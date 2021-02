Pe ce loc ești în topul priorităților partenerului tău? 

Abordarea ta este foarte importantă astfel încât să aveți o relație echilibrată, în care fiecare își cunoaște rolul și și-l asumă. Dar pentru a avea atitudinea potrivită față de partenerul tău, este important să-i cunoști prioritățile în viață, sursele de iubire și să descoperi tipologia lui. Te invit să descoperim împreună partenerul din viața ta!

Îți dorești un bărbat puternic și responsabil, dar cu toate acestea poate nu îl lași să fie el în față. Nu păstrezi ierarhia în lumea bărbaților. Gândește-te că în momentul în care el știe că este în ierarhia familiei cel mai sus, automat el își simte puterea și responsabilitatea. Niciodată în viață un bărbat nu o să-și simtă responsabilitatea dacă nu-și simte puterea.

Este firesc însă ca tu să vrei să fii în față și lași pe planul doi să-l apreciezi, să fii mândră de rezultatele lui, de acțiunile lui. De multe ori nu poți manifesta aceste lucruri. Fie nu vrei, fie nu le simți și atunci el nu-și simte puterea. Nu se simte în vârful ierarhiei. Ierarhia ar trebui păstrată în familie, între femeie și bărbat.

Bărbatul nu se poate poziționa singur în vârful ierarhiei. Tu ești cea care trebuie să-i creezi un habitat și o atmosferă anume, ținând cont de prioritățile din viața sa.

Topul priorităților din viața bărbatului tău

Pe primul loc este El.

Dacă bărbatul este ok cu el însuși, cu el îți poate merge atât rău, cât și bine. Dacă bărbatul nu este ok cu el însuși, cu el niciodată nu-ți va fi bine.

Pe locul doi este cariera sau jobul, nu femeia.

Dacă femeia este pe primul loc în viața bărbatului, atunci nu veți putea face față unor situații dificile. Dacă el este foarte atașat de femeie și aceasta este mai presus decât acțiunea, decât succesul lui, atunci tu nu te poți baza pe el în situații grele și în situații critice, nici în plan familial, nici în creșterea și educarea copiilor. Tu aștepți ca el să acționeze, dar prioritatea lui este să te consoleze.

Există două tipuri de relații: relație compensatorie și relație matură.

În relația compensatorie tu ești pe primul loc. El se gândește la confortul tău psihic, emoțional și în momentul în care trebuie să ia decizii sau să plece de lângă tine, îi este foarte greu. Dacă ești o fire mai activă, începi să iei inițiativa asupra ta și să trăiești în energie masculină. Se inversează rolurile în cuplu și relația are de suferit.

Reține că femeia este cea care dă din inimă și a bărbatul este cel care primește. Femeia dăruiește dragoste și bărbatul o acceptă. Dacă este invers și bărbatul începe să dăruiască dragoste din chakra inimii, energia lui se transformă în energie feminină. Ceea ce nu te avantajează pentru viitor, pentru statut, pentru familie, pentru copii.

Dar când prioritatea pentru el este jobul, se poate întâmpla să nu te mai observe. Acesta este un semn că ceva nu este în regulă și, dacă el nu-ți acordă timp și atenție, tu trebuie să revii la aspectul fizic la care erai când v-ați cunoscut. Gândește-te cum erai când el te-a plăcut.

Tu trebuie să evoluezi, să te schimbi, să devii interesantă. Să-ți acorzi timp de calitate. Dacă nu-ți acorzi ție timp de calitate, automat nici bărbatul nu îți va acorda timp de calitate. Pentru că fiecare relație este ca o oglindă. Și scopul vieții tale este să-ți îmbunătățești calitatea.

Dacă tu îți îmbunătățești calitatea personală și calitatea vieții tale automat se îmbunătățește. Și se îmbunătățește și calitatea relației. Toți cei care sunt alături de tine depind de calitatea ta personală. Practic, aceasta este misiunea ta să-ți îmbunătățești calitatea.

La femei, evoluția de la un plan la altul se vede mult mai repede decât la un bărbat. Partenerul tău are nevoie de 3 ani pentru a trece de la un nivel la altul. Femeia are nevoie de un an, dar în condițiile în care evoluează și adună putere personală. Dacă ea știe cum să-și coreleze puterea interioară cu cea exterioară și face asta prin practici. Poți face schimbări semnificative în viața ta și în jumătate de an dacă ești foarte organizată, dacă practici în fiecare zi.

Locul 3 în ierarhia bărbatului este ocupat de femeia.

