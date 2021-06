Geanina Ilieș, poză adorabilă cu fiul ei de 14 ani: „Un amalgam de emoții când mă gândesc la tine”

Geanina Ilieș trăiește la intensitate maximă fiecare moment important din viața fiului ei, Patrick. Adolescentul a absolvut clasa a VIII-a și e în focurile examenului de Evaluare Națională 2021.

Prezentatoarea emisiunii Hai să fim super! de pe PROTVPlus.ro a postat o poză cu fiul ei, pe furiș. De regulă îi cere voie înainte de a distribui fotografii cu el pe conturile sociale, însă acum a fost o ocazie specială.

„Mami, am găsit poza asta și îți scriu pentru că am un amalgam de emoții când mă gândesc la tine în momentul asta. Știu că ai o personalitate incredibil de puternică și mereu te întreb dacă e ok să postez o poză cu tine. Azi, nu te am întrebat.

Azi, îți trimit toată energia mea, să fii cel mai bun, în primul examen al vieții tale! Și ești cel mai bun, mami! Ești un copil uimitor, cu un suflet incredibil de frumos. Te iubesc și îți mulțumesc pentru că m-ai ales și m-ai învățat să-ți fiu cea mai bună mamă”, i-a transmis Geanina fiului ei.

Geanina l-a crescut singură pe Patrick, căruia i-a fost și mamă, și tată. Într-un interviu din 2019 spunea că nu i-a fost ușor să joce dublu rol.

Patrick va împlini 15 ani în luna octombrie, moment în care va fi la liceu. Deși mama lui vrea ca el să se concentreze mai mult pe matematică, adolescentul e mai atras de materiile umaniste.

„L-am bătut la cap cu matematica, dar el are înclianții spre uman. Îmi pune mereu întrebarea asta, pe care și eu mi-o puneam când eram mică: la ce te ajută matematica? Îi explicam că matematica e totul. Deși spune că nu-i place, are cele mai mari note la disciplina asta”, spunea Geanina într-un interviu pentru Perfecte.ro .

Fotografii: @officialgeaninailies/Vali Ivan

