Interviu Delia Dragomir de la Eucom: "Ne dorim să contribuim la o schimbare în bine în viața oamenilor"

Alături de soțul său, Silviu, a dezvoltat o companie care organizează cursuri de limbi străine, mânați de o idee: “lucrurile se pot face diferit! Învăţarea unei limbi străine trebuie să fie o experienţă plăcută!”. Ei îmbină tehnologia și factorul uman în cadrul cursurilor lor, demonstrând că inovarea în educație aduce rezultate vizibil mai bune.

1. Delia, se spune că studiul nu ar trebui să înceteze odată cu terminarea școlii. Ce crezi că îi animă pe adulții care urmează cursuri de limbi străine?

În primul și în primul rând, pe adulții care urmează cursuri de limbi străine îi animă nevoia. Au nevoie să se poată descurca în activitatea lor de zi cu zi într-o limbă străină. Și dacă nu stăpânesc bine acea limbă, își fac treaba mult mai greu, într-o perioadă de timp mult mai lungă. Deci, le scade productivitatea și eficiența, dar și încrederea în forțele proprii.

2. Care sunt cele mai populare limbi străine la noi?

Cele mai populare limbi străine la noi sunt engleza, franceza, germana și romana. Cu alte cuvinte sunt limbile cele mai căutate în mediul business. Și cum limba engleză este limba de business, este absolut firesc ca aici să avem cele mai multe cursuri.

3. Știm că voi îmbinați, în cadrul cursurilor de limbi străine Eucom, tehnologia și partea umană. Și faceți asta dinaintea pandemiei, prin prisma cursului Agile Learning. Care au fost reacțiile cursanților atunci când ați inițiat acest nou stil de predare?

Am avut nevoie de multa răbdare și perseverență. Pentru că oamenii au fost reticenți și neîncrezători. Cu atât mai mult cu cât piața de e-learning era într-o scădere. Pentru că este nevoie de multă disciplină și determinare că să poți urma un curs online. Trainerii din echipă sunt nemaipomeniți și au reușit să facă minuni din acest program. De exemplu, avem cursanți care au demarat exclusiv online, erau reticenți și au reușit să progreseze un nivel de studiu în câteva luni, și să fie promovați în cadrul companiei pentru care lucrau. Ba mai mult, unii dintre ei au fost avansați la nivel internațional, fiind relocați în alte țări, în cadrul aceleiași companii. Din ce am văzut, sunt mulți oameni competenți care se lovesc de o promovare din cauza deficitului lingvistic pe care îl au.

4. Ce rol joacă tehnologia în viața noastră?

Acum, de când muncim online, facem școală online, ne facem cumpărăturile online, ba mai mult și consultul la medic se poate face online... nu poate decât să joace unul dintre cele mai importante roluri, și anume acela de a fi o extensie a noastră, de a ne face viața mai comodă și mai eficientă. Foarte puține lucruri au mai rămas astăzi care nu se pot face fără tehnologie.

5. Cum se raportează copiii la tehnologie? Știm că și tu ai copii, care este relația lor cu tehnologia?

De anul trecut, de când a început școala online, fetiței noastre, care are 10 ani, i-am achiziționat laptop și telefon, până atunci nu avea. Mai conectat a fost băiatul nostru de 12 ani, care era deja dotat cu aceste instrumente. Iar relația lor cu tehnologia este aidoma personalității lor.



Darius a fost de mic mult mai interesat de zona această tehnică, iar Sonia este mai energică, mai jucăușă, pe ea nu o atrage foarte mult tehnologia, are mai mare nevoie de conexiune și interacțiune umană. Din acest motiv și cu școala online a fost mai dificil. Am remarcat că în special 3 aspecte a adus tehnologia în fața lor: 1. Totul trebuie să se întâmple rapid; 2. Totul e frumos și grandios; 3. Se câștigă foarte mulți bani foarte ușor. Ori realitatea nu acoperă nici pe departe aceste 3 aspecte. Iar noi avem de lucru cu ei să îi reancorăm în realitatea umană.

6. Ce limbi străine studiază copiii tai?

Într-un final am optat pentru studiul intensiv al limbii engleze, și i-am transferat la o școală din București unde studiază pe curriculum britanic, de care suntem foarte mulțumiți. Au un sistem de reguli și valori în care noi credem și care noua ni se potrivește de minune.

7. Învățământul nu s-a schimbat prea mult în ultimele decenii – având în vedere că voi deja încorporați tehnologia în cursurile voastre, crezi că ar fi utila o astfel de abordare și în școli?

