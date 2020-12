Procrastinare, pe oltenește "lene"- ce înseamnă și de ce ne amânăm viața?

Pot să va spun însă că articolul asta trebuia să fie gata demult, dar… am avut treabă! Fix când să mă apuc, am realizat că nu îmi beam ceaiul din cana preferată. (?!) Că doar are mesaj motivațional și cum pot să scriu fără motivație?! Așa că i-am făcut mutație musetelului! După un timp greu de definit, am realizat că tot ce aveam în cap era legat de ce biscuiți ar merge la ceai. Nu mă hotărâm!

Ca să nu mai pierd timpul cu prostii (?!) am decis să îmi cumpăr mai multe feluri și să mă întorc la blog. Pe drum însă mi-am amintit că vreau să reduc zahărul procesat din alimentație, așa că am luat gutui. Când m-am întors, mi-am dat seama că ceaiul nu are același feng-shui cu gutuile ca și cu biscuiții, așa că hai să reconsider teoria zahărului. M-am apucat să citesc articole despre zahăr, zaharoză, sucraloză, zaharină, aspartam, miere de albine, extract de ștevie și sirop de agave. Și care poate îndulci mai sănătos biscuiții?!? Când am terminat, era vineri! De articol, care e despre procrastinare, mă apucasem marți! Superb!

SĂ NU MAI AMÂNĂM IDEEA! DECI CE ÎNSEAMNĂ PROCRASTINARE?

PROCRASTINÁ, procrastinez, vb. I. Trânz. A amâna sau a întârzia începerea execuției unei sarcini; a temporiza, a tărăgăna, a tergiversa.Vine din englezescul to procrastinate,

Asta e definiția dată de dexonline, dar am impresia că eu am inventat conceptul. Ani de zile am fost procrastinator-șef, găsind tot felul de chestii pe care să le fac, când trebuia să fac altceva! Că să mă tratez, am simţit că e cazul să înțeleg în profunzime ce înseamnă povestea asta. Altfel risc să îmi petrec viața citind articole că “Topul orașelor din UK unde se mănâncă cele mai multe aripioare picante” (dap, tocmai l-am terminat de citit, în Durham trebuie să mergeți, nu pun link, pentru că mă tem că lăsați articolul de față).

CINE PROCRASTINEAZĂ?

Nu știu alții cum sunt, dar pe mine mă liniștește ce spune Pier Steel, profesor considerat un fel de tăticul procrastinării în SUA (a suferit din cauza ei și a studiat-o din toate unghiurile) .

CITEȘTE MAI DEPARTE PE PARFUMDEFEMEIE.RO

PUTEȚI URMĂRI UN INTERVIU EXCLUSIV OFERIT DE UN EPIDEMIOLOG DE LA HARVARD PENTRU PROTV PLUS:

FOTO: SHUTTERSTOCK