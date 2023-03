Divorțurile din showbiz care au șocat publicul din România. Ce vedete și-au spus adio în ultimii ani

Dinu și Deea Maxer, divorț după 14 ani

Căsătoriți vreme de 14 ani, Deea și Dinu Maxer au șocat opinia publică din România anunțând că o vor apuca pe căi diferite. Deși încă e neclar ce a dus la separarea celor doi, surse din anturajul lor susțin că cei doi ar fi avut probleme financiare. Zvonurile neconfirmate rămân, însă, pure speculații. Deea Maxer avea 16 ani când l-a cunoscut pe Dinu Maxer, omul care a lansat-o în muzica românească.

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu, luptă acerbă pentru fete

După ce au făcut eforturi să ascundă dificultățile din relație, Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au recunoscut că divorțează. Încă din 2021, artista a aflat că el i-a fost infidelă, însă a ținut totul la secret. Câteva luni mai târziu, Alina Sorescu a depus actele de divorț, declanșând o acțiune în instanță pentru partajul bunurilor și custodia copiilor.

După 12 ani împreună, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu vor trebui să petreacă timp egal cu cele două fiice ale lor, după cum a decis instanța. Decizia a nemulțumit-o pe cântăreață, care e hotărâtă să meargă până la capăt pentru a obține custodia exclusivă.

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan

Un alt cuplu puternic, aparent bine sudat, cel dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, s-a destrămat spectaculos. Impresara de fotbal a aflat că soțul ei ducea o viață dublă alături de o femeie mai tânără. Azi, Laurențiu Reghecampf are un copil cu iubita sa, Corina Caciuc. Deși la început nu a putut concepe că Reghe o înșală, când și-a dat seama care e adevărul Anamaria Prodan l-a atacat violent pe soțul infidel.

Cei doi s-au și bătut pe stradă din cauza neînțelegerilor. La scurt timp după acest incident, Anamaria Prodan i-a transmis lui Reghe un mesaj batjocoritor: „ Lovești omul care ți-a dăruit un copil ”.

Simona Halep și Toni Iuruc

Șocul veștii că Simona Halep se va căsători cu Toni Iuruc a fost surclasat de cel al anuțului separării celor doi. Simona și soțul ei au divorțat la mai puțin de un an de la cununia civilă. După ce a semnat actele de divorț, Simona Halep a oferit prima reacție oficială .

„Eu și Toni am decis de comun acord să mergem fiecare pe drumul său. Am rugămintea ca presa să ne respecte intimitatea și să trateze cu decență și discreție acest subiect”.

Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros, relație toxică

Interpreta de muzică populară Adriana Ochișanu a dezvăluit recent că mariajul ei cu Corneliu Botgros, fiul maestrului Nicolae Botgros, a fost unul toxic.

„Da, am fost bătută. Da, am fost umilită și înjosită. Eu eram întotdeauna pe planul doi, putea să lase totul baltă la 1 noaptea și să iasă cu prietenii. Umilințe, jigniri. Își manifesta frustrările lui, prin a mă traumatiza psihologic. Multe lucruri urâte. Am rămas cu sechele”, a dezvăluit cântăreața într-o emisiunea TV din Republica Moldova.

Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros au fost căsătoriți 17 ani, însă au divorțat în 2013. Tatăl lui Corneliu, Nicolae Botgros, a avut și el o relație extraconjugală cu o femeie pe nume Anișoara Dabija. La vremea aceea, maestrul era căsătorit cu interpreta Lidia Bejenaru, care s-a stins din viață în iulie 2021.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au finalizat, în toamna anului trecut, cel mai disputat divorț din showbiz-ul autohton. Cei doi au decis să împartă custodia copiilor, care vor locui cu ea, la Constanța. Cântăreața și soțul ei, antreprenorul Gabi Bădălău, s-au căsătorit în 2015, însă au decis să de despartă după 4 ani. El i-ar fi fost infidel, iar ea nu a putut trece peste asta.

Oana și Marius Elisei, divorț cu du-te – vino

După ce și-au spus adio, în februarie 2021, Oana Roman și Marius Elisei s-au gândit mai bine și s-au împăcat. Un timp, au crezut că au salvat mariajul , însă după câteva luni, cei doi și-au dat seama că relația lor nu mai are nicio șansă și au divorțat din nou.

Misha și Connect-R, relație strânsă după divorț

Connect-R şi Misha s-au căsătorit religios la 21 septembrie 2014, iar Pepe i-a cununat. Căsnicia a durat mai puțin de trei ani. Aceștia au decis să nu mai fie un cuplu și în acte, așa că au divorțat în mare secret. Deși și-au spus adio, cei doi au rămas în relații bune, mai ales că au o fiică împreună, Maya. De dragul ei, Misha și Connect-R merg împreună în vacanțe.

