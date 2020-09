În vacanță în Grecia pe timp de pandemie. Ce a fost diferit față de anii trecuți

Ambii copii s-au bălăcit în apele turcoaz ale grecilor încă de la 10 luni și gândul că anul asta e posibil să nu ajungem acolo m-a panicat un pic :) Dar imediat cum s-a dat drumul la granițe și am primit undă verde pentru Grecia, am și făcut rezervare. Așa că în problematicul an 2020 am stat în Thassos 9 zile, începând de pe 4 iulie.

Am prins fix perioada în care grecii au anunțat că închid granițele, cu toate astea am trecut pe la Mazaka / Nymphaea

La început de iulie, condițiile de călătorie se schimbau de la o zi la alta. Am prins perioada în care nu era nevoie să îți faci test din țară, însă puteai fi testat aleatoriu la Promachonas.

Foto: Marble Beach, Thassos, www.mamapentrudoi.ro

Cu câteva zile de plecarea noastră de pe 4 iulie, grecii au anunțat că păstrează un singur punct de trecere deschis, cel de la Kulata- Promachonas. Cu toate astea, sute de români treceau liniștiți pe la Makaza / Nymphaea, fără teste și cozi de kilometri, cum se întâmpla în partea cealaltă. Am urmărit non stop noutățile legate de trecerea prin Makaza pe Forum Thassos, pe Facebook, unde zeci de oameni făceau update în timp real – spuneau că au trecut fără probleme, cât au stat la coadă, ce documente li s-au cerut… Așa că ne-am făcut și noi curaj să o luam pe acolo. N-are rost să mai zic că tot drumul am stat stresați, dar până la urmă am trecut. La vreo două zile după asta, vama chiar a fost închisă.

Pe feribot, înghesuială maximă

Legat de coronavirus, pe toată perioada vacanței din Grecia m-am simțit în siguranță, cu o singură excepție – înghesuiala de pe feribot. Încercaseră ei să facă cumva ca oamenii să se așeze un loc da, două nu, dar a ieșit un haos, pentru că era un soare infernal și toată lumea căuta umbră. Iar ei nu asiguraseră niciun pic de umbră. Unii cu mască, alții fără mască… Mă rog, ăsta a fost singurul moment în care m-am temut să nu se fi întâmplat ceva, dar a fost ok.

Foto: La Scala Beach, Thassos

La restaurante am mâncat numai pe terasă, chelnerii purtau un fel de viziere care le acopereau gura și nasul, în supermarket era un miracol dacă mai întâlneam o altă persoană. La pensiune mai era o singură familie avea accesul prin același loc, însă cu care nu ne-am întâlnit niciodată.

Foto: Pe varful Ipsario, Thassos, 2020

Citește în continuare pe www.mamapentrudoi.ro unde ne-am cazat în Thassos, unde am mâncat, ce plaje superbe am descoperit și cum a fost pe vârful Ipsario.