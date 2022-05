Lia Bucuria, fetița Danei Rogoz, a împlinit doi ani. Cât de frumoasă este mezina familiei

Printre cei care au comentat s-a aflat și prietena Danei, Adela Popescu:

„Cea mai frumoasă și scumpă și dragă păpușă!”, a scris prezentatoarea emisiunii Vorbește Lumea în dreptul fotografiilor cu Lia Bucuria.

Dana Rogoz le-a spus urmăritorilor ei că va sărbători ziua fetiței acasă, alături de prieteni, iar sâmbătă va mai avea o petrecere, la Ferma Animalelor.

„La multi ani, fetita noastra minunata! La 8:46, acum 2 ani, in plin debut si haos al pandemiei, ai venit pe lumea asta sa o faci mai frumoasa si mai buna! Am plans in hohote cand te-am tinut prima oara in brate. Te-am aratat tatalui si fratelui de la fereastra maternitatii, ca dupa alte cateva zile marea intalnire, marea reuniune a familiei, sa se petreaca la iesirea din spital, in cortul de triaj. Ai adus atat de multa iubire si veselie in vietile parintilor si fratilor tai, ca stam si ne minunam uneori de noi, de felul in care am devenit, alaturi de tine, in acesti doi ani. Esti o minune, o papusa de portelan, o perluta, o margica a Universului, o mogaldeata gingasa, parca desprinsa din povesti. Sa fii fericita si sanatoasa la trup, la minte si la suflet! Noi vom fi mereu aproape!”, a scris Dana Rogoz.

Sursă foto: Instagram/ danarogoz

Vezi mai multe detalii în materialul video de mai jos