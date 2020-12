(P) Meniu bun și sănătos de Crăciun? Află cum!

Mâncarea tradițională românească nu este una dintre cele mai sănătoase, fiind mult prea bogată în grăsimi, însă putem găsi întotdeauna alternative mai ușoare care să ne susțină digestia și energia la masa de Crăciun și pe care să le împărțim cu cei dragi. Nu este imposibil ca de sărbători să mănânci echilibrat, fără să îți fie foame și fără să elimini alimentele preferate. Înveți să faci alegerile potrivite, astfel încât să-ți organizezi mesele și să gătești mâncăruri cu gust și festive.

O brioșă cu ficăței și ouă de prepeliță ar fi o gustare consistentă sau un mic dejun special, ce ne va hrăni corpul, astfel încât să evităm ronțăielile pe parcursul zilei.

O supă cremă de dovleac cu frânturi de prosciuto, semințe de dovleac și salvie sau o ciorbă cu perișoare de curcan ar satisface atât pretențiile noastre, ale celor care suntem mai atenți cu ce punem în farfurie, dar și pe cele ale părinților sau bunicilor noștri, care ar trebui să aibă grijă la alimentație.

Poate că în perioada asta, am mânca cu poftă un cârnat bun, proaspăt făcut, dar hai să-l facem mai sănătos, integrându-l într-o salată cu cartof dulce și verdețuri. Sau dacă am transforma tradiționala ceafă de porc într-un mușchi de porc la cuptor, cu legume sote, presărate din belșug cu salvie, cimbru și oregano? Îți garantez că nu vei mai avea nevoie de nimic în plus, doar de câteva minute pentru a savura fiecare îmbucătură.

Iar la final... deliciul suprem, o simfonie ce ne trezește toate simțurile, un tiramisu de chia pentru cei avangardiști sau un tort de ciocolată cu sos de fructe de pădure, desigur într-o formulă reinventată, pentru cei ce merg la sigur pentru succes.

Las o rețetă aici, iar pe celelalte le găsești pe site, în Rețete pentru Crăciun.

Cotlet de porc la cuptor cu legume sote, rețetă pentru masa festivă de Crăciun sau Revelion:

Ingrediente:

400 gr cotlet de porc

50 ml vin alb

150 gr sparanghel

150 gr brocoli

150 gr varză roșie

2 cartofi dulci

10 g unt

3-4 căței de usturoi

sare, piper, cimbru, salvie, rozmarin

Pentru sos:

1 lingură ulei de măsline

½ lămâie

1 cățel de usturoi

Mod de preparare:

Taie carnea felii, stropește-o cu vin și asezoneaz-o cu sare, piper, cimbru. Pune-o într-un vas de yena la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius, pentru aproximativ 45 - 60 de minute.

Spală legumele și taie tijele de sparanghel în două jumătăți. Rupe florete de brocoli, taie varza roșie în bucăți mai mari și cartofii dulci rondele, Curăță 3-4 căței de usturoi. Peste toate legumele pune un praf de sare, piper și oregano. Sotează legumele în unt timp de 3-5 minute, până se înmoaie puțin, dar rămân totuși crocante.

Pentru prepararea sosului, stoarce lămâia și amestec-o cu uleiul de măsline până când se formează o compoziție omogenă. Adaugă ustuoriul pisat și puțină sare.

Scoate carnea din cuptor, așează legumele pe farfurie și stropește-le cu sos.

Așa, o zi specială, cum este cea de Crăciun, ne umple sufletul de bucuria de a fi alături de cei dragi, dar și de recunoștință pentru o masă gustoasă și îmbelșugată, dar mai ales foarte sănătoasă.