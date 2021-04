De ce l-a trădat Iuda pe Iisus cu un sărut. Explicația incredibilă a oamenilor de știință

Dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus, ”doar Petru are mai multe referiri în Biblie decât Iuda”, scrie William Klassen în cartea sa, Judas: Betrayer or Friend of Jesus?".

În ciuda faimei sale, în realitate se știu foarte puține lucruri despre Iuda, conform sciencealert.com. Povestea sa este atât de neclară încât unii oamenii de știință cred că acesta nici măcar nu a existat, că este un personaj fictiv.

Poveștile biblice nu menționează unde sau când s-a născut Iuda și descriu diferite modalități în care acesta a murit. Conform Evangheliei după Matei, Iuda a fost apostolul lui Iisus și l-a trădat pe acesta pentru bani - 30 de monede de argint.

Evangheliile după Matei, Marcu și Luca specifică toate că Iuda ar fi arătat cu degetul înspre Iisus și l-ar fi sărutat atunci când mulțimea s-a apropiat. Mai apoi, Iisus a fost adus în fața lui Pilat din Pont, guvernatorul roman. Judecat, Iisus a fost condamnat la moarte prin crucificare.

Un text datând de acum 1.200 de ani, tradus recent și scris în coptă - o limbă egipteană care folosea alfabetul grecesc - pretinde că Iuda l-a sărutat pe Iisus pentru a-l trăda pentru că acesta avea abilitatea de a-și schimba înfățișarea.

Sărutul lui Iuda l-ar fi indentificat, clar, pe Iisus între toți acei bărbați. Cele patru evanghelii însă nu încearcă să explice de ce Iuda a trebuit să-și sărute învățătorul. În schimb, în toate evangheliile, se menționează faptul că Iisus știa că va fi trădat de unul dintre apostolii săi. La Cina cea de Taină, care a avut loc cu scurt timp înainte de arestarea lui Iisus, acesta l-ar fi confruntat pe Iuda.

Evagheliile după Luca și Ioan menționează ambele că Satana ”ar fi intrat” în Iuda și i-ar fi influențat hotărârea de a-l trăda pe Iisus.

Cum a murit Iuda

Există mai multe variate ale morții lui Iuda. În Evanghelia după Matei, Iuda regretă că l-a trădat pe Iisus și încearcă să dea înapoi cele 30 de monede de argint. ”Am păcătuit pentru că am trădat sânge inocent”, le spune Iuda înalților preoți. „Ce ne privește? Este responsabilitata ta”, este replica acestora. Iuda aruncă banii în templu și apoi se spânzură.

Într-un alt final dramatic, Iuda folosește banii pentru a cumpăra o bucată pe pământ, pe care își dă și duhul într-un mod groaznic, trupul lui rupându-se în două, conform Apostolilor 1:18.

Foto: Getty

Întrebarea Mesei Rotunde cu Denis The Motans: „Din dragoste, nu faci niciodata lucruri urate"!”