Trenduri și informații despre industria de food and fast delivery cu Alin Șerban, CEO tazz by eMAG

“2019 piața de food delivery practic se forma. Deși erau jucători în piața din România, chiar și în piața internațională lucrurile erau într-o fază incipientă. Erau niște jucători foarte mari și toată lumea se uită cu mare interes aici. De ce? Pentru că în principal oamenii până atunci erau obișnuiți cu partea de ecomm, în care se comandau produse, de obicei, electro IT care îți veneau next day sau în câteva zile. Piață de food delivery la nivel internațional s-a schimbat cu cel puțin un an înainte de a veni pandemia, când oamenii au realizat că în câteva minute pot să își rezolve necesități foarte rapide atât din punct de vedere al mâncării, cât și alte lucruri”, a spus Alin Șerban.

