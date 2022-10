Provence, Franța - o destinație de vacanță plină de farmec. De ce m-am îndrăgostit de Sudul Franței

În ce perioadă a anului e cel mai bine să mergi în Provence

Eu am ales finalul lui octombrie, iar vremea a fost perfectă. Ziua temperatura maximă ajungea până la 27 de grade, iar seara nu cobora sub 18-19 grade. La plajă puteai sta fără probleme și, dacă nu ești friguros de fel, puteai intra lejer în apa mării.

Mulți aleg să viziteze Provence în iunie și iulie, atunci când e înflorită lavanda. Însă, în miezul verii, e uneori mult prea cald pentru vizitat.

Unde am aterizat și unde m-am cazat în Provence

Am mers cu avionul la Marsilia, iar din aeroport am închiriat o mașină pentru a putea vizita tot ceea ce mi-am propus. Nu ai cum să vezi zona doar cu transportul public.

Deși am stat numai 3 nopți, am ales două cazări, pentru că am vrut să simt și vibe-ul acela de Provence, dar și briza mării.

În primele două zile, m-am cazat la Le Moulin des Pinchinats, din Aix-en-Provence. Este o casă plină de farmec, cu o gradină imensă, vegetație luxurianta, piscină și o terasă superbă. Ai senzația că stai în pădure, auzi apa susurând în curte, pentru că pe acolo trece și un izvor. Gazdele prepară un mic dejun în stil franțuzesc, vesela este superbă, lingurițe de argint și alte minunății, dulceață de casă cu fructe din gradina lor etc.

În ultima noapte am mers în Cassis, o stațiune cochetă la malul mării, cu un port fermecător, plin de terase. Aici m-am cazat la Best Western Plus La Rade, care are piscină încălzită cu o priveliște de vis. Partea mai puțin bună – camera foarte mică, în schimb patul super confortabil.

Ce am vizitat în Provence

Pentru că am avut puțin timp la dispoziție, am făcut o listă cu ce am vrea să vedem și ne-am pus pe colindat.

Marsilia

Pentru că tot am aterizat lângă Marsilia, am dat o fugă până în Port Vieux, unde am mâncat la o terasă de la malul mării. Apoi am făcut o plimbare până la bazilica Notre Dame de la Garde, unde am avut parte de un view de excepție al întregului oraș.

Aix-en-Provence

Din lipsă de timp și prea mult umblat, am străbătut străzile pline de viață din Aix doar pe înserat.

Avignon și Arles

Ne-am oprit câteva ore și în Avignon, unde am vizitat Palatul Papilor și am admirat celebrul pod.

Prin Arles am trecut în fugă ca să vedem amfiteatrul și câteva străduțe din zonă.

Cele mai frumoase sate pe care le-am văzut în Provence

Provence este o zonă celebră pentru satele sale fermecătoare. Neapărat, dar NE-A-PA-RAT, să treceți pe lista voastră Gordes și Baux-de-Provence. Acesta din urmă a fost preferatul nostru: este minunat să te pierzi pe străzile de piatră și să admiri spectacolul naturii din vârful satului.

Cassis și celebrele sale Calanques

După cum vă spuneam, în ultima zi am mers spre mare. Primul popas, în apropiere de Marsilia, la Calanque de Sormiou, unde se poate ajunge și cu mașina, drumul este spectaculos.

În Cassis, am luat-o la pas și am admirat Calanque de Port Miou, cu zeci de yachturi, și apoi am făcut o baie în mare la Calanque de Port Pin.

V-am convins? Vacanță plăcuta :)