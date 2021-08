Nicole Cherry, dezvăluiri despre începuturile ei în muzică: „Nu suportam manelele când eram mică”

Nicole Cherry a început să cânte de la vârsta de 9 ani. Mătușa ei i-a deschis apetitul pentru muzică, când a introdus-o în universul muzicii de calitate.

Artista, care a lansat recent hitul Scrie-mi pe suflet, a dezvăluit că în copilărie nu asculta manele.

„Nu suportam manelele, nu ascultam manele când era mică. Dacă soră-mea punea o manea, îi ziceam închide prostia asta, eu nu am ce să învăț din ea. Acum le ascult și n-am nicio problemă”, a mărturisit cântăreața în podcastul lui Damian Drăghici.

În schimb, cântăreața a dezvăluit că a crescut cu muzica lui Frank Sinatra, a Arethei Franklin și a lui Kenny G. „Noi asta ascultam în casă”, a spus Nicole, care visa de mică să câștige o statuetă la Premiile Grammy.

Pentru asta a avut grijă, încă de la început, să-și aleagă un nume de scenă cu rezonanță. Nicole Cherry este creația ei, după un îndelung proces de selecție.

„Am ales Nicole, pentru că poate să-l pronunțe oricine în lumea asta. Și am zis că al doilea trebuie să fie, când mă strigă ăia la Grammy să știe cum să o facă... Ghinea, ăla săracu nu știe în America să citească el Ghinea. Și am început să-mi fac o listă cu lucrurile care-mi plac: Nicole Purple, că-mi plăcea mie mov, Nicole J, de la Janina, că mă cheamă Janina. Și la un moment dat, am ajuns la cireșe, că mie îmi plac cireșele”, a spus Nicole.

Artista a mai spus că imediat ce a ales numele, l-a trimis pe tatăl ei să-l înregistreze la OSIM. Avea 12 ani și știa că vrea să facă muzică toată viața.

Fotografii: YouTube/@nicolecherry

Vezi și VIDEO: