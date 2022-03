Spune-mi cât de mult te iubești, ca să-ți spun cum poți să te răsfeți

Poate să-ți scrii o scrisoare sau să le scrii părinților. O scrisoare despre experiențe și conștientizări ajută atât de mult la starea ta de bine. Când îți arăți dragostea de sine, când îți dai timp să stai cu tine, primești plăcere și satisfacție.

Trăim vremuri tulburi din multe puncte de vedere în această perioadă, global, personal, trăim stări de tensiune, nu știm către ce se îndreaptă aceasta societate și tot ceea ce trebuie să facem este să avem grijă de noi și familia noastră. Cândva, când treceam prin momente mai dificile, am învățat că nimeni nu mă poate ajuta cum pot să mă ajut eu însămi. Am învățat tehnici și practici care mi-au schimbat viața.

În ultima perioadă am simțit o energie grea la nivel colectiv, iar în momentele mele de liniște, acasă, locul în care mă simt cel mai bine, încerc pe cât posibil să mă ocup de mine, să relaționez cu mine.

Cândva, relaționarea pentru mine însemna să petrec cât mai mult timp cu partenerul meu și el să fie atent la nevoile mele. Ajungeam să nu-l las să se dezvolte pentru că aveam nevoie de foarte multă atenție. Mi se părea că niciodată nu este suficient ceea ce face pentru mine.

Mi-am dat însă seama că atunci când unei femei i se pare ca nu este iubită suficient de partener sau de cei din jurul ei, acest lucru demonstrează că femeia nu are iubire în interiorul său, nu simte iubirea de sine, nu se iubește suficient de mult. O femeie ce nu se iubește suficient întotdeauna va avea nevoie de aprobarea celor din jurul său. Și întâmpină dificultăți în a trăi o stare bună.

Astăzi în relație apreciez cel mai mult spațiul personal și timpul de calitate petrecut. Astăzi mă bucur de fiecare clipă în plus cu mine însămi. Astăzi îmi acord timp de calitate și știu că nimeni nu mă poate iubi mai mult decât mă iubesc eu. Iubesc, sunt iubită, dar altfel...

Am înțeles că dacă îmi măsor valoarea în funcție de cât de mult mă iubesc ceilalți, risc să fiu dezamăgită. Am învățat să nu caut mereu ca ceilalți să-mi aprobe acțiunile și gândurile, ci să fiu propriul meu judecător. Să-mi ofer susținerea de care am nevoie în viață.

Iubirea de sine mi-a permis să-mi vindec rănile. Să mă răsfăț și să mă protejez de lucrurile care mi-ar putea face rău. Să-mi asum riscuri în fiecare zi pentru a-mi îmbunătăți viața.

Dragostea de sine înseamnă să realizezi că meriți mult mai mult decât îți oferă ceilalți

De multe ori poate îți spui „Nu-mi e bine, dar fără el nu aș putea trăi” , cumva transpunerea celebrei vorbe: „Rău cu rău, dar mai rău fără rău”. Eu te provoc să-mi spui ce relație ai și eu îți voi zice cât de mult te iubești.

Te provoc să începi să conștientizezi că meriți mai mult decât primești de la ceilalți, chiar dacă îți vine greu să crezi asta. Și da, este o dovadă de iubire față de tine dacă eviți relațiile cu oamenii toxici sau mult prea egoiști.

Iubirea trebuie să-ți aducă bucurie, nu tristețe. Să găsești un punct comun între ceea ce meriți, ceea ce simți și ceea ce faci. Un echilibru între minte, suflet și acțiuni. Și, da este ok să te iubești așa cum meriți chiar dacă pentru o perioadă trebuie să fii singură.

Să te iubești înseamnă să identifici acele semne care sunt dovezi clare că ți-ai pierdut dragostea de sine.

Încerci să le faci pe plac celorlalți, să devii o altă persoană și asta te epuizează. Petreci mai mult timp în compania altor persoane și eviți în mod intenționat să stai cu tine? Dacă răspunsul tău la aceste întrebări este „da”, este un semn clar că ești nemulțumită de tine și apelezi la autoritatea altora pentru a evita „greșelile” sau pentru te schimba.

