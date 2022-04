Tu știi care este vârsta psihologică a bărbatului tău? Iată cum poți afla și de ce e importantă pentru o femeie

Există convingerea că femeia care nu este alături de un bărbat nu se simte împlinită. Însă te-ai putea întreba de ce ar trebui să te definească un bărbat și ce ai putea face pentru a avea o relație armonioasă cu el, în care lucrurile să meargă de la sine și nu pentru că „așa trebuie”?

Armonia depinde de tine, de modul în care prioritizezi valorile și de cunoașterea a vârstei psihologice a bărbatului. Este arta ta de a te folosi de energia ta feminină pentru a avea o relație și nu una oarecare, ci aceea în care construiți lucruri frumoase împreună. În care vă susțineți să evoluați. Și nu este imposibil, îți dezvălui secretul unei astfel de relații în cele ce urmează.

Orice sistem tinde spre echilibru. După Absolut, energia s-a divizat în cea feminină și în cea masculină. Cea feminină este Noaptea și cea masculină este Ziua. Cea feminină este Luna, cea masculină este Soarele. Practic, orice sistem tinde spre echilibru, nu poate fi doar noapte și nu poate fi doar zi. În mod normal, energia masculină ar trebui să o luăm de la bărbați, pentru că ei o generează și ei sunt începutul masculin.

Bărbații la fel au nevoie de energie feminină, care, pentru ei înseamnă relaxare, atingeri, blândețe, admirație. Ei se încarcă cu energie feminină de la noi. Prin actul sexual, femeia și bărbatul fac schimb de aceste energii. Te simți mai bine după un moment de dragoste cu partenerul tău sau după o îmbrățișare. Când schimbul de energii se face corect, vei remarca că reușiți tot ceea ce vă propuneți. Tu îl susții, el îți aduce lumea la picioare. Construiți lucruri frumoase împreună. Totul vă merge din plin și lucrurile vin de la sine, destul de ușor. Dar nivelul „imperiului” pe care îl construiți depinde de nivelul energiei sexuale pe care îl deține femeia.



Ce fel de femeie ești tu? Poți să afli acest secret doar de la un bărbat, pentru care este important să simtă energia ta feminină.

Energia feminină înseamnă să trăiești în pol feminin, să fii principiul pasiv, să înveți să cobori din cap în corp. Te poți naște la un anumit nivel de energie feminină sau e nevoie să-l amplifici. Poți fi în energie feminină, dar la primul nivel. La primul nivel nu ai nevoie să-ți accesezi puterea feminină. Tu mergi în viață, ești pasivă, ești feminină, blândă, lucrurile ți se întâmplă din inerție. La următorul nivel este deja un alt acvariu social. Energia feminină este baza, dar asta nu e totul. Următorul nivel este puterea feminină și este important să o accesezi. Puterea feminină se accesează prin energia sexuală amplificată, prin exerciții și practici cu mușchii intimi pentru a-ți mări nivelul energetic.

Probleme în Paradis: nu poți relaționa cu el



Când întâmpini probleme de relaționare cu un bărbat, în general, lucrurile sunt mai profunde. Poți avea probleme de relaționare și cu părinții, la job, cu colegii, clienții, colaboratorii. Pentru că îți lipsește energia feminină.

Cea mai mare tentație este să schimbi relaționarea pe succesul personal, fie că este vorba de job, carieră, facultate. În momentul în care vezi că tiparele în relaționare se repetă, e nevoie de transformare.

Femeia care își accesează energia feminină știe să relaționeze cu bărbații, și rezolvă multe aspecte cu părinții, știe să relaționeze cu rudele.

Pentru a avea o relație fericită, este însă nevoie să te cunoști și să cunoști psihologia vârstei bărbatului.



Începe cu un audit al tău. Pe ce loc ești în piramida priorităților?



Conștientizează că nu poți căuta soluții în altă parte. Este important să analizezi prioritățile din viața ta și să-ți dai seama dacă relaționarea este o prioritate pentru tine.

