Fetița cu 26 de degete, născută în India, e considerată reîncarnarea zeității Dholagarh Devi

Medicii de la spitalul unde s-a născut fata au încercat să le explice părinților că fiica lor suferă de o anomalie cunoscută sub numele de polidactilie. O afecțiune congenitală, determinată genetic, polidactilia se manifestă prin apariția mai multor degete la mâini și/sau la picioare decât este normal.

Fetița născută în India are acum 14 degete la mâini (7 la fiecare mână) și 12 la picioare (6 la fiecare picior). Cu toate acestea, mama și tatăl copilului sunt siguri că fiica lor vestește a doua venire pe Pământ a zeității Dholagarh Devi, scrie guardian.ng.

PHOTOS: India Baby Born With 26 Fingers And Toes

A baby has been born at a hospital in Rajasthan, Northwestern India, with 14 fingers and 12 toes.

The baby girl has seven fingers on each hand and six toes on each foot.

While doctors have described her condition as a genetic… pic.twitter.com/j7ph1Dz4bv