Te critici excesiv. Ești cel mai dur comentator al tău. Vezi numai ceea ce nu ai făcut și ignori lucrurile pe care le-ai realizat cu succes. Îți place să te pedepsești pentru tot ceea ce nu-ți iese, ignorând faptul că greșelile sunt de fapt ocazii de învățare.

Îți este frică să spui ceea ce gândești pentru că simți că opinia ta este diferită de a celorlalți. În sufletul tău privești asta ca pe un eșec. Reține că opiniile tale sunt la fel de valoroase ca opiniile celorlalți și merită să le exprimi pentru a crea conexiuni cu tine și cu oamenii.

Ignori aspectul fizic. A trecut ceva vreme de când nu ai mai avut grijă de tine și constați că felul în care te îmbraci, alimentația, tenul dau semne de care nu ești tocmai mândră. De multe ori poate eviți să te privești în oglindă. Însă reține că nimeni altcineva nu te poate iubi la fel de mult cum te iubești tu însăți. Când începi să te îngrijești corespunzător, să acorzi atenție hainelor, dar și alimentelor pe care le consumi, vei descoperi cu adevărat iubirea de sine.

Îți lipsește motivația. Nu ai acel impuls care te îndeamnă să pornești la drum, să faci lucruri. Însă totul pornește de la încrederea în sine. Dacă nu ai încredere în abilitățile tale, este destul de greu să ai perspectivă și să ajungi la acele rezultate pe care ți le dorești.

Acestea sunt semnele unei stime de sine scăzute. Atunci când stima de sine este scăzută, ai tendința de a te vedea într-o lumină negativă și critică.

Imediat ce observi ca ceva nu este în regulă cu starea ta emoțională, acționează. Critica interioară este un semnal de alarmă. A fi nefericită nu necesită efort, a fi fericită înseamnă că tu muncești. Poți exersa cu tine pentru a ajunge la acea stare de bine care-ți permite să evoluezi. Conștientizează. Fă acțiuni care să te ridice, înconjoară-te de oameni mai sus ca tine, care te pot ajuta. Comunică cu ei, participă la cursuri și pune preț pe evoluția ta emoțională.

De multe ori primesc întrebarea Cum arată de fapt iubirea de sine? Cum pot să mă iubesc mai mult?

Iubirea de sine ne lipsește pentru că sistemul educațional prin care am trecut permitea doar valorizarea exterioară: medalii, premii, note, etc. Părinții nu ne-au putut ajuta pentru că nici ei, la rândul lor, nu au avut acces la informații astfel încât ei să-și dezvolte dragostea de sine, iar apoi să ne-o dăruiască nouă. Dar tu poți face asta. Poți să lucrezi cu tine, cu atitudinea față de tine însăți, cu ceea ce crezi despre tine cu sentimentele tale și cu acțiunile tale. În fiecare zi alegi ce acțiuni faci. Acțiunile tale spun multe despre cât de mult te iubești sau dimpotrivă. În momentul în care simți că te-ai lăsat pe locul doi, pune-ți întrebarea: pentru ce am făcut acest lucru? De ce nu mă aleg pe mine? De ce nu fac plimbarea de 30 de minute pe zi pe care mi-am promis-o? De ce nu lucrez cu mine? De ce tot amân? Ai grijă de tine așa cum ai avea grijă de copilul tău. Acordă-i copilei tale interioare iubirea ce i-a lipsit, comportă-te cu tine așa cum te comporți și cu copilul tău.

Iată cele mai importante căi prin care îți poți arăta iubirea de sine, modelând felul în care gândești:

Ai răbdare cu tine. Așa cum îți dai super puteri și ești mult mai îngăduitoare cu tine când reușești ceva, așa ar trebui să te tratezi și când nu ai făcut ceea ce îți doreai.

Renunță la etichete și, implicit, la auto-critică. Amintește-ți că tot tu ți-ai pus etichetele într-un moment în care poate erai prea dură cu tine. Dar acel moment e de domeniul trecutului acum, la fel și etichetele. În loc să te mustrezi pentru cele mai mici lucruri și să te încadrezi poate mult prea dur, poți folosi atribute pline de compasiune și dragoste care te definesc.