Pentru o viață fericită, prioritățile tale ar trebui să fie în ordinea corespunzătoare unei femei fericite.

Pe locul unu ar trebui să fii tu. Dacă în această piramidă a priorităților, tu nu ești pe locul unu, înseamnă că ai psihologie de victimă. Cu această stare și această psihologie nu vei putea fi fericită. Dacă tu nu vei putea fi fericită, niciun bărbat nu va putea fi fericit cu tine. Tot ceea ce trebuie să faci este să ieși din psihologia de victimă. Tu trebuie să fii prioritatea, tu trebuie să stai în fața fluxului.

Pe locul doi trebuie să fie bărbatul iubit. Și este foarte important acest lucru. Dacă tu nu ai prioritățile corecte și bărbatul vede că el, pentru tine, nu este o prioritate, nu va apărea în viața ta. Bărbații simt, ei scanează scara ta de valori.

Între tine și partenerul tău nu ar trebui să fie nimeni, nici părinții, nici copiii. Nimeni. Dacă în piramida priorităților, între tine și bărbat este cineva, relația poate eșua sau deja este eșuată și poate însemna divorț, despărțire. Când cineva intervine între tine și bărbatul tău, voi nu relaționați eficient. Există, desigur, și situații în care cineva drag din familie are o problemă de sănătate. În astfel de momente, este normal ca această persoană să fie mai importantă decât partenerul tău. Toate aceste lucruri sunt normale în funcție de circumstanțe, dar, în general, pe scara de valori, în viață, ordinea ar trebui să fie: tu și apoi partenerul tău.

Pe locul trei ar trebui să fie copiii. De multe ori, copiii sunt pe locul doi și apoi bărbatul, pe locul trei. În momentul în care copiii pleacă, cuplul nu poate trăi. Practic, ei trăiesc pentru copii. Îți poți da seama din apelative: ea îi spune lui „tati”, el îi spune lui „mamii”. Este o dovadă clară că acest cuplu trăiește pentru copii.

Când rămân singuri, partenerii nu știu ce să facă cu viața lor, nu știu ce să facă cu relația lor. Femeia se trezește într-o depresie totală. Începe să identifice problemele și greșelile pe care le-a făcut în viață.

Pe locul patru ar trebui să fie prietenii, părinții și rudele, iar pe locul cinci ar trebui să fie jobul. În mod normal, ar trebui să mergi la job pentru a te relaxa. Însă pentru a te relaxa, este important să faci ceea ce-ți place. Să lucrezi din pasiune. Să nu fie o nevoie. Când este o nevoie, jobul este pe locul doi sau trei.

Continuă cunoașterea prin înțelegerea bărbatului, a vârstei psihologice la care se află. Este o descoperire pe care o poți face ca mamă, ca iubită, ca soție.

Vârsta psihologică a bărbatului



De la 0 la 7 ani. În această perioadă soarta lui este în mâinile părinților. Dacă are anumite probleme psihologice, părinții sunt cei care ar trebui tratați. De la trei ani ar trebui să-i vorbești despre diferențele dintre corpul său și cel al unei fete.

De la 8 până la 14 ani - Este o perioadă grea, devine conștient de propria soartă. El începe să-și formeze personalitatea, începe să se poziționeze între băieți. În această perioadă îți poți da seama cum o să-și trăiască viața, dacă este lider, dacă este curajos. Este o vârstă foarte dureroasă psihic pentru el. Înțelege că nici mama, nici tata nu-l pot ajuta și că el va trebui să-și înfrunte soarta. Dezamăgirea poate veni din înțelegerea faptului că mama și tata nu au superputeri. Această dezamăgire față de părinți începe să se manifeste și în comportamentul lui. Nu-i mai vede atât de puternici. De ce se întâmplă asta? Pentru că și personalitatea lui crește în raport cu ei și înțelege că el este mai puternic decât ei. Și este ceva normal.

