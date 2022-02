Yasmeena Ali, starleta XXX a Afganistanului: „Tata m-a amenințat că mă va ucide pentru că am pătat Islamul”

Născută la Kabul în 1993, Yasmeena Ali a emigrat cu familia în Marea Britanie la începutul anilor 2000. Aici a pășit pe un drum spre autocunoaștere și explorare a sexualității negate în țara natală.

În scurt timp s-a dezis de Islamism și de familia ei „tradițională” și s-a căsătorit cu fotograful evreu David Cohen. A fost momentul în care și-a câștigat independența și a îmbrățișat un stil de viață care a fost considerat „dezmățat” de familia ai.

„Dacă am părăsit Islamul, tatăl meu m-a amenințat că mă va ucide pentru că am pătat Islamul, cultura afgană și onoarea familiei”, se confesează actrița de filme XXX într-un interviu acordat ziarului New York Post.

Tatăl ei chiar a plătit un asasin ca să o omoare, pe motiv că a dezonorat familia. „Nu mai am niciun contact cu familia mea și ei nu mi-au spus niciodată, față în față, ce părere au despre cariera mea. Părinții mei mi-au insuflat întotdeauna frica – de Dumnezeu, de Iad, de pedepse”, mai spune tânăra.

Foto: @yasmeena.eu