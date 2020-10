Folosește-te de energia feminină pentru a atrage mai mulți bani în viața ta

În zilele când ai însă un nivel mai scăzut de energie, simți parcă că trăiești într-un acuarium social mic. Ți-am intuit dorința de a te bucura de o viața împlinită și te invit să descoperi câteva dintre tehnicile prin care poți atrage mai ușor banii în viața ta, păstrând în același timp energia ta feminină.

Cel mai plăcut mod prin care poți obține satisfacție pe plan finanaciar este să faci totul din talent, din plăcere și relaxare. Să conștientizezi că abundența este o energie și să te împrietenești cu această energie bună. Și există câteva secrete prin care poți aduce în viața ta armonia și echilibrul care-ți dau energia de a materializa:

Renunță la tot ceea ce te încurcă, la tot ceea ce este vechi sau nu-ți mai folosește în casă, la birou, chiar și în comunicarea cu oamenii. Dăruiește acele haine pe care nu le mai porți în acest sezon și rezervă câteva ore pentru a-ți face ordine în acte.

Încheie proiecte care au rămas în pending, poate fi vorba de proiecte financiare, proiecte de familie sau proiecte în zona de sănătate. Estimează real în cât timp le vei finaliza.

Energia care bate pasul pe loc, care nu circulă are puterea de a te trage foarte mult înapoi. Misiunea ta este să cureți spațiul din jurul tău pentru a face loc energiei să circule. În momentul în care faci acest spațiu pentru ea, energia ia forma unei spirale care începe să se învârtă în jurul tău, iar tu începi să atragi doar lucrurile frumoase.

Încheie relații care nu-ți fac bine. Sunt cele care-ți fură emoțiile, puterea, energia. Emoțiile tale sunt și puterea ta, ascunse în inimă, centrul tău activ. De aceea este important să pui pe primul plan sănătatea ta emoțională. În momentul în care nu ai grijă de sănătatea emoțională și undeva se sparge ceva, vei observa că și-n alte aspecte ale vieții se va sparge ceva. Poate ți-a fost greu ca într-o relație să spui lucrurilor pe nume, dar poți să te eliberezi scriind o scrisoare, un e-mail sau un mesaj, în care să exprimi tot ceea ce simți sau nu simți, să mulțumești unei persoane pentru faptul că a fost în viața ta într-un anumit moment. Alege să faci totul din recunoștință și asta îți va da +50% energie care te va ajuta să materializezi și să atragi doar lucruri frumoase în viața ta.

Eliberează-te psihologic de bani. Ce înseamnă asta? Notează-ți de câți bani ai nevoie pe lună. Ia în calcul și micile sau marile tale capricii: rochii, cosmetică, ieșiri la restaurant care, pentru tine, înseamnă o viață decentă. Aceasta este suma confortului tău. Tot ce este peste înseamnă abundența ta. Pentru o stare de bine este important să ajungi la această sumă care-ți oferă confort și te ajută să te eliberezi psihologic. Astfel nu vei mai simți că nu ai resurse financiare.

Lasă deoparte îndoielile, incertitudinea, frica. Oricine poate atinge abundența financiară. Credințele limitative sunt doar în mintea noastră. Tot ce există astăzi în lume a fost cândva produsul imaginației cuiva. Al unei persoane care a crezut cu tărie că se poate. Nu căuta scuze pentru insucces, lipsuri materiale sau nesiguranță financiară. Dacă tu știi că i-ai dat Universului energia ta prin efortul depus, prin pasiune, creație și implicare, dar cumva nu reușești să te ajungi cu bani, poate fi pentru că tu ai blocaje mentale și energetice, convingeri limitative prin care pierzi răsplata pe care o meriți. Îndoielile, incertitudinea, frica și multe altele resping banii, blocând fluxul energetic al acestora în viața ta. Iar energia banilor nu acceptă limite și obstacole.

În momentul în care te eliberezi de tot ceea ce te încurcă, tu în interiorul tău capeți o liniște, o stare profundă de relaxare. Și această liniște îți oferă și încrederea că în jurul tău totul se aranjează bine. Starea ta emoțională, felul în care te simți contează mult atunci când îți dorești să atragi abundența financiară. Dacă ai o relație corectă cu banii pe plan emoțional îi vei iubi necondiționat, vei simți plăcere când interacționezi cu banii.

Cum poți rămâne în energie feminină și, în același timp, să atragi banii în viața ta?





Ține cont de talentul sau vocația ta - acestea îți aduc banii într-un mod natural. Fiecare om vine înzestrat cu daruri. Problema e că mai puțin de 10% din oameni își descoperă vocația. Varianta ideală este cea în care îți descoperi aptitudinile și faci bani prin intermediul acestor aptitudini.

Poți începe prin a-ți pune câteva întrebări care te vor conduce spre descoperirea talentului:

● Gândește-te ce ai face din plăcere chiar dacă nu ai primi bani. Care este acel lucru pe care atunci când îl faci simți că intri în flux?

● Ce te încarcă și nu te obosește?