De la 14 la 21 de ani - Se formează ego-ul bărbatului. Este vârsta la care se formează convingerile sale în viață și scara de valori. Este perioada experimentelor în care trebuie să înțeleagă ce este bine, ce este rău. Nu are încă maturitate și nu-și asumă responsabilitatea sau consecințele pentru faptele sale. Nu-l interesează prea mult emoția și sentimentele celor din jur. Această perioadă este mai mult despre Eu, Mie, Al Meu. Vrea să aibă cea mai frumoasă fată, cea mai frumoasă mașină. Este egocentrist și nu poate fi foarte îndrăgostit de iubita lui sau să-l intereseze sentimentele ori emoțiile mamei sale.

De la 22 de ani la 28 de ani - Este vârsta la care se maturizează și înțelege ce îi trebuie și ce nu îi trebuie. Devine activ în comunicare și în relaționare. Aproape de 28 de ani, el ajunge la prima fază de maturitate. La această vârstă poate fi responsabil pentru el, pentru faptele sale, pentru viața sa. Își asumă consecințele, dar încă trăiește pentru el. Dacă la 28 de ani nu își asumă consecințele înseamnă că psihic nu s-a maturizat. Va crea probleme pe viitor, nu-și va asuma responsabilitatea pentru copii, pentru nevastă.

De la 29 la 35 de ani - El trece în următoarea fază de maturitate și înțelege că trebuie să aibă responsabiltiatea pentru cineva, nu doar pentru el. Vrea să aibă responsabilitate pentru femeia pe care o iubește. Este gata să se însoare. Psihic, el a ajuns la maturitate, simte nevoia acestei stări.



De la 36 la 42 de ani - Este apogeul masculinității. Își dorește mult copii în această perioadă. Este pregătit să-și asume responsabilitatea nu doar pentru femeia pe care o iubește, dar și pentru copiii pe care-i vor avea împreună. Se gândește la avere, la ce să lase urmașilor.



De la 43 la 49 de ani - Este perioada profesionalismului sau perioada maestrului. Devine expert în ceea ce face la job. Este mult mai calm. Deja știe ce poate, este mult mai matur, mai echilibrat pentru că are și un simț al realității mult mai bine conturat. Este vârsta la care are încredere în el.

Dacă nu are această încredere în el, poate ajunge la o criză. Celebra criză de după 40 de ani. Aici contează mult femeia pe care o are alături de el, cât de mult îl susține sau nu. Ce experiență a avut cu ea. Dacă a reușit în viață, dacă a avut o relație ok, dacă femeia l-a susținut, atunci el este un superbărbat. La această vârstă apare și dorința de a avea grijă de părinți.



De la 50 la 56 de ani - La această vârstă ajunge cu adevărat la maturitate totală. El conștientizează foarte multe lucruri, își face un audit al realizărilor. Și se poate realiza în ceva ce nu a avut curaj să se realizeze până la această vârstă chiar dacă asta înseamnă să aibă și acțiuni negândite. Dacă a avut alături o femeie care l-a tras în jos, după 50 de ani parcă își dă seama de acest lucru și ia o gură de aer. Conștientizează că este ultima perioadă în care poate fi activ.

După 56 de ani bărbatul este asumat și deja nu mai trăiește pentru el, dar poate să ajute oamenii care sunt puțin cunoscuți. Este atent la nevoile sufletului. Dacă are o evoluție și o dezvoltare într-un fel anume, el poate să fie spiritual.

Ce îți spune vârsta psihologică a bărbatului?



Este un indicator pentru tine pentru a nu aștepta ceva anume de la un bărbat la o vârstă la care acesta nu e pregătit. El nu poate să realizeze acel lucru pentru că nu are această necesitate în interiorul său, nu are maturitatea corespunzătoare.

Dacă, de exemplu, un băiat de 19 ani are grijă de iubita sa sau este foarte îngrijorat de mama sa este doar foarte bine educat, poate mai puțin egoist. Dar nu are cum să fie matur.

