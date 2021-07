Mila Kunis și Ashton Kutcher, dezvăluiri ireale. Își spală copiii doar când ”se vede murdăria pe ei”

Ashton (43 de ani) și Mila (37 de ani) mărturisesc că își spală copiii, pe fiica Wyatt (6 ani) și fiul Dimitri (4 ani), doar când aceștia sunt foarte murdari.

Și chiar și atunci când cei mici ajung să facă o baie, evită să folosească săpunul pentru că nu vor să le usuce pielea delicată.

Ashton și Mila au mărturisit că nici ei nu folosesc săpun, actorul spunând că se spală doar la ”subraț și în zona genitală”, în timp ce Mila se săpunește doar în locurile ”esențiale”.

De altfel, actrița a explicat că, în copilărie, nu prea făcea duș pentru că nu avea apă caldă acasă. Mila, care s-a născut în Ucraina, a mărturisit: ”Nu am avut apă caldă în copilărie, așa că nu mă spălam prea des. Acum, când am copii, nu-i spăl nici pe ei în fiecare zi. Nu am fost genul de părinte care să-și îmbăieze bebelușii zilnic”.

Ashton a adăugat: ”Uite cum stă treaba: dacă poți să vezi mizeria pe ei, curăță-i. Altfel, nu are niciun rost”.

Foto; Profimediaimages.ro