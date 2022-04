Bruce Willis nu va mai primi premiul pentru cel mai nereușit rol din 2021, după ce a dezvăluit că suferă de afazie

Creatorii premiilor Zmeura de Aur au decis să nu-i acorde lui Bruce Willis, în acest an, premiul pentru cea mai slabă prestație într-un film din 2021. John Wilson și Mo Murphy au declarat că s-au gândit mult la starea de sănătate a actorului, care nu e potrivită pentru o astfel de distincție negativă.

„După multă gândire și considerație, familia Razzie a luat decizia de a anula Premiul Razzie acordat lui Bruce Willis, din cauza diagnosticului său recent dezvăluit”, au declarat cei doi pentru New York Post.

Premiile Zmeura de Aur, denumite frecvent Razzies, se acordă în cadrul unui show plin de umor care recunoaște cele mai proaste performanțe ale actorilor din fiecare categorie cinematografică. Bruce Willis avea o categorie a lui, care se chema Cea mai slabă prestație a lui Bruce Willis într-un film.

Anul acesta fusese nominalizat pentru rolul său din SF-ul Cosmic Sin (2021). Bruce Willis a apărut în șapte filme realizate în cursului anului trecut, iar cele mai multe dintre ele au fost criticate intens de public și de specialiștii în cinematografie.

De exemplu, Out of Death are un rating de 3,2 pe IMDb, unul dintre cele mai mici din toate timpurile.

Bruce Willis (67 de ani) s-a retras din actorie, după ce familia sa a dezvăluit că actorul suferă de afazie, o afecțiune care îl face să-și piardă abilitățile cognitive. Starul din Greu de ucis are dificultăți în a vorbi, scrie și înțelege limbajul, scris sau vorbit.

Fotografii: Getty Images

