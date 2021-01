Procrastinarea - un fel de monstru de sub pat! Cum să te vindeci?

Cuvântul “mâine” e favoritul tău, dar în dicționarul personal înseamnă “cândva” “altădată” “odată și odată” sau “vreodată”? Pentru tine există un supererou! Un super-salvator, un tătuc al tătucilor care abia așteaptă să tăbăcească fundul tuturor problemelor tale! Numele lui e: VIITORUL TU!

VIITORUL-TU e undeva, la o petrecere exclusivistă, ciocnind șampanie cu VIITOAREA-EU. Asta după ce amândoi au rezolvat ce aveau de făcut și au pus în practică absolut-toate-acele lucruri pe care noi spunem că le vom face mâine sau cândva. VIITORUL-TU și VIITOAREA-EU au o carieră fulminantă, o sănătate de fier și o viață personală bulbucind în iubire și relații împlinite!

EVIDENT…

VIITOAREA-EU și VIITORUL-TU nu abuzează de șampanie, dar se distrează de minune, după care merg acasă să petreacă timp prețios cu cei dragi și să respecte acele ore de somn recomandate “pentru o viață sănătoasă”.

VIITORUL-TU și VIITOAREA-EU sunt magnifici, mirobolanti și…..

…..mai au și pătrățele în loc de burtică, acea coafură care “rezistă” și timp+bani berechet să plece în vacanță.

Ce să mai? VIITORUL-TU și VIITOAREA-EU ar fi perfecți dacă nu ar avea un defect: NU EXISTĂ! Așa că, ce să crezi, dacă iar ai amânat ceva important pentru că nu e acum momentul ideal, dar în viitor sigur o să fie….hmmm…nașpa! N-o să fie! Știu, am fost acolo!

PROCRASTINAREA, CA O FUGĂ DIN A DA NAS ÎN NAS CU NOI

Când îmi imaginăm că voi scrie pe acest blog era vara, eram pe Costă Del Sol în Spania și, între un glazurat la soare și un Mojito, îmi plănuiam cum o să fiu eu “blogueuza”. Mi-am cumpărat inclusiv tricouri motivaționale din Malags și lumânări parfumate din Benalmadena că să scriu în spațiul perfect. În realitate, când m-am apucat, am început să plâng și am avut o mică-mare criză de anxietate. Mi-am dat seama că îmi era frică! De toți cei care vor citi și mai ales de toți cei care nu vor citi ! De a eșua! De a fi judecată! De a fi prost înțeleasă! De TOT! După care am mai amânat un pic! Că nu era nimic conform planului în care eu, îmbrăcată în tricou motivațional scriam de zor, cu parfum de lavandă în nas și muzică deep focus în urechi.





DE FAPT, ȘTIȚI UNDE ERA ADEVĂRATA PROBLEMĂ?

FOTO: SHUTTERSTOCK