Rușinea – emoția inutilă pe care trebuie să o elimini din viața ta!

Este vorba despre rușine. Oamenii simt rușine în a se manifesta, în a face bani, în a spune ce își doresc, ba chiar în a-și formula dorințele. Femeia care simte rușine nu va putea niciodată să se manifeste liber și nu-și va putea materializa potențialul.

Tu cum ai defini rusinea? Pentru majoritatea femeilor, rușinea reprezintă un sentiment de insuficientă. Reprezintă teama de a fi respinsă de societate. Uneori, rușinea poate fi resimțită și ca un sentiment de vinovăție.

Acum că am definit acest termen, urmează o întrebare firească: în ce moment începe această trăire să ne domine? Atunci când credem că toți din jurul nostru sunt fericiți, mai puțin noi înșine. De fapt, în termini și mai specifici, atunci când trăim sentimentele descries anterior, devenim propriile noastre victime.

Rușinea, acea furie canalizată pe tine însuți, este o formă de auto-agresivitate. Indiferent de context, rușinea este o emoție total inutilă. Mai mult, este un instrument de manipulare și se naște încă din copilărie. Majoritatea persoanelor se dezvoltă într-un mediu în care acest termen este folosit ca un instrument de educare. Dintre toate femeile cu care am lucrat, nu există nici măcar una care să nu fi auzit în copilărie: ”Nu-ți este rușine?!”. Și nu întâmplător. Manipularea prin rușine este un instrument foarte eficient prin care o persoană poate deveni supusă. Iar societatea are nevoie de persoane care se conformează normelor.

Cel mai simplu de manipulat este omul vinovat. Chiar și în cazul bărbaților, cei mai supuși bărbați sunt cei vinovați. Fiecare dintre noi, în mod conștient sau inconștient, am avut parte de situații în care bărbatul a fost vinovat, iar noi, femeile, am făcut tot posibilul să îi dezvoltăm acest sentiment de vină. Iar în momentul în care el a ajuns să simtă sentimentul de vină, a devenit foarte supus, pentru că a fost foarte ușor de manipulat. În orice formă de relaționare, vina și rușinea reprezintă două metode prin care manipularea devine posibilă.

Și nu numai. Rușinea poate deveni și manipulare socială. Ideal ar fi să fie totul conștient. Omul conștientizează greșeala și își asumă responsabilitatea pentru ea, fără sentimentul de vină. În momentul în care ai greșit, îți asumi, dar nu te simți vinovat, ci există doar responsabilitate, înseamnă că ești un om sănătos și armonios din punct de vedere psihic.

Este absolut normal să respectăm normele sociale, dar foarte des nouă ne este rușine să vindem, să vorbim, să ne prezentăm, să facem bani. Acestea nu reprezintă încălcări ale normelor sociale. Cu toate acestea, nouă ne este rușine. Practic, nu ieși dezbrăcată pe stradă, ci vinzi ceva și, cu toate acestea, îți este rușine. Aceasta este problema – faptul că omul se confruntă cu rușinea și atunci când nu este vorba de normele sociale. Nu face nimic rușinos, dar simte rușine. De fapt, simte rușine în a vinde persoana despre care nu crede că este în regulă – propria persoană.

Nu este rușine să ne apropiem de cineva și să facem cunoștință, nu este rușine să ne manifestăm. Rușinea blochează acțiunea chiar și în cele mai simple situații de viață. Chiar dacă vorbim despre situațiile în care scopule ste să faci bani sau despre cu totul și cu totul altele, rușinea îți va bloca acțiunile, ceea ce înseamnă că îți blochează viața.

În afară de faptul că este o emoție total inutilă, rușinea este și distructivă. Oamenii asumați nu mai simt rușinea, pentru că aceasta este despre ceea ce îți dorești, dar nu faci, nu îți permiți. Cei care devin responsabili pentru propriul scenariu, nu mai simt rușinea.

Dacă îți dorești bani, abundență, trebuie să accepți regulile jocului. Nu există abundență cu rușine. Iar dacă în vreun caz, o persoană are parte de abundență, dar simte și rușine, aceasta va începe să cumpere celor apropiați diferite cadouri, pentru a-și răscumpăra sentimentul de vinovăție că are, pe când ceilalți nu. Se va simți vinovată pentru că are mai mult.

Eu am trecut prin aceste faze. Când am început să am mulți bani, primul lucru pe care l-am făcut, a fost să îmi adun familia, să îi duc pe toți în vacanță, iar eu am lucrat la această problemă. Nu spun că este un lucru rău sau urât, dar aceste lucruri se fac din prea plinul fiecăruia, atunci când există un surplus, atunci când nu reprezintă un efort. Atunci când faci bani și începi să dai părinților, nu din surplusul tău, nu din abundența ta, ci din ceea ce rămâne și faci un efort pentru asta, schimbi locurile în ierarhie. Tu devii părinte. Da, trebuie să ne ajutăm părinții, chiar să îi răsfățăm, dar atunci când o facem din dorință, din surplus și fără efort.

S-a demonstrat că cel mai mult alcool consumă cei care simt rușine. Acești oameni au mereu nevoie să se detensioneze, să se relaxeze, iar alcoolul este un instrument folosit de ei pentru a se simți mai liberi. Au nevoie să stingă sentimentul persistent de rușine din propriul interior.

Lumea, din păcate, este inconștientă. Doar cei care lucrează cu ei înșiși, care meditează, care evoluează, care își corectează personalitatea își pot da seama pe parcurs de aceste lucruri.