● Care este acea activitate în care ești expertă? Ce ai putea să înveți pe cei dragi? Ce știi să faci tu cel mai bine?

● Ce jocuri preferai în copilărie? Alege o muzică relaxantă și întoarce-te în timp la acele activități care nu te plictiseau și care nu te lăsau să observi cum trece timpul.

Descoperă acea activitate care-ți dă bucurie, relaxare, liniște. În momentul în care tu te conectezi cu talentul tău, în interiorul tău, simți o stabilitate, un echilibru.

Când îți descoperi felul de a fi, lucrurile se întâmplă mai ușor, ai parte de conversii care parcă vin de la sine: vânzarea, colaborarea cu parteneri, clienți. Lumea va dori să-ți dea bani pentru a primi o parte din energia ta. Acesta este schimbul corect de energie. Gândește-te de câte ori ți-ai cumpărat ceva și nu ai folosit acel lucru? Dar ai avut acel impuls de a face o conversie, un schimb de energie. Oamenii cumpără plăcerea și satisfacția, emoția, cumpără pasiunea ta. Cu cât pui mai multă plăcere și satisfacție în ceea ce faci, cu atât va crește abundența ta financiară.

Folosește-te de creativitate pentru a face bani. În momentul în care îți găsești talentul, devii foarte creativă. Îți vine un flux de energie. Creativitatea este energia feminină. Dacă alegi să faci lucruri folosindu-te de creativitate, nu vei obosi niciodată. Ești conectată la o sursă, ești în flux și-ți lărgești în permanență orizonturile.

Când te afli în starea de plinătate și acționezi, îți vin bani la feminin. Și asta nu înseamnă să trăiești împotriva curentului sau să lupți. Îi atragi când alegi să trăiești și să faci totul din plăcere și satisfacție. Când faci ceea ce-ți place.

Lucrează la conștientul, dar și la subconștientul tău. Tehnicile meditative sunt foarte eficiente pentru că te ajută să ajungi direct la subconștient și să lucrezi cu el. Încă din cele mai vechi timpuri, femeile s-au folosit de calendarul lunii și au practicat tehnici meditative în anumite perioade ale lunii, beneficie pentru a atrage abundența în viața lor. Urmează aceste practici care te ajută să-ți lărgești și orizonturile și să-ți dezvolți inteligența financiară. Astfel te vei pregăti psihologic pentru abundență.

O alegere inspirată pentru a-ți dezvolta inteligența financiară este să citești cărțile pe care le recomandă oamenii de succes care au devenit milionari sau miliardari: The Science of Getting Rich (autor Wallace Wattles), Secrets of the Millionaire Mind (autor T. Harv Eke), The Richest Man in Babylon (autor George S. Clason).

Creează simbolul abundenței. Cumpără un obiect drag care simți că marchează trecerea ta la un alt nivel. Poți achiziționa o bijuterie sau un alt lucru pe care ți-l dorești demult. Propune-ți să vezi acest lucru în fiecare zi și să-l consideri simbolul abundenței tale. Cel mai important este să simți prin corp, să ai emoție, plăcere și admirație pentru acest simbol.

Fii flexibilă. Nu încerca să-ți asumi toate rolurile, ci încearcă să te conectezi la sinele tău, la cine ești cu adevărat. Descoperă potențialul tău și adoptă principiul pasiv. Dacă ar fi să-ți reprezinți asta, imaginează-ți că ar trebui să fii moale precum uleiul. Astfel poți atrage un bărbat de succes, alături de care poți dezvolta o afacere de la zero și alături de care vei trăi o viață prosperă.

Urmează exemplul persoanelor care atrag banii și bunăstarea materială, luxul și confortul, răsfățul, fără a depune mare efort. Aceia sunt oamenii care știu să relaționeze cu energia banilor. Datoria ta este să te înconjori de oameni care au o etică în a face bani.

Eu fac ceea ce-mi place de 5 ani, cu vocație, creativitate, plăcere și satisfacție. Am învățat din proprie experiență ce înseamnă să pornești de la zero și să ajungi la abundență financiară. Totul a venit însă în timp, antrenând mușchiul subconștientului și lărgind orizonturile pas cu pas. Mi-am permis să gândesc ca un om de succes, să acționez, să mențin echilibrul între acțiune și relaxare. Să fac bani și carieră la feminin. Pot spune că acum sunt o femeie de succes, care a reușit să îmbine planul profesional cu cel personal și nu a lăsat ca vreunul dintre aceste planuri să fie afectat.





Experiența mă inspiră să-ți prezint toate tehnicile prin care poți atrage banii în viața ta. Pas cu pas, te vei elibera de energia stagnantă și vei învăța să lași loc prosperității, în cadrul celui mai complex curs dedicat abundenței financiare feminine „Femeia si Banii”. Te invit să descoperi idei și soluții foarte eficiente despre cum să atragi banii în viața ta, ținând cont de zilele benefice și cele nefavorabile ale lunii, din punct de vedere financiar.

Ce nume crezi că va avea copilul lui Smiley? - Trending Review cu Daragiu - episodul 41