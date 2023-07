Turul României cu copiii: hai hui prin țară, ne-am făcut amintiri cât pentru o viață

Pentru cei dornici de aventură, o să vă las mai jos, pe scurt, treseul nostru pentru mini-turul României. Am fost 6 adulți și 6 copii, am încercat să ne cazăm la pensiuni la care copiii să aibă cât mai mult spațiu liber, să se joace în voie.

Turul României cu copiii. Traseul nostru:

Ziua 1: București – Castelul Cantacuzino – Lacu Roșu

Am plecat din București duminică la 8 dimineața și am fentat agomeratia de pe DN1. La ora 10 eram deja la porțile Castelului Cantacuzino, branduit mai nou “casa lui Wednesday”. O mulțime de locuri “instagramabile”, peisaje frumoase și o terasă cu o priveliște de vis.

Ne-am continuat drumul spre prima cazare, Lacu Roșu, cu un popas pentru masa la Miercurea Ciuc. La Lacu Roșu am ales o pensiune izolată, în munți, fără vecini… doar noi și niște văcuțe de la stână, în depărtare. În iulie ziua fiind lungă, am avut timp să facem plimbări în jurul lacului și să mergem la un punct de belvedere de unde ies poze wow :)

Ziua 2: Cheile Bicazului – Lacul Bicaz – Piatra Neamț

A doua zi, am admirat Cheile Bicazului și apoi ne-am continuat drumul către lacul Bicaz, unde am făcut o plimbare cu vaporașul.

După amiaza am mâncat în Piatra Neamț și am ne-am "dat" cu telegondola – peisajul de sus este superb, noi l-am prins după o ploaie de vară :)

Ziua 3: Circuitul de bob de la Toplița – Colibița

În drum spre Colibița, am oprit la pista de bob de la Toplița, ca să le facem o bucurie copiilor. Tot acolo, la vreo 200 m, e un restaurant cu terasă și belvedere, unde merită să mergi să savurezi o cafea. Noi am luat prânzul.

Seara am ajuns la Colibița, unde am avut o vilă întreagă numai pentru noi, cu cea mai spectaculoasă priveliște către lac. Marele meu regret e că am stat numai o noapte aici. Stațiunea este superbă, curajoșii se pot bălăci în lac, dacă stiu să înoate și pot suporta o apă un pic mai rece.

Zilele: 4-5 Beliș / Vișeul de Sus& Sapanta

Pentru două zile, s-a spart gașca :) Noi am luat-o spre Beliș, iar restul spre Vișeul de Sus, unde s-au “dat” cu Mocănița, și Săpânța.

La Beliș avem niște prieteni care au o căbănuă ca în povești, în mijlocul munților, în inima pădurii. Înconjurați doar de brazi și cu lacul în zare. Acolo am stat două zile, să ne relaxam la 17-20 de grade :) Seara ne-am făcut focul, am aprins lumânările și am ciocnit un pahar de vin. Copiii s-au dat în leagăne și balansoare până seara târziu.

Zilele 6-7 Cheile Turzii, Salina de la Turda și Cluj

E clar că în multe din locurile astea “bifate” era de stat mai mult. La Colibita măcar 2-3 nopți, iar pentru Cheile Turzii e musai să îți rezervi o zi întreagă. Dar cum zile de concediu sunt puține, am “îngrămădit” și noi cât am putut în vacanța asta.

La Cheile Turzii ne-a prins o ploaie torențială fix când am ajuns în parcare. Pentru că n-am vrut să ne dăm bătuți, am așteptat vreo 20 de minute în mașină, până s-a calmat și am ieșit la pas pe cărări :) Ne-am plimbat cam o oră, după care am luat-o spre Salină.

Seara am înnoptat în Cluj, iar a doua zi am dedicat-o plimbărilor prin oraș. Slavă Domnului, am prins temperaturi super decente pentru iulie în Cluj, așa că am putut să descoperim orașul la pas.

Ziua 8: Cetatea de la Alba Iulia, Transalpina, Rânca

Deși termometrele arătau doar 26, 27 de grade, ne-am topit efectiv la Cetatea de la Alba Iulia. Ne-a plăcut acolo și ne-a părut rău că n-am putut zăbovi mai mult, însă era insuportabil de cald. Ne-a “trecut” rapid pe Transalpina și Rânca, unde am ajuns la 17 grade, cu vânticel.

Rânca ar putea fi minunată, dacă nu ar părea o stațiune părăsită, în paragină, pe timp de vară. Case începute și lăsate neterminate, câini vagabonzi în haite pe străzi… Păcat, pentru că în rest este spectaculoasă.

Ziua 9: Peștera Muierilor, Horezu, Baile Olănești

În drum spre casă, ne părea rău că se termină vacanța, așa că am încercat să mai “tragem” un pic de ea - am vizitat Peștera Muierii, mică oprire la Horezu și o plimbare lejeră la Baile Olănești, unde o să mă mai întorc doar când o să intru la pensie :)

Ar fi fost multe de povestit, dar mai bine vă uitați direct la poze. Sper că v-am făcut poftă de călătorit și pe la noi prin țară :) Vacanță frumoasă vă doresc :)