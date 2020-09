Jude Law, la primul copil cu cea de-a doua soție. „E minunat, ne simțim binecuvântați”

În vârstă de 47 de ani, Jude Law se declară binecuvântat că a reușit să mai facă un copil. Are șase, după ce Phillipa Coan, a doua sa soție, a născut în timpul carantinei impuse de noul coronavirus. Actorul din Tânărul Papă a făcut această dezvăluire în cadrul emisiunii online a lui Jimmy Fallon și l-a luat prin surprindere și pe acesta.

„M-am îndrăgostit de grădina mea, mi-am dat seama cât sunt de norocos că am o grădină”, i-a spus Law lui Fallon, când a fost întrebat ce a mai făcut în timpul izolării la domiciliu.

„Și am mai făcut un copil, așa că asta e. E minunat, ne simțim binecuvântați că am putut, ca familie, să tragem la cuib și să ne bucurăm de compania fiecăruia în fiecare zi”, a spus actorul, care s-a afișat în emisiunea lui Jimmy Fallon cu un look total schimbat: cu o barbă lungă pe care a experimentat-o în izolare.

Jude Law și Phillipa Coan s-au căsătorit în 2019 și sunt la primul copil împreună. Anterior, actorul a fost căsătorit cu actrița Sadie Frost, cu care are trei copii.

Alți doi moștenitori are din relațiile cu fotomodelul Samantha Burke (o fată) și actrița Catherine Harding (încă o fată).

Philipa Coan, în vârstă de 33 de ani, este psiholog și oferă consultanță companiilor private.

