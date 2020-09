Brie și Nikki Bella, primele poze cu bebelușii lor, Matteo și Buddy

Brie și Nikki Bella au realizat un pictorial superb pentru revista americană, în care au apărut alături de partenerii lor de viață și de bebelușii pe care i-au adus pe lume la sfârșitul lunii trecute. Cele două luptătoare WWE au dezvăluit cum a fost sarcina lor pe ultima sută de metri.

„Eu și Artem am fost atât de nepregătiți. Abia dacă aveam bagajele pregătite. Am fost în travaliu vreme de 22 de ore și am presat două ore cu masca pe figură, din cauza Covid-19”, a spus Nikki, care a născut, natural, cu 7 zile mai devreme decât era programat.

Sora ei, Brie, a născut prin cezariană, alegere pe care a făcut-o pe ultima sută de metri.

„Am încercat să nasc natural, pentru că am avut o cezariană de urgență cu Birdie, dar am uitat că eu fac copii încăpățânați, cărora nu le place să iasă”, a glumit Brie Bella, care mai are o fetiță de 3 ani cu soțul ei, luptătorul Daniel Bryan.

Nikki, care a fost logodită cu John Cena, este logodită cu dansatorul rus Artem Chigvintsev.

În maternitate, cele două surori au stat în camere separate, însă una lângă cealaltă. Acum ele spun că au găsit lucruri pe care cei doi puști ai lor le au deja în comun.

„Buddy și Matteo au același plânset. Când vine vorba să facă zgomot, sunt identici. Până și gânguritul e la fel, și sunt așa de drăgălași”, a spun Nikki Bella.

Fotografii: Getty Images

