Medic, mamă, soție, fondator al unei clinici de stomatologie, manager. Dr. Denisa Zaharia, despre ce înseamnă cu adevărat o "femeie de succes"

A avut dreptul să-și aleagă orice specializare și așa a devenit medic ortodont. A fost angajata doar câteva luni, timp în care și-a dat seama că își dorește o clinica a ei, în care aparatura, colegii și condițiile să fie ca în centrele medicale din țările occidentale în care a făcut practica. Astfel că la 25 de ani, împreună cu soțul ei, absolvent de MBA și manager în multinațională, a făcut un credit bancar cu care a pornit PerfectDent. La 14 ani și mii de pacienți distanță, dr. Denisa Zaharia conduce un business stomatologic de succes, care se dezvoltă de la an la an, și continuă să aibă cele mai mari satisfacții ca medic alături de pacienții săi.

Ești medic, mama, sotie, fondator al unei clinici de stomatologie, manager. Cum reușești să te achiți la superlativ de toate aceste roluri fară să neglijezi niciunul? Care dintre ele ți se potrivește cel mai bine?

Iubesc ceea ce fac, am un mod mod de viață activ și nu aș schimba nimic din viața mea. Muncesc 10 ore pe zi, dar orele trec foarte ușor, nu resimt acest lucru ca pe o apăsare și când ajungem toți acasă la sfârșitul zilei savurăm momentele petrecute împreună. Sunt mamă a doi băieți activi, care doresc mereu să facem câte ceva, mă implic în temele și activitățile lor. Pentru fiecare persoană expresia “work –life balance” poate avea un sens diferit, pentru mine ca medic, mamă, soție, termenul este sinonim cu armonie.

Cum de ai ales să studiezi medicina? De ce ai ales stomatologia?

Dintotdeauna mi-am dorit să studiez medicina, fiind inspirată de mică de către mama mea. Pentru ea a fost un vis pe care nu și l-a putut îndeplini și pe care mi l-a insuflat mie. Alegerea stomatologiei în ultima clasă de liceu a fost însă o decizie pe care am luat-o convinsă fiind că este ceea ce îmi doresc. De fiecare dată când mă gândesc la meseria mea mă simt foarte norocoasa că am ales aceasta cale. Nu este o meserie monotonă și mă simt tânără și energică alaturi de pacienții mei.

Ce te-a făcut să simți faptul că ai intrat prima pe listă la facultate?

În perioada liceului am învățat foarte serios, cu gândul că mă așteptă un examen foarte greu, admiterea la medicină. Nu a fost un lucru dificil având în vedere că am urmat profilul Fizică-Chimie în cadrul Liceului Sf Sava, un liceu foarte bun în care spiritul de competitivitate și dorința de a crea viitori studenți bine pregătiți existau încă de atunci. Mi-a plăcut întotdeauna să învăț, eram motivată să fiu printre cei mai buni și această muncă a mea a fost recompensată prin rezultatul obținut la examen, fiind prima pe lista de Admitere la Facultatea de Stomatologie. M-am simțit mandră pentru rezultatul obținut, ușurată că nu am dezamăgit, pe mine și pe cei din jurul meu, și cel mai important lucru a fost faptul că m-am simțit pregătită pentru o nouă etapă.

Studiul din timpul facultății a fost la fel de simplu pentru tine precum admiterea? Ce ți-a plăcut/displăcut cel mai mult în facultate?

Da, am învățat întotdeauna cu ușurință, aveam înclinații pentru științele exacte și cred că acest lucru m-a ajutat mult. Mi-a plăcut că am legat prietenii care durează și astăzi. Cred că ceea ce mi-a displăcut cel mai mult, dar probabil că este valabil și în alte domenii, este că nu întâlneai întotdeauna oameni cu un interes real în formarea ta ca viitor medic.

Cum visai să devii în timpul facultății? Se apropie prezentul/realitatea de ceea ce ți-ai proiectat atunci?

Anii facultății îți oferă preponderent o pregătire teoretică, ceea ce face dificil să vizualizezi cum va decurge meseria ta propriu-zis. În realitate meseria de stomatolog și în particular cea de ortodont, este extrem de frumoasă și dinamică, dar rezultatele vor veni numai atunci când teoria se îmbină cu practica. Studiile universitare sunt cele care îți oferă bazele teoretice, dar în meseria noastră componenta practică este importantă, procesul de învățare este unul lung care trebuie să continue și în anii care urmează. Luând exemplul personal, am început formarea inspirându-mă de la medicii din jurul meu care erau dispuși să mă învețe, am înțeles că tehnica aplicată în țări cu tradiție în medicina dentară este la un nivel la care ar trebui să tindă toți medicii tineri pentru a deveni buni profesioniști. Acest lucru justifică importanța dobândirii experienței în cadrul unor cursuri și congrese internaționale, cursuri în office ținute de către lectori recunoscuți în domeniu.

Cum ți-ai ales specialitatea în ortodonție? De ce? Ești convinsa că ai luat cea mai buna decizie?

La finalul celor 6 ani de facultate, urmează examenul de rezidențiat, un concurs dificil, în urma căruia în funcție de punctaj îți poți alege specialitatea pe care o urmezi. Am tratat foarte serios acest examen și am luat puctaj maxim, 10, așa că, am fost în postura de a-mi alege specializarea la care am visat: ortodonția. Era un domeniu care mă fascina din anii facultății, iar faptul că ajut oamenii să ajungă de la o dizarmonie dentară la un zâmbet frumos și sănătos, nu poate decât să mă bucure și pe mine. În specialitatea mea mă adresez atât copiilor și adolescenților, cât și adulților, obiectivele tratamentului ortodontic sunt aceleași indiferent de vârsta pacientului: obținerea unei armonii dentare, un zâmbet frumos și echilibrat dar și o mușcătură funcțională, sănătate la nivelul dinților, gingiilor, mușchilor și articulației. Deși așteptările sunt aceleași, o dantură perfectă, motivația pacienților este diferita: creșterea încrederii de sine, prevenirea fenomenului de bulling la adolescenți, îmbunătățirea esteticii dentare și chiar faciale.

Te-ai gândit să fii parte din mediul academic de stomatologie? Să devii profesor universitar?

Eram convinsă în ultimii ani de facultate că o activitate universitară după finalizarea facultății m-ar ajuta și mi-ar satisfice dorința de dezvoltare, dar m-am lovit de un sistem greu accesibil. Atunci am realizat că mă pot dezvolta profesional accesând cursuri cu profesori veniți din medii competiționale și dezvoltate științific, iar cunoștințele acumulate le pot aplica în mediul privat.

Ai încercat să te angajezi undeva ca stomatolog? Cât a durat și cum a fost experiența?

Am fost angajată pentru o perioadă scurtă de timp, în timpul celor 3 ani de specializare, însă a fost o perioadă definitorie în care am reușit să înțeleg că un act medical de calitate nu depinde doar de competențele profesionale ale medicului, ci succesul unui tratament depinde și de dotările, materialele și tehnicile utilizate într-un cabinet/clinică și de prezența unei echipe interdisciplinare.

Cum de te-ai hotărât să-ți deschizi un cabinet de stomatologie?

Mi-am dat seama că într-o societate în plină adaptare, modul în care se prestau serviciile stomatologice era departe de a reprezenta un standard așa cum am văzut în schimbul de experiență pe care l-am avut în clinici din Europa. Trebuia să existe o schimbare de la serviciile de urgență pe care pacientul le accesa când avea nevoie, la serviciile orientate către prevenție, către tratamente abordate multidisciplinar. În plus, epoca stomatologului care oferă orice fel de tratament, de la obturație, tratament de canal, implant sau chiar aparat dentar, este de domeniul trecutului. Am ales să am aceasta abordare, cu medici specializați pentru fiecare tip de tratament și să pun aceste lucruri în practică în propriul meu cabinet, dotat cu aparatură de ultimă generație, cum am învățat și am văzut eu că există în sistemul medical din Occident.

Care au fost cei mai importanți pasi pentru a deveni antreprenor?

Spiritul de antreprenoriat mi-a fost insuflat din mediul familial. De la părinții mei mi-am însușit filosofia principală de a dezvolta o afacere proprie. Primii pași au fost dificili, împreună cu soțul meu am reușit să obținem o finanțare pentru deschiderea unui cabinet stomatologic. Nu au fost niste calcule exacte, m-am bazat pe faptul că trebuie să-mi fac meseria, întotdeauna primând actul medical și nu câștigul imediat.

Cabinetul tău mic a ajuns după 14 ani o adevărată clinică de stomatologie cu servicii complete în domeniu. Cum ai reușit asta? Ce crezi că te-a adus unde ești azi?

A fost un proces continuu, întins pe o perioadă lungă, pentru că am convingerea că tratamentul este un act medical, diferențiat de partea comercială, tratamentele complexe se bazează pe experiență, pe formarea profesională, abordare multidisciplinară, pe construirea încrederii pacienților, încredere care se obține după multa muncă și împlinirea actului medical.

Cum reușești profesional să fii și medic, și manager de clinica? Cât iți ocupa fiecare dintre aceste roluri într-o zi de munca? Care dintre ele iți place cel mai mult?

Mai întâi de toate sunt medic și profesez cu plăcere. Partea operațională și de management este importantă, fară ea nu pot avea un bussines de succes, dar cea mai mare împlinire o am atunci când efectuez tratamente cu succes și am pacienți fericiți care mă recomandă mai departe altor persoane.