Ai încredere în tine. Totul este bine în lumea ta, așa cum trebuie să fie. Tu ești cea care poate muta munţii din loc atât timp cât ai încredere în tine şi pui dragoste în ceea ce faci. Numai așa te poți apropia mai mult de rezultatele pe care ți le dorești.

Spune adio perfecțiunii. Când vrei să faci totul, când tinzi mereu către ceva poate mult prea sus, poți ajunge să crezi că nimic din ce ai realizat nu e bun sau nu e suficient. Ți-e mult mai bine când pui preț pe tine așa cum ești, chiar în acest moment. Învață să-ți accepți imperfecțiunile și să le transformi într-un plus.

Scrie-ți o scrisoare de dragoste. Așterne pe hârtie ceea ce ai făcut pentru tine azi, cum ți-ai arătat că te iubești și motivele pentru care ai făcut asta. Citește-o în fiecare zi.

Spune-ți cuvinte de susținere. Cum este dialogul cu tine? Învață să te încurajezi zilnic, să-ți spui: „Bravo!” sau „Am făcut tot ce am putut” (atunci cand ceva nu a ieșit bine).

Iartă. Poate ai observat că, de multe ori, nu-ți poți muta atenția asupra ta pentru că simți greutatea acelor gânduri pe care le ai despre alții. Pentru că te-ai încărcat cu energia negativă pe care ai simțit-o în relaționarea cu ei. Când dai uitării aceste gânduri, fața și gândirea ți se înseninează și ești mult mai deschisă față de tine.

Acceptă complimente și mulțumește. Învață să prețuiești ceea ce spun ceilalți despre tine și acceptă-le cu grație și recunoștință. Mulțumește-le! Este un mod bun de a te conecta cu oamenii și cu momentul prezent.

Consumă știrile în cantități moderate. Este ok să-ți rezervi 30 de minute dimineața sau seara pentru a te informa, dar nu face un obicei din a scrolla toată ziua pentru a vedea ce s-a mai întâmplat, cum a evoluat pandemia. Tu ai puterea de a apăsa pe butonul de on și tot tu ai puterea de a apăsa pe butonul de off și de a-ți menține echilibrul.

Spune Nu când simți asta. Gândește-te unde ajungi când spui mereu Da. Când te gândești mai mult la cum să le fie bine altora sau la ce ar vrea prietenii, colegii tăi și mai puțin la tine. Poți ajunge ușor la burnout și de acolo ești la doar un pas de anxietate. Învață să spui Nu atunci când te simți copleșită. Pe termen lung, te vei simți mai echilibrată și vei fi mult mai fericită.

Acceptă-ți fricile. Sunt parte din tine, așa cum sunt și alte sentimente ca bucuria, tristețea. Trebuie doar să te împrietenești cu ele, să le oferi dragoste și atenție. Să pornești într-o călătorie cu ele. Să vezi de unde vin și să faci un pact cu ele că este în regulă să-ți continui drumul mai departe. Dând dovadă de înțelegere față de frici, nu le vei mai simți atât de intens și vei putea să te concentrezi asupra ta.

Fii sinceră cu tine. Este foarte dificil să te iubești și să faci progrese dacă nu adopți o atitudine plină de sinceritate deplină în primul rând față de tine. Gândește-te care este acel lucru pe care îl ascunzi astăzi. Spune-l mai întâi celei mai importante persoane din viața ta. Pentru asta nu ai nevoie decât de o oglindă în care să te privești. Exercițiul te va ajuta să fii liberă și să dai ce-i mai bun.

Fii un spectator în viața ta, în casa ta, la job. Observă cum gândurile vin și pleacă. Analizează lucrurile frumoase din jurul tău, pe lângă care obișnuiai să treci în grabă. Când înveţi să vezi frumuseţea în toate lucrurile, vei vedea şi frumuseţea din tine. Oprește-te și simte. Observă. Atinge.

Pe lângă acest exercițiu de schimbare a perspectivei, sunt și câteva tehnici pe care eu le practic și pe care ți le recomand să le incluzi în ritualul tău zilnic.

