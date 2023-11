Sfaturi pentru o mini-vacanță reușită pe Coasta Amalfi. Cum să te bucuri de peisaje și atmosferă, fără stres și aglomerație

Din experiența mea după 3-4 zile pe Coasta Amalfi, iată câteva lucruri de care ar trebui să ții cont atunci când iți planifici vacanța în aceasta zonă spectaculoasă a Italiei:

1. Evita să îți organizezi vacanța pe Coasta Amalfi vara

Pe lângă faptul că te vei topi de cald, vei sta într-o mulțime de blocaje pe drumul idilic de pe coastă, nu vei găsi parcare și vei sta la coadă pentru absolut orice. Vara, cozile la ferry sunt interminabile. Noi am fost în ultimul weekend din octombrie și am prins o vreme frumoasă, cu câteva ploi scurte, 20-24 de grade. La ferry nu am stat la coadă… bine, asta pentru că am alergat după el ca să îl prindem :) Din cauza mării agitate, nu l-am putut lua din Amalfi, care era cel mai apropiat port de noi, ci din Sorrento.

2. Închiriază mașină

Dacă vrei să vezi cât mai multe, să nu stai să pierzi timpul așteptând autobuzul în statie, închiriază o mașină. Dar fă asta înainte să ajungi acolo. Noi pentru 3 zile am plătit 150 de euro cu tot cu asigurare. Ca să-ți fie mai ușor pe drumurile înguste și în pantă din zonă, poți cere una automată.

Nu te lăsa păcălit de toate postările de pe net legate de cât de greu este drumul pe Amalfi. În afară de aglomerație, care este sezonieră, nu văd de ce ar avea cineva probleme. Este un drum superb, care merită făcut cu mașina.

Problema o reprezintă parcările. Noi, mergând la finalul lui octombrie, nu am găsit parcări la stradă decât în Positano (3 euro/h), în rest am lăsat mașina în parcări private. În pincipiu o oră în acestea costă 5/7 euro.

Cea mai mare gaură în buzunar ne-a făcut-o parcarea din portul Sorrento, unde lași mașina “toată ziua”, ca să vizitezi Capri – 40 de euro.

3. Cazare în imediata apropiere a Coastei Amalfi, pentru prețuri mai bune

Dacă ai mașină, poți să te abați un pic cu cazarea de pe Coasta Amalfi. Noi am stat într-un sătuc absolut superb, cu o priveliște de vis – Tramonti. Doamna de la cazare avea de închiriat două camere (Il Mandorlo), într-o gradină luxurianta, cu fel de fel de plante și statui. Micul dejun îl luam pe terasă, cu munții în fața noastră. La 5 minute de mers pe jos, aveam o pizzeria senzațională, cu fel de fel de specialități, de la pizza "tradițională" la burrata prăjită în aluat. Până pe Coastă, în Maiori/Minori, făceam cam 15 minute cu mașina.

4. Nu evita Napoli

Am fost la un pas să nu văd deloc Napoli. Nici așa nu pot să zic că l-am “văzut”, pentru că tot ce-am făcut a fost să mă plimb pe străduțele pline de farmec din centru. Dar mă bucur că am făcut-o, în ciuda tuturor stafurilor de pe net să îl evit, că e mizerie și urât. M-am bucurat de picturile cu Maradona, miroasea a mâncare bună de peste tot, am mâncat un sandviș uriaș de la “Con mollica o senza”. Ok, nu e o idee bună să mergi pe la periferie, dar în rest merită cu siguranță câteva ore din timpul tău. În weekend ar putea fi un pic cam haos, iar o doamnă ne-a spus că între 6 și 8 seara e totul blocat, ca și trafic. Noi am ajuns într-o joi, la prânz.

5. Mergi pe Insula Capri cât mai de dimineața

Gândește-te bine dacă vrei să nu să mergi pe Insula Capri. Dacă ai doar 3 zile la dispoziție, cum am avut noi, trebuie să te gândești dacă merită sau nu să petreci o zi pe Capri. Cum spuneam, am pierdut vremea pentru că atunci când am ajuns în cel mai apropiat port, ferry-ul nu mergea, iar apoi am făcut încă o oră cu mașina până la Sorrento.

Am plătit 40 de euro parcarea și în jur de 42 de euro pe ferry dus-întors, de persoană. Pentru că ne grăbeam tare, ne-a “agățat” o firmă care avea un ferry mic (Laser-nu-știu-cum), de am crezut că leșinăm de frică până pe insulă, în ce hal se bălăngănea în toate direcțiile. Recomand să îl luați pe cel de la SNAV, e uriaș, asigură tot confortul și costă la fel. Pe Capri, puhoi de lume, nu vreau să îmi imaginez cum e vara. Ca să ajungi în orașul Capri, e recomandat să iei un funicular (2.20 euro), în care încap vreo 70 de oameni. Odată ajunși sus, am vizitat puțin orașul, ne-am făcut niste poze frumoase în Augustus Garden, am băut un vin, am mâncat o pizza și s-a făcut deja vremea de întors, fără să fi văzut mare lucru. Nu am ajuns în Anacapri, celălalt oraș din Capri, era coadă la autobuz și ne presa și ora de întoarcere un pic. E nevoie de timp de umblat, se recomandă să faci un tur cu barca în jurul insulei… Poate altă dată… M-am întors cu impresia că nu am reușit să surprind prea mult din ceea ce înseamnă Capri.

6. Neapărat să savurați un sorbet sau o înghețată de lămâie, servită direct în coaja de lămâie

E un must, chiar dacă costă vreo 8-9 euro porția... E un deliciu, te răcorește instant!

7. Dacă vrei să vizitezi Vezuviu, mergi cât mai de dimineața și rezervă bilet online dacă vrei să ajungi în vârf

Noi am fost într-o sâmbăta după ora 11, era super aglomerat, nici vorbă să ajungem nici măcar până la parcare, de unde se pleacă pe jos spre vârf. Mai riscam să pierdem și avionul de întoarcere, așa că am făcut drum întors.