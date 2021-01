Există bucurie în relația ta? Învață să-i citești visurile și să-ți alegi partenerul față de care ai cea mai bună apropiere

Primul indice în relaționarea adevărată este bucuria. Acolo unde există bucurie, există energie în relație. În general, bucuria este un semn că relația se află în stare de resursă. Cum ajungi la această stare de bine și care sunt cele patru niveluri de apropiere pe care ar trebui să le ai cu partenerul tău îți povestesc pas cu pas în continuare.

Resursa este energia, viață, potențial. Dacă tu nu simți bucurie în relație înseamnă că nu te afli în starea de resursă în relație. Se întâmplă adesea să simți bucurie în viața profesională și să nu simți bucurie în relație. Sau invers. Dacă tu nu simți bucurie într-un aspect al vieții înseamnă că acolo nu există energie.

Gândește-te: Există bucurie în relația ta? Ești bucuroasă să-ți vezi partenerul dimineața când se trezește sau seara când revine de la job?

O relație unde există bucurie nu înseamnă o relație perfectă. Poate aveți de iertat în relație, de conștientizat, dar cu toate acestea poate exista bucurie. Există relații unde partenerii sunt compatibili pe patru niveluri, dar nu există bucurie.

De ce este atât de complicat să relaționăm cu bărbatul?

Adevărata apropiere între parteneri există acolo unde există patru niveluri de apropiere. Imaginează-ți un scaun. Dacă stă pe 3 picioare este instabil, dacă stă pe două este foarte instabil, iar pe un singur picior este imposibil să stea. Ca să poată fi stabil are nevoie de piloni, de patru niveluri. Astfel un cuplu poate relaționa prin principiul sinergiei. Cei doi au legături la nivel energetic, la nivel fizic, la nivel emoțional și intelectual.

Principiul sinergiei presupune ca voi doi să formați ceva în comun: un cuplu, o familie, un copil. Voi doi vă amplificați unul pe altul.

Gândește-te că alături de bărbat trebuie să-ți fie mai bine. Dacă îți este mai rău, poți și singură. Continuă să cauți ceea ce-ți dorești.

Nivelul energetic. Cum sunt dorințele voastre sexuale?

Este nivelul sexual. Este și nivelul creativității. Când partenerii au dorință sexuală au și energie multă. În momentul în care faci exerciții cu mușchii intimi, libidoul se amplifică.

Odată cu libidoul se amplifică dorința de viață. Se amplifică energia, potențialul. Tu devii foarte eficientă. Ai impresia că ai 48 de ore într-o zi. Se amplifică foarte mult centrul dorințelor. Tu începi să eliberezi dorințele. Tu începi să fii femeia care vrea. Femeia creativă, cu viziune. Atunci este important cât de multă energie ai tu în a doua chakra (esența naturii noastre instinctive care activează dorințele sexuale) și cum colaborezi cu bărbatul.

Dacă tu ești o femeie cu foarte multă energie în a doua chakra, ai o dorință sexuală mare, un temperament sexual mai pasional, dar el vrea sex doar o dată pe săptămână, cu siguranță vor apărea probleme pentru că este foarte importantă satisfacția și compatibilitatea. Asta înseamnă că și dorințele lui în viață sunt mai mici decât ale tale.

Poți fi și în situația în care el are un temperament sexual mult mai amplificat decât tine. Dacă sunteți incompatibili din punct de vedere al comportamentului sexual, cu siguranță că el va căuta altceva pentru că practic această energie va rămâne neeliberată. Bărbatul are nevoie să elibereze dorința. La el se vede când are dorință pentru că el funcționează pe exterior. Femeia funcționează pe interior. Dacă ea este conectată la esența sa feminină, ea în interior este ca o evoluție. Din dorință își amplifică tot mai mult câmpul magnetic.

Ea nu are dorința agresivă de a elibera energia. Ea face ceva cu ea. Ea o transformă în energie creatoare.

Gândește-te și la ce simți la nivelul corpului alături de partenerul tău. Dacă simți chimie, dacă ești relaxată alături de el sau, dimpotrivă, nu te poți relaxa, dacă te simți sau nu confortabil.

Eu am întâlnit femei puternice, amplificate. Unele chiar mi-am dorit să-mi fie traineri, dar nu puteam pentru că de mulți ani ani sunt femeia care simte și nu mă simțeam relaxată, nu mă simțeam confortabil în acest câmp. Aveau energie multă, nu rea, dar era o incompatibilitate în câmpurile noastre. Eu le respect în continuare, le admir, dar nu am putut să mă aflu în câmpul lor. La fel se întâmplă lucrurile și într-o relație. Îți poți da seama dacă te simți confortabil în compania unui bărbat sau dacă nu se întâmplă asta.

Contează mult să-ți cunoști corpul pentru a-ți da seama dacă ești tensionată sau nu. Dacă ești mereu tensionată, în timp va apărea o problemă. Câmpul tău magnetic și câmpul lui magnetic trebuie să coincidă, doar astfel câmpul vostru energetic se amplifică.

Analizează cum dormi cu partenerul. Noi ne refacem energia prin somn și contează mult dacă adormi repede alături de partener sau dacă nu se întâmplă asta, dacă te odihnești sau dacă nu te odihnești bine alături de el. Dacă dormiți aproape unul de altul. Contează mult compatibilitatea energetică dintre voi.

O altă experiență care spune multe despre voi este cea în care îți faci treaba prin casă, el e în casă și te simți bine în compania lui chiar dacă nu-ți este aproape fizic. Sau dimpotrivă faceți lucruri împreună, dar îți dorești să rămâi singură. Ești tensionată când el stă toată ziua acasă.

Tăcerea împreună este grăitoare

De multe ori poți să fii alături de partenerul tău, dar nu v-ați spus niciun cuvânt de mult timp. Contează să vă simțiți bine împreună. Confortul tău psihic, armonia ta depind mult de cât de compatibilă ești cu bărbatul la nivel energetic.

Nivelul fizic. Cât de compatibili sunteți la nivel de statut?

Contează aspectul lui fizic, dar și mentalitatea lui, familia din care provine, statutul financiar și social.

În India, de exemplu, există caste și oamenii nu au voie să se căsătoarească dacă sunt din caste diferite. De exemplu, cei din casta I se căsătoresc doar cu cei din casta I. Ei trebuie să aibă aceeași proveniență, aceeași mentalitate, același statut financiar. Chiar dacă se îndrăgostesc nu au voie să-și ia parteneri din alte caste.

Atunci când ai un partener care are un alt statut, mereu vor exista neînțelegeri în modul de viață, în stilul de a gândi, în stilul de a acționa. Dacă tu faci parte dintr-un mediu social înalt, ai avut o educație anume, ai avut un statut financiar în copilărie, orizontul tău are o anumită dimensiune.

El cât a văzut în experiența lui de viață, atât poate. Orizontul lui poate să aibă o anumită limită. Și asta va duce la mari diferențe de viziune în viață.

Există armonie doar când ambii parteneri sunt conștienți (mai ales femeia) și vor să înceapă viața de la zero. Contează mult pregătirea ta psihică, dacă ești de acord să începi viața de la zero. De multe ori e posibil să iei decizia cu emoție, din inimă și peste un an-doi când îți dai seama că el nu și-a mărit orizontul și să nu mai fii de acord să tolerezi această relație.

Nivelul emoțional. Ce visuri are fiecare dintre voi?

Dacă nu există compatibilitate la nivel emoțional, nu există iubire. Poate exista doar pasiune sau comoditate, însă relația voastră nu va avea stabilitate doar bifând aceste aspecte. De aceea este important să începi prin a-ți întreba partenerul ce visuri are? De multe ori ai așteptări mari, dar el nu are în structura lui ambiția de a reuși.

Entuziasmul și acțiunile din viitor se vor naște în funcție de visuri. Dacă el are visuri mici să nu te aștepți să aibă ambiții mari. Rolul tău este să-l analizezi și să faci asta pentru tine, pentru că acesta este acel contract interior al bărbatului pe care tu îl poți citi prin aceste întrebări. Astfel vei evita situația mai puțin plăcută în care îți dai seama peste 1-2 ani că el nu este ceea ce-ți dorești.

Când aveți aceleași visuri și același potențial vă susțineți unul pe altul.

Cum te relaxezi cu partenerul tău?

Contează atât de mult să puteți să vă relaxați împreună, să vă distrați. Dacă puteți face asta înseamnă că sunteți compatibili la nivel emoțional. Aici contează și atitudinea față de muncă, față de job. Sunt bărbați care sunt foarte concentrați pe job pentru că, pentru ei, aceasta este una dintre modalitățile prin care simt că primesc iubire. Se alimentează din acțiune, din scop.

În momentul în care partenerul tău își atinge scopul, el își amplifică energia la maximum. Devine workaholic și consideră că jobul/proiectul este mai important decât familia. La fel te poți manifesta și tu când spui: „Eu am jobul meu”, „Eu am cariera mea”. Atitudinea fiecăruia dintre voi față de muncă este importantă și se resfrânge asupra relației.

Nivelul intelectual. Aveți despre ce discuta împreună?