Cum ajunge el la starea de fericire? Tu joci un rol important

Bărbatul este fericit când își realizează ideile. Pentru el, acesta e cel mai important lucru. Pentru femeie, cel mai important lucru este să-și trăiască viața în plăcere, satisfacție și relaxare.

Pentru el, realizarea succesului este mai importantă decât femeia. Dacă el are un succes mare și este în acțiune, iar femeia nu-i face probleme, el va alege succesul și nu va alege femeia.

Stima lui de sine depinde de realizarea ideii. Cu cât are mai multe idei nerealizate, cu atât scade stima sa de sine. Cine îi susține ideile este aliatul lui, cine nu-i susține este inamicul lui. Misiunea ta este să-l susții, să-i dai senzația că ideea lui este și ideea ta. Este important să-i dai senzația că sunteți o echipă, că sunteți împreună și că aveți aceleași scopuri. Și împreună veți reuși mai repede. Prin felul acesta, îi demonstrezi că ești aliata lui. Atitudinea aceasta anihilează conflictele. Bărbatul începe să aibă încredere în tine. Dacă tu nu ai puterea de a-l încuraja și de a-i arăta că mergeți împreună în aceeași direcție, efortul vostru de a fi împreună este inutil.

Bărbatul care are această susținere din partea femeii, îi aduce lumea la picioare. Pentru el parteneriatul este un criteriu în alegerea femeii. Apreciază femeia care îl va ajuta în realizarea ideii și atingerea scopului. Dacă el vede că alături de ea ajunge mai repede la scopul său, va ține la relația cu această femeie.

Dacă te sună, dacă te întreabă ce ai făcut sau dacă ai mâncat azi, dacă se îngrijorează este un semn clar că el vrea să te protejeze. Îți arată că el se potrivește pentru o relație.

Spune-mi câtă încredere îi acorzi, ca să-ți spun câtă încredere ai

El, la rândul lui, testează femeia pentru a vedea dacă îi acordă încredere. Te-ai putea gândi dacă pe stradă ești încrezătoare în el când traversați sau tu ești cea care verifică culoarea semaforului, dacă trec sau nu mașini. Este important să înțelegi de ce reacționezi așa și să înveți să ai încredere în bărbat. Aceasta este o abilitate care se dezvoltă din inimă. Practic, tu îi pasezi responsabilitatea partenerului tău.



Concurența îți consumă energia



Bărbatul este făcut să concureze. Femeia se dezvoltă prin evoluție, bărbatul se dezvoltă prin revoluție. Concurența este un lucru normal pentru un bărbat. El mereu vrea să concureze. Este nevoia lui spirituală.

Problema cea mai mare, este că și noi, femeile, avem apetit pentru concurență. Pentru că așa am fost crescute. Trebuie să concurezi pentru note, pentru medalii, trebuie să fii iubită pentru ceva. Și ajungi să concurezi cu bărbatul tău. Însă această abordare nu va aduce nimic bun. Vei pierde fizic, psihic, emoțional, mintal. Intuiția ar trebui să-ți spună că nu e benefic să ajungi la concurență cu bărbatul.

Concurența te consumă energetic. Tu nu trăiești din esența ta, mergi împotriva naturii. Dacă ai transforma această energia ta în creație, tu ai crea ceva extraordinar. Tu trebuie să armonizezi totul în jurul tău. Trebuie să fii blândă, armonioasă. Să echilibrezi, să temperezi situția.

El nu are nevoie de sfaturi într-o astfel de situație. Vrea doar să audă emoția de la tine. Așteaptă ca femeia lui să-l admire. Pentru admirația femeii, bărbatul răstoarnă munții.

Prin emoție, prin voce, tu poți să dai un plus relației.

De multe ori poate aștepți emoție din partea lui, fără să și oferi. El își dorește sprijin și înțelegere. În acest mod, el se poate simți împlinit și poate oferi, la rândul lui, ceea ce femeia își dorește. Dar cel mai mare secret este să-l asculți cu atenție.