Da, cu siguranță. Sunt atâtea modalități prin care poți să aduci tehnologia în școli. Și să nu mai vorbim că sunt atâtea materii la care cel mai bine se învăța prin intermediul tehnologiei. Bineînțeles că profesorul joacă un rol crucial în tot acest proces. Pentru că măiestria constă în capacitatea de a le capta atenția prin tehnologie. Nu e tot una să-i lași să navigheze singuri, să se descurce singuri.



Sunt prea mici și nu au capacitatea de sinteză formată. Au nevoie de sprijin, de ghidaj destul de mult. Mă gândesc de exemplu la o oră de geografie, ce interesant ar fi să intre pe google maps și să vadă străzile unui oraș prin satelit. Sau la o oră de biologie să urmărească live un cuib de berze, să vadă etapele de creștere ale puiului proaspăt ieșit din ou. Sau o oră de istorie la care să meargă online la muzeu. Sau de ce nu o ora de engleza la care să te plimbi online prin orașe, muzee, parcuri, că să înțelegi cultura limbii pe care o studiezi. Iar lista poate continua, sunt atâtea posibilități, doar deschidere și pasiune să existe.

8. Care crezi că este aportul tehnologiei în educație?

Tehnologia are un aport foarte mare în educație. Trebuie doar să fim deschiși și să privim altfel lucrurile. Este nevoie să lăsam tehnologia să ni se alăture. De cele mai multe ori prin tehnologie se înțelege jocuri video și social media. Însă nu, tehnologia înseamnă mult mai mult cu mult mai multă valoare în viața noastră.

9. De ce ar trebui să învățăm sau să ne perfecționăm o limbă străină?

Ca să avem mai multă încredere în noi. Ca să putem să ne susținem punctul de vedere. Ca să putem să accesam pozițiile de top management pe care orice companie le are deschise. Că să putem să ne facem treaba la job și să ne simțim bine. Ca să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru. Că să progresăm, să evoluăm, să ne dezvoltăm, să aflam alte culturi, obiceiuri de unde să putem prelua ce ni se potrivește.

10. Care au fost cele mai interesante reacții ale cursanților Eucom, la finalizarea cursurilor?

Cele mai interesante reacții le avem în special în feedback-uri și sunt de genul „Vă mulțumesc pentru acest curs, am reușit să obțin poziția pe care mi-am dorit-o”; „nu credeam că sunt în stare să vorbesc cu CEO-ul companiei, și astăzi am făcut-o” ; „am vorbit la ședința la care am participat și colegii mi-au luat în seama părerea” ; „m-am întâlnit cu colegii din altă țară și am reușit să întrețin o conversație cu ei la cina de deschidere la care am participat” ; „am reușit să fiu cotată cel mai bun vânzător din companie, după ce mi-am perfecționat limba germană” ; „am reușit să susțin prezentarea echipei în fața managementului” ; etc.

Pe noi ne bucură enorm acest lucru, pentru că exact asta ne dorim: să contribuim la o schimbare în bine în viața oamenilor.

11. Ce rol joaca inovația în business și în învățământ?

Consider că inovația merge mână în mână cu fundamentul. Ai nevoie prima dată de un fundament, de valori, de o bază stabilă pe care să îți permiți să inovezi. Și oricât de complicată ni se pare inovația, de multe ori nu este așa, ci constă în lucruri simple și mărunte. Pe noi, feedback-urile au fost cele care ne-au ajutat cel mai mult să inovăm. Și pe această cale țin să le mulțumesc tuturor celor cu care am interacționat, indiferent dacă vorbim de membri ai echipei, parteneri, cursanți, candidați, cu toții au contribuit la ceea ce am ajuns azi. Fiecare dintre ei ne-a oferit câte un feedback care ne-a „obligat” să inovăm. Iar uneori a fost greu de dus un feedback, pentru că tu în spate ai avut intenții bune, pozitive, însă nu au ajuns astfel, și atunci te doare, dar te gândești, analizezi și treci la acțiune.

12. Cum putem găsi un echilibru între inovație și tradiție în metodele de predare, atât cele din școli, cât și pentru cursurile de perfecționare, de limbi străine sau dezvoltare profesională?

Ascultându-i pe oameni, aflându-le nevoile și provocându-i. Omul, în mod firesc, tinde să aleagă zona de confort. Toți facem asta în mod natural, oricât de deschiși suntem. Asta e natura noastră, și atunci este nevoie de cineva din exterior care să ne provoace, să ne stimuleze, să ne arate că de fapt suntem în stare de mai mult. Procesul însă nu este unul simplu, rapid și lipsit de durere. Că să găsești acest echilibru între inovație și tradiție în cursuri este nevoie să te cunoști foarte bine și să fii deschis să-i cunoști și pe cei de lângă tine, mai apoi să jonglezi cu conceptele, să forțezi până unde simți și vezi că merge și că este progres.