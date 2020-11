Aceste vedete s-au căsătorit acasă, păstrând distanța socială chiar și înainte de pandemie

Riscul de infectare cu noul coronavirus a schimbat obiceiurile de organizare a nunților peste tot în lume. Din această cauză, cuplurile care au vrut neapărat să-și unească destinele în această perioadă au fost nevoite să respecte reguli stricte de distanțare fizică și de reducere a numărului invitaților. Mulți au decis să lase baltă petrecerile și să se căsătorească la ei acasă.

Vedete care au făcut nunta acasă din cauza Covid-19

Sean Penn și Leila George

Actorul Sean Penn, care a fost căsătorit anterior cu Madonna și Robin Wright, s-a legat pe viață de actrița australiană Leila George. Cei doi, care s-au cunoscut în 2016, s-au căsătorit în pandemie, în luna iulie a acestui an, în cadrul unei ceremonii care a avut loc pe Zoom.

Starul de 60 de ani a mărturisit într-o emisiune tv că el și partenera lui au fost cununați de un pastor, de la distanță, prin celebra aplicație de teleconferință.

„Da, am avut o nuntă COVID. Prin asta vreau să spun că a fost un reprezentant local pe Zoom, iar noi am fost acasă, împreună cu cei doi copii ai mei și fratele ei, și am făcut-o așa”, a spus actorul în emisiunea Late Night With Seth Meyers.

Actrița Leila George are doar 28 de ani și e cu un an mai tânără decât fiul cel mare al actorului, Dylan.

Larry David și Ashley Underwood

Larry David, în vârstă de 73 de ani, a fost obligat să rămână la domiciliu din cauza pandemiei. Din cauza restricțiilor, comediantul a fost nevoit să se căsătorească acasă cu iubita lui, Ashley Underwood. Ceremonia, intimă, a avut loc la reședința sa din California, la începutul lunii octombrie. Larry David a mai fost căsătorit o dată, cu activista de mediu Laurie David. Ei au două fete împreună.

Bindi Irwin și Chandler Powell

Bindi Irwin, fiica lui „vânătorului de crocodili” Steve Irwin, nu a avut o nuntă ca-n povești, însă s-a declarat fericită că a reușit să o facă și cu restricții. Tânăra de 21 de ani s-a căsătorit cu iubitul ei, Chandler Powell, la 25 martie 2020, la Australia Zoo, casa de suflet a regretatului ei tată. Grădina Zoologică din Beerwah, Queensland, a fost deschisă în 1970 de părinții lui Steve Irwin, care a preluat tradiția familiei.

„Vânătorul de crocodili” și copiii lui au petrecut multe zile și nopți aici și o consideră prima lor casă.

La ceremonia din martie nu au putut participa decât ei și trei invitați: mama și fratele ei, dar și cel mai bun prieten al tatălui ei, Wes Mannion.

Vedete care au făcut nunta acasă înainte de pandemie

Matthew McConaughey și Camila Alves

Deși nu exista Covid-19, Matthew McConaughey și Camila Alves au ales să facă nunta acasă, la reședința lor din Texas. Recepția din 2012 s-a bucurat de prezența unor invitați de vază, care au fost găzduiți în mai multe corturi amplasate în curtea casei.

Brad Pitt și Angelina Jolie

Cei doi mari actori au căutat intimitatea și au petrecut la domeniul lor din Franța, Château Miraval. Evenimentul a avut loc la 23 august 2014 și a fost evenimentul monden al anului. Din păcate, Brad Pitt și Angelina Jolie s-au despărțit doi ani mai târziu.

Cameron Diaz și Benji Madden

Actrița Cameron Diaz a dezvăluit că s-a căsătorit cu Benji Madden „în sufrageria noastră, de față cu prietenii noștri”. Evenimentul a avut loc în ianuarie 2015, la doar 7 luni de când l-a cunoscut pe partenerul ei de viață.

„Am făcut o mică petrecere în curtea noastră, pe terenul de tenis și da. Altfel, ar fi fost altceva”, a spus actrița, conform hellomagazine.com.

Miley Cyrus și Liam Hemsworth

Miley Cyrus și Liam Hemsworth și-au surprins toți fanii când au anunțat că s-au căsătorit la locuința lor din Nashville, în 2018, în ajunul sărbătorilor de iarnă. Surpriza a fost la fel de mare când au anunțat că se despart, la nici un an de la nuntă.

Johnny Depp și Amber Heard

Actorul Johhny Depp s-a căsătorit cu actrița Amber Heard în 2015. Cei doi au organizat două recepții de nuntă, pe două proprietăți pe care le dețineau. Prima petrecere a fost găzduită de casa lor din Los Angeles. Cea de-a doua a fost organizată în casa de vacanță pe care actorul o deține în Bahamas. Din păcate, cei doi s-au despărțit cu scandal, amândoi pornind războaie istovitoare în instanță.

