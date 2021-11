Ana Baniciu, dezvăluiri despre relația cu Edy Kovacs. Cum se înțelege Mircea Baniciu cu viitorul ginere

Fiica lui Mircea Baniciu a oferit recent un interviu în care a vorbit despre relația cu Edy, planurile de nuntă, dar și despre felul în care se înțeleg tatăl și logodnicul ei.

Ana a mărturisit că Edy este primul iubit pe care i l-a prezentat tatălui ei.

“Edi este primul bărbat pe care eu l-am prezentat părinților mei. Chiar dacă am mai avut relații, am considerat că relațiile acelea erau trecătoare, și nu am vrut să îi dezamăgesc, prezentându-le niște oameni cu care, cumva eram, cred că inconștient, convinsă că nu se va transforma în ceva serios. Tata mă întreba de ceva vreme când îi prezint pe cineva, dar i-am spus că va veni momentul și că îi voi prezenta un băiat care merită. (…) Când a apărut Edy, n-am ezitat, am fost la tata și l-a cunoscut. Se înțeleg foarte bine, ba chiar cred că am ajuns eu pe locul doi, pentru că toată familia întreabă de Edy, nu de mine, el este vedeta familiei”, a dezvăluit cântăreața pentru Fanatik.

Ana visează și la nunta și la rochia de mireasă. Artista a mărturisit însă că evenimentul nu va avea loc prea curând și asta din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus.

“Va urma și nunta, dar nu în viitorul apropiat, pentru că vrem să avem o nuntă frumoasă, cu toți apropiații și cu toți oamenii pe care îi cunoaștem și care ne-au fost alături, în general. Iar asta n-ar fi posibil acum, în perioada asta. Vrem să avem o nuntă relaxată, fără teste COVID, fără Poliție, dacă se poate”, a mai spus Ana.

Edy Kovacs este cunoscut drept un bărbat cuceritor, despre care s-a scris că a avut relații cu Daniela Crudu și cu Marinela Avădani. Barbatul este un afacerist de succes, ocupându-se de firmele familiei. Părinții lui au mai multe restaurante în Oradea și unul pe litoral, la Eforie Nord.

Fotografii: Instagram