Vă voi oferi un exemplu legat de copilărie. Copilul înjură. Mama îi spune ”Nu îți e rușine?”, dar copilul aude că și ea face același lucru. Copilul nu mai înțelege, atunci, ce este bine, ce este rău, este total dezorientat, își reprimă emoțiile, se supune, apoi, din acest moment, se devalorizează. Motivația lui în viață devine să nu deranjeze, să nu facă ceva rău. Este cuminte, este adaptat, dar astfel de copii cresc, de obicei, victime. Dacă femeia crește un copil adaptat, totodată și ea devine victimă. Niciodată nu va atrage un bărbat bun și nu va reuși să fie fericită.

Varianta ideală este reprezentată de momentul în care creștem copii liberi. Copilul liber își exprimă spontan dorințele, sentimentele, este intuitiv, creativ, hotărât și are încredere în propriile forțe.

De ce spun toate acestea? Pentru că toate lucrurile cu care trebuie să lucrăm vin din ego-starea de copil. Există trei ego-stări: copil, părinte și adult. Părintele are rolul de suport, iar cei ce am fost crescuți de părinți care ne-au susținut, putem spune cu inima deschisă ”Și de dacă am putut doar atât? Nu are nimic. Data viitoare voi putea mai mult și voi face mai bine.” Sau ”Da, am greșit, acum am înțeles, îmi asum greșeala și data viitoare nu se va repeta.”. În schimb, alte persoane se critică intens pentru greșelile sau neputințele lor – aceștia sunt cei care au avut un părinte care i-a criticat. Ego-starea noastră depinde, așadar, de tipul de părinte avut – cel susținător sau cel care critică.

A treia ego-stare, adultul, este cea care în care persoana menține un echilibru între copil și părinte. Zilnic, trecem prin toate cele trei ego-stări: copilul este cel care vrea, părintele – cel care susține sau critică (chiar și atunci când ne spălăm sau ne pregătim mâncare suntem aici) și adultul – cel care acționează, care ia decizii.

O persoană adultă este o persoană asumată, conștientă. Așadar, primul lucru pe care îl poți face pentru copilul nostru interior este să scapi de emoția inutilă și distructivă – rușinea.

Rușinea – frica de condamnare publică

Totuși, care este diferența dintre rușine și vină? Rușinea este un sentiment, un fenomen public, în timp ce vina este personală – ea există doar în interiorul tău. Vina poate apărea și fără acțiuni de care să îți fie rușine, pe când rușinea apare atunci când există martori sau potențiali martori. Mecanismul este foarte simplu: simți vină și atunci apare rușinea de succes pentru că ai martori. Vina apare în urma suferințelor interioare, pe când rușinea apare din teama de a fi criticat, din teama de condamnare publică.

Rușine simt oamenii care se blamează, care se evaluează în mod negativ propria personalitate. Cum ne eliberăm, așadar de rușine? Foarte simplu. Renunțăm la această emoție inutilă. Ești sănătoasă? Ești conștientă? Înseamnă că o poți face. Tu alegi ce emoții trăiești.

De foarte multe ori, eu recomand să fim observatori în propriile vieți și mi-am dat seama că doar atunci putem deveni autorii vieților noastre. De exemplu, când te confrunți cu situații neplăcute și simți anumite emoții negative precum furie, agresivitate, supărare sau altele, oprește-te și recunoaște că în acel moment nu ești capabilă să porți o discuție constructivă. Observă la rece ceea ce se întâmplă. Lasă puțin timp să treacă, până în momentul în care conștientizezi faptul că îți revii. Nu intra în emoții, nu intra în conflicte, nu intra în certuri. Nu este constructiv!

Dacă înveți să fii observator în propria viață, acest lucru te va scăpa de sentimentul de rușine, de sentimentul de vină, de emoții negative, de implicarea în situații negative.

Exercițiu – Pentru ce îmi este rușine?

În momentul în care conștientizăm ceva, este 50% rezolvat. În acest sens, îți propun un exercițiu: lista de lucruri de care îmi este rușine.

Analizează fiecare aspect din viața ta și, pentru fiecare dintre ele, scrie pentru ce anume îți este rușine. De exemplu, ”îmi este rușine să cer o mărire de salariu”, ”îmi este rușine să fac bani”, ”îmi este rușine să propun”, ”îmi este rușine să de succesul meu”, ”îmi este rușine să mă expun în public”, ”îmi este rușine să port rochii scurte”, ”îmi este rușine să postez pe Instagram” și așa mai departe.

Aceasta lista este confidențială. O vei ști tu și numai tu și te vei întâlni cu adevărul referitor la propria-ți persoană, vei conștientiza foarte multe lucruri. Important este ca în următoarele zile să tot completezi lista, pe măsură ce descoperi din ce în ce mai multe aspecte ce țin chiar de tine. Urmărește-te zi de zi în următoarea perioadă. Unde simți vină? Unde simți rușine? Unde simți neliniște, disconfort? Adaugă mereu pe listă situațiile de rușine pe care le observi.

Este vorba despre autocunoaștere, autoevaluare. Nu te critica. Dimpotrivă, acum lucrezi și ne transformi. Îți corectezi personalitatea și trebuie să te autosusții.

Pentru a fi fericită, pentru a atinge abundența, pentru a face banii pe care ți-i dorești, pentru a fi cea mai bună variantă a ta, trebuie să înveți să îți conștientizezi punctele de rușine, de vină, pentru ca apoi să poți lucra cu ele. Învață să atragi luxul și banii în viața ta. Înscrie-te la cursul: “FEMEIA CU BANI”, Editia a-II-a – Joc interactiv de dezvoltare personala: “Manifest al luxului si confortului”!

Cum te răcorești vara asta prin metode necostisitoare