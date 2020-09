Dana Sota – un “beauty guru” în industria frumuseții din România

La cei 57 de ani ai săi, Dana Sota pare a fi cea mai bună prietenă cu timpul, pentru că arată că la 40 de ani, iar secretul tinerețîi și frumusețîi sale este punctul de interes al comunității sale numeroase care de 10 ani e alături de ea. Are 55 de kilograme de peste 25 de ani și un stil de viață echilibrat și disciplinat pe care îl promovează zi de zi prin toate proiectele sale, dar mai ales pe platforma să online www.danasota.com.

Campania “Manifest pentru feminitate la orice vârstă” pornită pe site-ul sau este o dovadă de curaj, sinceritate și feminitate pe care își dorește să le transmită mai departe comunitățîi sale numeroase. Fie că este vorba despre un shooting senzual, cu ținute nude, la cei 57 de ani ai săi, fie că este un discurs despre sexul după 50 de ani sau despre menopauza, Dana Sota aduce sub reflector subiecte tabu pentru femeile din România pentru a le încuraja să vorbească, să-și accepte vârstă, particularitățile și vulnerabilitățile și să-și poarte feminitatea cu încredere și mândrie.

1. Eșți supranumită de cei din industria de beauty din România “beauty guru”. Ce crezi că îi face pe specialișți să te catalogheze astfel? Ce anume acțiuni, trăsături ale tale susțîn această titulatura?

Cred că este vorba despre faptul că am pășit în lumea de beauty acum mai bine de 20 de ani, cu multă pasiune și dedicare. Apoi anii de experiență pe care îi am în spate în aproape toate domeniile care țîn de beauty și stil de viață sănătos, atât din punct de vedere “carieră”, cât și experiențele din viață personală, felul în care am făcut alegerile când vine vorba despre sănătatea și îngrijirea personală.

Am fost un pionier al domeniului beauty la noi în țară, am deschis primul centru de estetică facială și corporală din România, am realizat prima emisiune exclusiv de beauty la tv, sunt autoarea cărții “Frumusețea se învață”, singură carte de beauty scrisă la noi, până acum.

Pe platforma mea www.danasota.com scriu de peste 10 ani și am primit numeroase premii din mediul online, chiar și acum, în 2020, sunt nominalizată la Digital Divas Awards, categoria Best Content în Fashion and Beauty.

2. Ai 57 de ani și arăți de cel mult 40 de ani. Cum de reușeșți asta? Care sunt regulile cele mai importante de la care nu te abați deloc?

Mulțumesc J, mi-am creat un stil de viață, după cum spuneam, încă de pe la 30 și un pic de ani. Chiar apropiații mei spun că dețîn o metodă secretă pe care ei au denumit-o flatant “Metodă SOTA”. Metodă SOTA poate fi un acronim care sumarizează cele mai importante reguli pentru frumusețe, tinerețe și stare de bine, experimentate de mine pe tot parcursul vieții. Metodă SOTA este la îndemână oricui și oricine, la orice vârstă, o poate aplică. S vine de la Stil de viață sănătos, Somn și Sport. Încerc să dorm zilnic 8-9 ore, somnul este sfânt pentru mine, așa mă refac, așa mă reincarc de energie, iar sportul îl fac de 3 ori pe săptămâna de la 35 de ani și a devenit cea mai utilă rutină pentru corpul și pentru psihicul meu. O vine de la ordinea în viață, în gânduri și în acțiuni. Orice ritual benefic pentru corp, minte și suflet trebuie făcut cu disciplină și consecvență, cu respectarea bornelor importante din zi și din viață. Nu înseamnă că nu sunt spontană sau că nu mă bucur de tot ce apare imprevizibil în viață, însă ordinea în regulile ce trebuie respectate îmi ajută corpul să recunoască mereu drumul bun și starea de bine. T vine de la Tu, pentru că întotdeauna trebuie să te pui pe ține pe primul plan, în centrul existenței tale, cu tot cu ce știi că îți aduce o stare de bine. Dacă tu eșți bine, toți cei din jurul tău vor fi bine în relație cu ține și tot ceea ce ți se întâmplă va putea fi asimilat cu sens de corpul și psihicul tău. Iar A vine de la alimentație, apă și, de ce nu, amor. Încerc să nu încarc corpul cu alimente greu de digerat și să nu mănânc după 7 seară. De vreo 30 de ani fac asta și mă simt foarte bine. Apă este foarte importantă, medicii spun că este bine să bem apă înainte să ajungem să simțim starea de sete care este deja un semnal că ceva este în neregulă.

3. Ce sacrificii trebuie să facă o femeie că să arate impecabil indiferent de vârstă? Ce minusuri are viață unei femei că să ajungă să fie pe plus din punct de vedere al aspectului fizic și al încrederii în sine?

Nu aș vrea să spun că sunt sacrificii, dacă te obișnuieșți și înțelegi importantă unei diete sănătoase (să te hrăneșți, nu să mănânci de exemplu), a sportului și mișcării în general, a grijii față de exteriorul tău, dar și față de interior, nu mai este nimic complicat… Este adevărat că este cumva o “muncă” permanentă, dar ține de evoluția noastră până la urmă și o facem pentru noi, spre binele nostru.

4. Blogul tău este unul dintre cele mai apreciate bloguri de beauty din România. Care sunt coordonatele după care l-ai construit și cele după care îl menții în topul vizitatorilor?

Da, mediul online este super accesat, iar cititoarele mele îmi sunt fidele, marea majoritate, încă de la începuturi. Am crescut și am evoluat împreună. Pe platforma mea www.danasota.com scriu în primul rând prin prisma experiențelor personale în materie de frumusețe, îngrijire, tratamente estetice, sănătate – (nutriție, sport, suplimentealimentare), noutăți în toate aceste domenii atât la noi, cât și pe plan internațional, despre cum să avem grijă de mediu, experiențe de călătorie, spa și wellness. Blogul meu este vizitat în medie de 1000 de cititori unici pe zi, iar atunci când postez articole, poate ajunge și la 7000 de vizite/zi.

5. Ai pornit de curând o campanie pe blogul tău pe care ai denumit-o “Manifest pentru feminitate indifferent de vârstă”. Care este filosofia din spatele ei și care e misiunea pe care ți-ai propus-o cu această campanie?

Da, am lansat de curând acest Manifest pentru feminitate unde abordez teme mai puțîn dezbătute public, așa-zise tabu. Este vorba despre cum ne acceptăm vârstă, sexualitatea după 40 de ani, menopauza, cum facem să ne simțim bine în pielea noastră încercând să devenim mereu cea mai bună versiune a fiecăreia dintre noi.

Îmi doresc să insuflu femeilor de orice vârstă încredere în propriile forțe, să încercăm să redevenim femei cu toate atributele noastre unice (maternitate, blândețe, delicatețe, feminitate, etc), să ne luăm puterea înapoi în sensul bun, nu să ne “batem” cu bărbații, ci să ne acceptăm diferențele și faptul că ne completăm și putem face echipa.

6. La 57 de ani, ai realizat un shooting senzual în care nu te-ai sfiit să-ți arăți formele, pielea, ridurile. De ce ai simțit să faci asta?

Pentru a da încredere femeilor că nu există motive de teamă legate de vârstă, că trebuie să aibă încredere în cine sun tele, așa cum sunt ele, pentru că pot fi atrăgătoare indiferent de cifra din buletin.

7. Eșți o personalitate publică foarte deschisă, ba chiar șocant de deschisă uneori care și-a făcut din sinceritate un stil de viață. Ai povestit despre divorț, despre menopauza, despre îmbătrânire, despre sex, despre libido cu naturalețe atât în interviuri, cât șip e blogul tău. Sunt totuși părți ale corpului sau sau aspecte ale vieții tale care te nemulțumesc și despre care nu vrei să vorbeșți?

Sigur, am și eu micile mele intimitatiJ , nu este vorba despre corpul meu neapărat, suntem cei mai buni prieteniJ!! Viață nu este doar un șir de evenimente plăcute și frumoase, așa că am și eu destule lucruri pe care le țîn pentru mine. Am abordat subiecte considerate controversate despre care femeile, deși le trăiesc cu toate dramele aferente, aleg să nu vorbească, pentru că știu că multe lume trece prin experiențe similare, așa că vreau să fiu de ajutor, pe cât pot, prin imparatsirea experiențelor personale. Și știu că sunt, pentru că femeile îmi scriu și îmi transmit asta!

8. Ce înseamnă “feminitate” în perspectiva ta?

Dacă ar fi să dau o definiție aș spune că feminitatea este un cumul de maternitate, energie feminină, gesturi, delicatețe, fermitate corect dozată, un aspect plăcut, atractivitate. Sunt multe atribute care definesc feminitatea, atât din punct de vedere social, cât și comportamental și nu are legătură deloc cu feminismul.

9. Când ai descoperit domeniul “beauty”, cum l-ai aprofundat și ce îți aduce el nou în fiecare zi?

Primul pas a fost în 1999, când am deschis Centrul de estetică, primul de acest gen din România, eram deja foarte pasionată de subiect, de mică scotoceam în fardurile și parfumurile mamei. Parcursul meu a traversat toate canalele: am fost redactor de beauty în presă glossy, am făcut prima emisine de beauty din România la o televiziune, am publicat o carte-bestseller, singură despre frumusețe din țară, am fost speaker motivațional, am fost antreprenor în beauty, am fost consultant privat de beauty și, de mai mulți ani, construiesc și mențîn platforma mea de frumusețe și îngrijire www.danasota.com fiind o pasionată și o activistă a domeniului. Din păcate, nu am eu timp să citesc și să aflu tot ce apare nou în acest domeniu, este foarte dinamic și practic mereu aflu lucruri noi. Ceea ce mi se pare interesant este că articolele mele mai vechi, de acum 10 ani de pe blog, încă sunt accesate de generațiile mai tinere, lucru care mă bucură foarte mult.

10. Eșți autoarea bestseller-ului “Frumusețea se învață”. De ce crezi că oamenii au apreciat atât de mult cartea ta? Te gândeșți la un volum 2 pentru ea?

Este o carte scrisă în 2 ani, după o muncă imensă de documentare plus experiențe personale și cred că a fost apreciată tocmai pentru că este simplu de înțeles și de urmat. Este plină de tipsuri, rețete, pași de îngrijire, o carte foarte bine structurată, cu lucruri clare și ușor de respectat.

11. Cât de mult au oamenii nevoie de opiniile și răspunsurile unui expert în beauty și well-beeing? Câte mesaje primeșți zilnic, de câți ani, care sunt cele mai frecvente întrebări care-I macină pe români?

Faptul că sunt căutată (am avut o perioada în care am oferit și consultații personalizate face to face) mă face să cred că femeile își doresc să afle cât mai multe lucruri despre îngrijire și sănătate. Primesc zeci de mesaje în fiecare zi și încerc să le răspund tuturor. Cele mai frecvente întrebări sunt legate de îngrijirea tenului după 35 de ani, colagen, riduri. Că idee, cele mai citite articole din ultimul an au fost despre sexualitate, acid hialuronic pentru ridurile profunde și despre tenul la menopauza.

12. Dacă ar fi să inventezi un produs din sfera beauty care nu există și care ți se pare indispensabil care ar fi acela?

Aș inventa o pastilă care să oprească timpul. Probabil suntem mulți în gașcă astaJ.

13. Eșți în industria frumusețîi de 25 de ani, timp în care s-au schimbat mentalități, s-au inventat proceduri, s-au transformat produse și piețe din domeniu. Cum vezi femeia și statutul ei în România peste alți 25 de ani, cum ți-ar plăcea să fie, ce să se păstreze și ce să se schimbe?

Mi-ar plăcea să văd o femeie frumoasă pe dinafară și pe dinăuntru, care se simte bine ea cu ea, în cele mai intime unghere, îngrijită și atrăgătoare, respectată de sexul opus, puternică și stăpână pe ea fără a domină, ci mai degrabă care oferă căldură și empatie.

14. Pe ține cum te vezi peste 25 de ani?

Cea mai cochetă, cool și bună sfatuitoare senioare de pe stradă meaJ.

15. Care simți că este misiunea ta în industria frumusețîi și feminității din România?

De a da încredere și curaj tuturor femeilor, indiferent de vârstă, să le demonstrez faptul că “se poate” să arăți bine și să te simți bine și la 40 sau 50 + fără operații estetice, să le povestesc ceea ce funcționează și ce nu (că și produse, tratamente de beauty), din proprie experiență. Vârstă nu trebuie să fie un impediment în a ne simți atrăgătoare și a trăi cu pasiune fiecare clipă.