Simona Halep, anunțul așteptat de toți românii: „Mereu am jucat cu sufletul”

Simona Halep se întoarce în lotul național pentru Fed Cup (redenumită Billie Jean King Cup), după o pauză de un an. Inițial, campioana de la Roland Garros și Wimbledon anunțase că nu va juca pentru România pentru a fi aptă de Jocurile Olimpice de la Tokio. Numărul 3 mondial în clasamentul WTA a dezvăluit motivele pentru care a decis să se alăture lotului național în acest an.

„O să încep cu cu partea în care am declarat anul trecut în decembrie că nu o să joc FED Cup, că am turneu săptămână de săptămână și aș fi vrut să fiu cât se poate de fresh la Jocurile Olimpice. Dar, nejucând luna aceasta deloc, am avut timp să mă odihnesc, să mă recuperez și vreau să spun că o să joc FED Cup.

Mereu am jucat cu sufletul, accidentată, neaccidentată, am jucat. Mă bucur că am șansa să joc din nou, sunt foarte bine să merg acolo și să câștig niște puncte pentru România. Mereu a fost o emoție diferită când am jucat FED Cup”, a dezvălui Simona Halep la un post TV.

Anterior acestei decizii, jucătoarea noastră se retrăsese de la turneele de la Doha și Dubai, unde obținuse mereu rezultate remarcabile.

România va juca împotriva Italiei în perioada 16-17 aprilie, la Cluj-Napoca. Întâlnirile se dispută în cadrul barajului pentru rămânerea în Grupa I Mondială.

În 2020, fără Simona Halep în lot, România a pierdut calificarea la turneul final al Fed Cup, cu 2:3 în fața Rusiei. În 2019, cu Simona Halep în lot, România a pierdut dramatic, la Rouen, semifinala cu Franța, tot cu 2:3.