Ești mama a doi băieți. Cum sunt copiii tai, ce fel de mama ești tu și ce iți dorești pentru copiii tăi?

Datorită faptului că eu am fost o persoană extrem de constiicioasă, muncitoare și ambițioasă, încerc să nu proiectez asupra copiilor mei aceste așteptări. Eu cred că fiecare om este diferit și succesul îl poate avea pe căi diferite, dar munca este un element indispensabil pentru a reuși. Îmi doresc pentru ei să-și găsească drumul lor care să-i facă fericiți pe ei în primul rand.

Ai dezvoltat business-ul cu ajutorul unui credit bancar. Cum te-a ajutat soțul tău în acest demers? Ce contribuție are el la punctul profesional și personal la care ai ajuns? Ce ne poți spune despre el?

Decizia de a intra în antreprenoriat am luat-o la 25 ani, din păcate facultatea în Romania nu-ți cultiva posibilitatea de a-ți dezvolta latura antreprenoriatului, de aceea a fost important să ne inspirăm din modul în care acționează diverse companii. Soțul meu avea o funcție de management într-o multinațională și a urmat cursuri de MBA, lucruri care au contat în dezvolatrea bussines-ului nostru.

Cum vezi stomatologia din Romania vs cea din afară?

Desi investițiile sunt mari, poate la nivel comparativ cu cele dintr-o tară vest europeană, prețurile sunt totuși la nivelul puterii de cumpărare din Romania, ceea ce teoretic ar facilita accesul pacienților la tratamente stomatologice pe scară largă. Dar mai este mult de construit în schimbarea mentalității oamenilor, pentru a exista o cultură a prevenției.

Dacă ai putea schimba ceva în domeniul tău ce ai schimba?

Nu sunt lucruri complicate, lucruri de bun-simț pe care le poți găsi în sisteme medicale avansate din lume: educație stomatologică de prevenție în programe naționale, un sistem de asigurare, programe de stimulare pentru a facilita repartizarea echilibrată a medicilor și clinicilor stomatologice la nivel național. Conform studiilor INS, 90% din medicii dentiști activează în practică privată și la nivel național majoritatea lor covârșitoare în mediul urban.

Ai traversat câteva săptămâni în care nu ți-ai putut practica meseria. Cum a fost? Ce ți-a lipsit? Ce ți-a adus bun sau rău această experiență?

A fost o situație nouă, cu care nu s-a mai confruntat nimeni dintre noi până acum. A fost dificil că nu există o certitudine a momentului și a modului în care ne vom putea relua activitatea. Am putut veni însă în sprijinul pacienților cu recomandări, prescrierea unor tratamente și îndrumarea pacienților cu probleme dentare care nu puteau fi temporizate către unitățile de primiri urgențe. Ceea ce am câștigat în această perioadă a fost petrecerea timpului în familie, m-am bucurat alături de copii și soț de lucruri mărunte, de care de multe ori nu avem timp, jocuri, gătit, vizionarea de filme.

Câte persoane te-au contactat pentru a-ți cere sfatul și ajutorul din punct de vedere medical în perioada aceasta? Care au fost cele mai frecvente probleme cu care s-au confruntat pacienții tăi în perioada în care nu i-ai putut consulta?

Am avut multe solicitări în aceste două luni, de la pacienți cu probleme variate, durere dentară intensă, inflamații gingivale, decimentarea unor lucrări protetice. Și purtătorii de aparate ortodontice au întâmpinat probleme: desprinderea sau deformarea unor inele, brecketuri sau arcuri ale aparatului dentar. Oamenii erau nerăbdători să ne reluăm activitatea și dornici să vină la tratament, lucru care s-a și întâmplat în aceste săptămâni de la deschidere, avem un număr foarte mare de solicitări.

Ce înseamnă după părerea ta o femeie de succes?

Probabil că fiecare dintre noi are o altă definiție pentru succes, dar cred că el este o încununare a reușitelor pe mai multe planuri: personal, profesional, familial. Cred că succesul presupune să te simți împlinit cu ceea ce faci și ceea ce ești, să ajungi acolo unde ai visat.

De ce depinde succesul unei femei?

Este important să ne urmăm cu perseverența drumul pe care am pornit și să apreciem și să ne bucurăm atunci când ne îndeplinim un obiectiv, mai mic sau mai mare. Fiecare drum are dificultățile lui, dar trebuie să știm să le depășim, să fim deschiși oportunităților, să putem face schimbări care poate ne scot din zona noastră de confort. Și cred că o femeie de succes trebuie să se bucure, să zâmbească și să îi ajute pe cei din jur.