„M-am vaccinat cu AstraZeneca din ABV5811 și m-am panicat! Acum sunt OK!” Fraza asta m-a liniștit

„M-AM VACCINAT CU ASTRAZENECA DIN LOTUL ABV5811. ȘI DA, INIȚIAL M-AM PANICAT! APOI MI-AM RECĂPĂTAT RAȚIUNEA ȘI LUCIDITATEA ȘI ACUM SUNT OK.”

Afirmația îi aparține unei prietene foarte bune. E venită după ce am întrebat-o daca a speriat-o ceva din știrile ultimelor zile. Eu nu m-am vaccinat cu AstraZeneca. Nu am recomandare medicală la un vaccin cu virus atenuat, așa că posibilitățile mi se restrâng din start. Am primit însă prima doză de Pfizer tot acum câteva zile. Fix când apăreau știrile încărcate de anxietate, eu aveam unele efecte secundare de la injecție. Nu chiar pe toate, nu-s asa hrăpăreața, haha, dar suficiente cât să mă panichez. Mai ales cu postări alarmiste și articole supărate ca fundal! Și nici nu am fost cuminte cât să stau departe de ele…Efectele adverse m-au ținut vreo 48 de ore, anxietatea a durat mai mult. Încă alte două zile!

Cât mi-a luat să tzopăi nervoasă prin casă, să ma uit în stil binging la cel mai tâmpițel serial creat vreodată si iar să mă plimb agitată. O mare parte din teamă s-a eliberat însă în respirație când am citit mesajul acesta: