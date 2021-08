Lamia Beligan s-a măritat în mare secret, după 3 ani de relație cu iubitul ei

Lamia Beligan și Alexandru Turcu s-au cununat civil în luna mai a acestui an. Plănuieseră evenimentul cu mult timp înainte, însă pandemia de Covid-19 i-a obligat să amâne. Cununia religioasă a avut loc în iulie, iar de față au fost doar câțiva apropiați.

„A fost o hotărâre reciprocă. Ne-am gândit că, dacă după trei ani de convieţuire, încă ne mai dorim la fel de mult să trăim împreună, atunci… lets do it! Nu starea civilă a contat, ci mai ales primirea binecuvântării Lui Dumnezeu în taina cununiei. S-a întâmplat că el m-a cerut şi… eu l-am amânat!

Eu am mai fost căsătorită, am trecut prin experienţa asta şi nu eram aşa dornică să o reeditez, aşa că am zis că, dacă o mai fac, trebuie să fiu foarte sigură, să îmi doresc foarte tare lucrul ăsta. Singurul considerent a fost dacă aş putea să trăiesc zi de zi cu omul ăsta”, a declarat Lamia Beligan pentru viva.ro.

Fiica lui Radu Beligan a dezvăluit că nu și-a dorit să facă public evenimentul, fiindcă e un aspect din viața ei care n-ar trebui împărtășit tuturor.

Lamia Beligan (55 de ani) a mai fost căsătorită cu regizorul Cristian Hadji-Culea.

Fotografii: Agerpres/Lamia Beligan Facebook

Vezi și VIDEO: