!

Printr-un cuvant, incepe sa te rasfeti si sa te iubesti.

Doar prin iubirea de sine, placere si satisfactie, viata ta radical se va schimba, vei atrage evenimentele dorite si barbatul dorit. Traind in placere si satisfactie tu devii activata ca femeie, ceea ce inseamna vizibila pentru barbati.