În momentele mele de liniște, acasă, încerc pe cât posibil să mă ocup de mine, să relaționez cu mine prin:

Mindfulness. Permite-ți să devii conștientă în mod activ de momentul prezent, cu un sentiment de deschidere, bunătate și non-reactivitate. Mindfulness îți permite să identifici sentimentele și gândurile dificile și să le abordezi cu dragoste și compasiune. Un exercițiu bun atunci când simți că gândurile te copleșesc este să le privești ca pe valurile mării care vin la țărm și apoi dispar sau ca pe actori care intră și ies din cameră, iar tu îi privești cu multă curiozitate. Sau poți practica mindful eating, să conștientizezi alimentele și procesul de alimentatie, să-ți asculți corpul și să te axezi pe momentul prezent.





Practicile feminine și autoaprecierea

Ia-ți un moment de răgaz, respiră adânc, simte contactul cu corpul și întreabă-te: Care sunt acele trei lucruri pe care le apreciez la mine? Ce am făcut bun azi? Pune pe listă chiar și lucrurile mărunte, toate contează. Pauzele de conștientizare și practicile feminine te pot ajuta să-ți clădești stima de sine pe termen lung și îți dau energie pozitivă. Simte emoția practicii. Emoția creează gânduri pozitive, îți dezvoltă feminitatea, te învață să trăiești în prezent. Acordă-ți acest timp de calitate (10, 15, 20 de minute). Crește-ți energia!





Zâmbet

Știai că atunci când zâmbești antrenezi 17 mușchi faciali? Iar dacă râzi cu poftă îți antrenezi și mușchii abdominali în același timp. Este cel mai frumos exercițiu din lume pe care ți-l poți dărui, pentru a te relaxa și pentru a-ți îmbunătăți starea de spirit. Zâmbetul este fereastra sufletului tău și îți dă puteri magice. Ori de câte ori îl oferi sau îl primești îți crești nivelul de serotonină, acel hormon care-ți aduce fericirea. Zâmbetul emană încredere și chiar întinerește.

Cântec. Fredonează o melodie care-ți place sau învață să cânți la un instrument. Permite vibrației muzicii să-ți umple sufletul.





Permite-ți egoismul de a te iubi

Dragostea de sine ar trebui să fie o realitate în viața ta, nu doar un vis. Și trebuie să o îngrijești, să o actualizezi. Învață să te iubești. Nu e niciodată prea târziu. Și, da, e ok să dai dovadă de egoism. A fi egoist înseamnă să fii tu însăți. Să te iubești pe tine însăți. Nu poți să-i iubești pe cei dragi dacă nu te iubești pe tine.

Când dai dovadă de egoism, cuvântul acesta de multe ori înțeles greșit, descoperi comori în tine și vei începe să le împarți, să le dăruiești. Pentru că bucuria de a găsi o comoară este mai mică decât bucuria de a o dărui. Și aceste comori nu respectă regulile economiei. În economie dacă dai ceva, îți rămâne mai puțin din ceea ce dai. În viață, merită să lași comorile să înflorească, să crească, să se maturizeze și apoi să le împarți, să le dăruiești. Nu contează cui și când. Nu contează dacă e vorba de un prieten sau de un dușman. Ideea e să dăruiești. Nu îți face griji în legătură cu destinatarul. Tu pur și simplu trimiți scrisori de dragoste. Cineva le va primi oricum.Și, cu cât dăruiești mai mult, cu atât mai mult primești.

Draga mea, când am învățat să mă iubesc cu adevărat, mi-am ridicat mult standardele în viață. În momentul în care începi sa te iubești cu adevărat , viata te răsplătește. O femeie care se iubește cu adevărat este o mare comoară pentru familie, pentru partener și pentru societate.

Din păcate puține femei, foarte puține știu ce înseamnă dragostea de sine. Și prea puține prețuiesc celebrul îndemn: „Iubește-ți aproapele ca pe tine însăți “. Ce înseamnă dragostea de sine cu adevărat ? Ce trebuie sa faci zilnic pentru a cultiva acest sentiment ? Care este diferența între dragostea de sine și egoism? Cum poți să trăiești în iubire și armonie?

Te invit la cursul Dragostea de sine pentru a învăța să te iubești la adevărata ta valoare, să-ți îmbunătățești relația cu partenerul, să descoperi forța seducției și feminitatea. Iubindu-te pe tine, îi iubești și pe cei dragi!