Capacitățile intelectuale ale partenerului, dezvoltarea personală, interesele, nivelul de cultură, nivelul de școlarizare, scopurile, valorile - toate sunt importante pentru relația voastră și pot fi indicatori dacă aceasta va funcționa așa cum îți dorești sau nu.

Să ne imaginăm: tu ești doctor și te-ai îndrăgostit de el și te simți bine cu partenerul tău, te simți bine la nivel emoțional, sexual, poate chiar și la nivel financiar. Dar el nu are cultură și o să-ți fie foarte greu. De aceea este important să știi de la început ce ți se potrivește și ce nu, pentru a nu duce mulți ani povara unei relații în care nu sunteți compatibili. De multe ori însă șabloanele și temerile nu te lasă să pui Punct unei astfel de relații.

Tinzi spre un șablon ideal de relaționare





De multe ori, afli cum trebuie să fie relația ideală și tinzi spre acest ideal. Dar asta te îndepărtează de la relația reală.

Nu există însă nici relație ideală, nici femeie ideală. Există relația reală, există doi parteneri reali, nu ideali.

Femeia se consumă mult într-o relație nepotrivită. Într-o relație în care simți că îți este bine, dimpotrivă, ai energia amplificată. Tu ești alături de un bărbat care a preluat din responsabilități. Tu poți să te bazezi pe el. Te simți în siguranță. Ai posibilitatea să trăiești în esența ta feminină și asta îți oferă mai multă liniște, mai multă încredere în sine.

Frica de singurătate

Femeile au această frică pentru că vârsta, ceasul biologic își spun cuvântul. În momentul în care are frica de singurătate, ea face din relaționare sensul vieții. Iar pentru bărbat este foarte greu când simte că ea a ajuns dependentă de relație. Tragedia cea mai mare este atunci când femeia este într-o relație, dar visează la iubire.

Îți asumi responsabilitatea care nu îți aparține

În momentul în care îți asumi responsabilitatea bărbatului este ca și cum am dezechilibra relația. Nu mai ții echilibrul între a da și a primi. Ești cea care face mai mult, care dă mai mult și care primește mai puțin. Rolul tău nu este să faci pentru bărbat ceea ce poate face el. Când dai prea mult, el se simte atacat. Simte că are o povară. Energetic nu este bine să dai mai mult decât primești. Trebuie să menții echilibrul.

Aștepți să se întâmple ceva

Aștepți probabil momentul când vei pleca în vacanță, când vei discuta cu partenerul, când vei face primii pași către… când vă veți muta, când îți vei schimba jobul sau el își va schimbă el jobul.

Așteptând ceva, nu observi cum intervine rutina în relație și în viața de zi cu zi. Aștepți și ca el să facă un pas. Relația, metaforic vorbind, este formată din 10 pași. Dacă tu ai făcut nouă pași și el a făcut un singur pas, aceasta nu este relație. Tu pierzi multă energie în această situație.

Ce înseamnă pierdere de energie? Tu nu trăiești la capacitatea ta maximă. Gândește-te la bateria unui telefon. Teoretic tu îl poți folosi și când are 75% baterie, dar și când are 11%. Însă la 11% ești stresată. Tu nu poți folosi telefonul la capacitatea lui maximă. Același lucru se întâmplă și cu viața ta.

Dacă există un aspect al vieții în care tu pierzi energia și primul indiciu este faptul că nu simți bucurie, tu vei trăi la capacitate minimă. Asta înseamnă că tu nu îți trăiești viața. Nu merită să te afli acolo unde pierzi resursă. Nu merită.

Egocentrismul

Îți dorești mult relația cu partenerul, dar ești concentrată doar pe tine. Te gândești la traume, la supărările din copilărie, vrei să afli cine ești, ce vrei, să te conectezi la esența ta. Ești atât de orientată spre tine, încât nu știi nimic despre bărbatul de alături. Nu știi care sunt visurile lui, ce a vrut să facă în trecut, cine și-a dorit să fie. Ce ar vrea să facă în viitor. Ce i-ar plăcea să facă dacă ar lua viața de la zero. Dacă tu nu știi nimic despre el, dacă nu poți să-l asculți, tu, de fapt, nu ești interesată de el.

Dacă tu nu ai bucurie în relaționare, o poți amplifica. În momentul în care ai energia amplificată (și se amplifică doar prin energie sexuală), tu îți vezi partenerul altfel. Ești bucuroasă să-l vezi, ai libidoul ridicat. Tu îl dorești. Ceea ce înseamnă că tu îl și admiri. Lipsa libidoului afectează de obicei relația. De aceea este important să ai grijă de starea ta de resursă, de energia ta amplificată. Tu ești responsabilă pentru starea ta. Starea ta este fericirea ta. Și bucuria ta.

