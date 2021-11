Bogdan Axinia, Managing Director eMAG Ventures, despre programe de investiții pentru companiile de tehnologie

“Venture capital înseamnă companii care investesc în start-upuri și sunt de mai mare risc. Venture vine de la adventure. Pentru că riscul de a pierde toți banii investiți este mai mare, nu sunt companii mature în piață, se pleacă de la o idee, se poate investi doar într-o idee. Investesc sume relativ mici în idee și în om, e la feeling, ei reprezintă baza sistemului. Apoi pe măsură ce companiile se maturizează există diferite stadii și aici intervin firmele de ventures capital, care asta fac, caută companii la început de drum, investesc în ele și speră să obțină rezultate foarte mari. În general, pentru că există riscul asta mare, de aici vine ventures”, a explicat Bogdan Axinia, Managing Director eMAG Ventures.

Asta a făcut și eMAG în ultimii ani.

“eMAG investește de ceva ani, de mai bine de 10 ani, în alte companii. A făcut-o mai încet la început, primele investiții au fost două spin-off-uri care s-au dezlipit și am creat companiile respective, Depanero și Conversion. Apoi, am început să investim mai mult și mai activ în alte companii și am văzut ce succes avem. Am investit acum 4 ani în Sameday, acum 2 ani într-o companie mică din Timișoara care se chema Eu ce mănânc, acum este tazz, prezent în toată România și care a crescut extrem de frumos”, a mai spus Axinia.