Alături de un bărbat poate fi un singur adult. De multe ori însă acest adult este mama sau altcineva. Trebuie să dai de înțeles bărbatului că în viața lui trebuie să fie un singur adult, iar el trebuie să ia decizia. Cine este această persoană: tu sau mama lui?

Dacă știi să-i oferi bărbatului iubirea necondiționată pe care i-o oferă mama, tu vei fi aleasa lui.

Locul 4 este al copiilor

Bărbatul, de regulă, nu face diferența dacă fiecare aveți copii din căsnicii anterioare și copii împreună. Toți copiii sunt ai lui. Este o mare greșeală să crezi că va face diferența. Această atitudine ține de el, e a lui. Dacă o să-l apropii și o să-i înțelegi această abordare îți vei păstra locul în ierarhia lui, dacă îl vei îndepărta, locurile în ierarhie se vor schimba și copiii vor fi pe locul 3.

Prietenele și rudele.

Dacă prietenii sunt mai presus decât tine, asta înseamnă că relația este disfuncțională. Depinde doar de tine să identifici unde a avut loc o „fisură”. Prietenii și rudele nu trebuie să fie cu o poziție mai sus decât tine în ierarhie. În tradițiile vechi chiar se spune că femeia trebuie să devină cel mai bun prieten pentru bărbatul său. Dar pentru asta trebuie să-l cunoască și să știe ordinea iubirilor sale.

Sursele iubirii pentru un bărbat





Prima sursă de iubire este Dumnezeu. Sunt bărbați care nu văd femeia indiferent de cât de amplificată este, indiferent de cât de frumoasă este. Vei observa că te vor aprecia, dar doar pentru personalitatea ta.

Bărbați care, de exemplu, trăiesc pe munte nu au nevoie de plăceri umane. Și este important să conștientizezi că în viață nu vei avea șanse în fața divinității.

A doua sursă de iubire este cariera și propriul succes. Un astfel de bărbat se așteaptă ca o femeie doar ca să-i satisfacă nevoile vieții. Să-i creeze confort, să aibă grijă de casă și să-i crească copiii. Să fie în colaborare cu partenera lui. Ea să-l susțină, să-i fie alături.

Sunt femei care colaborează în felul acesta pentru că au ca priorități familia. Vor să fie totul ordonat și cei doi parteneri se înțeleg foarte bine.

El poate să se căsătoarească de câte ori vrea și să aibă libertate în alegeri. Succesul lui îi permite. Își ia sursa de iubire din carieră, din propriul succes.

A treia sursă de iubire este femeia. Și pentru asta femeia trebuie să aibă inima deschisă. Să-i pulseze inima. Și poate ajunge în această stare bună când amplifică energia în pântec prin practici. Dacă această energie este suficientă, ea urcă, urcă până la inimă și în felul acesta devin două centre active: pântecul și inima.

Bărbatul simte femeia. El se uită în zona pieptului, este atras de această zonă pentru că vrea să analizeze în profunzime inima ta. Vrea să vadă dacă inima îți pulsează.

În momentul în care dăruiești iubire, devii femeia muză pentru el. Și asta este posibil doar în cazul în care energia ta urcă până la centrul inimii. De aceea este important să te afli în starea de plinătate. Când tu trăiești această stare, pe tine te bucură orice. Te bucură o floare, te bucură copiii, o imagine frumoasă, o rochie, natura. Femeia își ia energia de la elementele naturii: Pământ, Apă, Aer, Foc. Tu generezi această energie.

La nivel mondial, doar 3-4% dintre femei dețin și stăpânesc puterea feminină: puterea de materializare, starea de plinătate.

Cum să atragi bărbatul prin pulsul inimii tale





Femeia care trăiește în iubire poate fi ușor observată. Este femeia satisfăcută, relaxată. Ea se umple de dragoste de la tot ce o înconjoară. Se încarcă cu energie de la natură. Este miniatura Universului.

Bărbatul, în schimb, nu se poate încarca cu energie de la natură și de la tot ce-l înconjoară. Nu știe să amplifice energia pentru că nu are pântecul ca centrul energetic. Dacă el nu ia energia iubirii de la tine, el se va îndrepta spre carieră să-și caute această energie. Pentru că nu o poate produce.

Inima ta pulsează prin amplificarea energiei, bucuriei, prin energia vieții. Prin practici zilnice, înveți treptat-treptat să cobori din cap în corp, deprinzi intuiție și vei simți interacțiunea cu natura, cu iubirea. Cu partenerul tău. Însă nu numai tu ai responsabilități în relație, ci și el.

Care sunt obligațiile bărbatului față de tine





Începe prin a analiza dacă partenerul tău este capabil să-și asume responsabilitatea față de tine. Cum faci asta? Dacă ți se întâmplă ceva la job, cu mașina, primul impuls este să-l suni pe el? Te poți baza pe el indiferent de situația în care te afli acum? Dacă nu te poate ajuta imediat, el măcar trebuie să te calmeze prin argumente și prin rațiune.

Dacă își asumă responsabilitatea față de tine, își va asuma responsabilitatea să asigure și resursele materiale de care aveți nevoie:

Casa - Dacă el nu asigură casa, el niciodată nu o să se simtă în vârful ierarhiei.

Confortul din casă - El ar trebui să asigure tot ceea ce ar trebui în casă, pentru ca tu să te simți bine și împreună să vă simțiți bine. Contează să nu-i ceri mai mult decât își poate permite. Dar tu, fiind alături de el, știi posibilitățile lui financiare și îți poți adapta cerințele, astfel încât el să nu se simtă depășit de situație.

O dată pe lună este important ca el să te invite să ieșiți împreună în oraș și să-ți ofere un cadou - Acest aspect este foarte important pentru că numai de la un bărbat poți afla ce fel de femeie ești. Cadourile îți dau energie și te amplifică. Tu te simți admirată, răsfățată. Tu îi dai lui inspirație din inimă și cu atât primești mai mult. Imaginează-ți cum se simte el dacă poate să-ți satisfacă nevoile. Se simte în vârful ierarhiei. Tu l-ai ajutat să ajungă acolo și să se simtă corespunzător. Și asta înseamnă responsabilitate nemărginită pentru el.

Dacă el nu este genul care să te invite în oraș sau să-ți ofere o mică atenție, tu, alături de acest bărbat, îți pierzi din vitalitate. Nu ai parte de schimbul între energia masculină și cea feminină. Este un schimb de energie uriaș.

Bărbatul primește respect, admirație de la femeie. Bărbații care au o anumită poziție socială înțeleg că pot crește mult prin respectul și admirația femeii.

Copiii - El ar trebui să-ți ofere atâția copii cât vrei tu.

Dozează-ți așteptările în funcție de bărbatul pe care-l ai alături

Bărbatul de modă veche. Îl poți întâlni atât în mediul urban, dar și în mediul rural. Este bărbatul care face sală, îi place să facă activitate fizică. Vrea să simtă oboseala fizică. Trăiește mult prin corp și prin efortul pe care-l face.

Nu are pretenții la mâncare, nu are pretenții în casă, însă îi lipsește inițiativa în relația cu femeia. Îi plac femeile mai plinuțe, dar, în general, nu are pretenție la cum arată femeia.

Nu are o problemă dacă e tatuată și are părul într-o culoare stridentă. Pentru el contează mai puțin ceea ce zice lumea de femeia lui. Contează să fie femeia care lui îi convine.

Cel mai important aspect pentru bărbat este ca ea să-l aștepte acasă. Aici el își dorește liniște. Se încarcă privind la televizor, nu neapărat la ceva anume, ci mută de pe un post pe altul. Ai putea asemăna foarte bine momentul cu unul din preistorie, când bărbatul aducea prada acasă și rămânea să se uite în foc minute în șir. Femeia era cea care trebuia să întrețină focul și să apere casa de pericole.

Este genul de bărbat care poate construi o casă sau ajută cu diferite reparații.

Dacă ne întoarcem în copilărie, descoperim că este bărbatul care a crescut singur, pentru că părinții au muncit foarte mult. Pentru el tatăl este autoritatea, mama nu contează prea mult pentru el. S-a educat între prieteni, și-a format personalitatea mai mult în afara casei. Pentru el sunt foarte importanți prietenii, amicii, pentru a-și amplifica energia masculină. Poate să-ți spună că prietenii îi are dinainte să te cunoască pe tine.

Poate fi bărbatul onest, care nu trădează în relație, dar poate fi și în extrema cealaltă: agresiv, consumator de alcool.

Ce așteptări ar trebui să ai de la el? De regulă, până nu este sigur 100% că ești femeia alături de care vrea să trăiască, nu se va apropia de tine. Poți face tu primul pas și, da, este ok să-i spui clar ce-ți dorești.

Bărbatul familist. Este un bărbat bun, înțelegător, empatic. Îl cunoști după ochii care emană această bunătate. Se atașează mult de femeie, își iubește femeia. Nu are nicio problemă ca ea să iasă în față, să sclipească.

Pentru el, femeia e mai importantă decât jobul sau cariera. Îi place să admire femeia, să o prețuiască. Este genul de bărbat care respectă femeia, pentru că a avut o relație bună cu mama sa, dar aici există un pericol. Poate fi foarte mămos. Dacă femeia îi spune ceva de mama lui, l-a pierdut. Îi poate deveni dușman pentru toată viața.

În viața sexuală este mult mai deschis decât bărbatul de modă veche și îi place ca femeia să aibă inițiativă, având în același timp grijă de sentimentele ei.

Este tatăl care iubește mult fetele și se descurcă foarte bine să aibă grijă de ele. Este genul de tată care merge cu copiii la diferite activități.

Poate fi doctor, chirurg estetician, bijutier, contabil. Îi place să se îmbrace office casual, poate purta blue jeans, un pulover și sacou pe deasupra.

Nu va fi niciodată milionar, pentru că el împarte energia pentru familie. Însă poate oferi o casă și toate lucrurile de bază pe care e dator să le ofere un bărbat.

Copilăria își poate pune amprenta pe felul lui de a fi. Dacă a avut o mamă dominantă, a adunat multă supărare, umilință, poate fi bărbatul manipulator, agresiv fizic, verbal.

3. Bărbatul căruia îi place să fie bine văzut. Îi place să fie în față și este și foarte carismatic. Este genul macho. Caută oportunități la fiecare pas și are potențial de a fi milionar. Pentru el contează mult să fie în locul potrivit la timpul potrivit.

De obicei nu-l uimești dacă ești mult prea așezată, dacă stai acasă. Nu-l interesează fetele bune, cuminți. Pentru el femeia este cartea lui de vizită. Contează cu ce fată este văzut. Cu cât este mai sclipitoare și mai sexy, cu atât este mai bine văzut.

Pentru el relația are o afacere și se va baza pe interes. În cazul în care nu are niciun interes de la femeie, atunci aceasta trebuie să fie foarte frumoasă. Sau să aibă un tată influent. Reține că îi place să mintă și este important să fii atentă la ceea ce-ți spune și chiar să faci conexiuni între informații pentru a-ți da seama care este adevărul. Poți avea chiar surpriza ca el să dispară de lângă tine când aveți de rezolvat o situație.

În privința stilului vestimentar, îi place să poarte haine la modă și să se aranjeze conform ultimelor trenduri.

Acest tipar îl poți recunoaște la bărbații care sunt pe scenă: actorii, cântăreții.

4. Bărbatul lider. Este bărbatul care a ajuns la un nivel de dezvoltare, încât poate să cuprindă cele trei tipologii menționate anterior. Are un nivel înalt de spiritualitate și o poziție înaltă în societate. O putere de voință extraordinară. Caută oportunități, îi place să fie lider.

În viața personală este un familist convins. El are nevoie ca femeia să fie fidelă. Are nevoie de o femeie inocentă, pentru că el se dezvoltă foarte bine prin iubire.

Are însă și puncte pe minus. Este foarte dominant, ia decizii radicale. Îl poți asemăna cu unii conducători din istorie care au fost tirani. Dacă punctele sale pe minus sunt predominante, vei remarca că este foarte posesiv.

Ești într-o relație, dar simți că nu se îndreaptă către ceea ce îți dorești tu? Întâmpini probleme de comunicare cu partenerul tău? Îți dorești să înțelegi nevoile bărbatului de lângă tine?

Te invit la Cursul online „Relaționarea cu bărbații”, în cadrul căruia vei afla psihologia bărbaților și ceea ce-și doresc ei cu adevărat, schimbările necesare în formula personală a fericirii cu un bărbat și cum să faci diferența dintre iubirea sănătoasă și cea care dă dependență. Este un curs special creat pentru tine dacă acum trăiești una dintre aceste experiențe: ai deja un partener și îți dorești să reaprinzi pasiunea, îți dorești să ai un partener pe gustul tău, ai trecut prin decepții și despărțiri sau ești curtată frecvent, dar ajungi în relații cu bărbați nu foarte bine intenționați. Este un curs cu informații Premium, care se adresează elitei feminine!





Învață să-ți accesezi puterea feminină, să deprinzi abilitățile care-i permit să simți cum este partenerul tău și să te adaptezi pentru a avea o relație în armonie!

Foto: Shutterstock

